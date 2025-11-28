Lumo HR, partener strategic pentru companiile din România în recrutarea forței de muncă non-UE

1 minut de citit Publicat la 20:45 28 Noi 2025 Modificat la 20:53 28 Noi 2025

Lumo HR se numără printre furnizorii de top care răspund eficient acestei provocări. foto: pexels.com

România traversează una dintre cele mai dificile perioade în ceea ce privește disponibilitatea forței de muncă, iar lipsa personalului afectează tot mai vizibil industrii esențiale precum construcțiile, HoReCa, logistica și producția. În fața unei cereri în creștere accelerate, tot mai multe companii caută soluții stabile și predictibile pentru completarea echipelor. Lumo HR se numără printre furnizorii de top care răspund eficient acestei provocări.

Cu o experiență de peste cinci ani în recrutarea internațională și parteneriate active în țări precum Nepal, Sri Lanka, India, Columbia și Peru, Lumo HR a reușit să aducă în România peste 2000 de muncitori. Aceștia sunt deja integrați în companii din întreaga țară, contribuind direct la dezvoltarea unor sectoare aflate în continuă presiune din cauza deficitului de personal.

Unul dintre principalele avantaje ale colaborării cu Lumo HR este faptul că firma gestionează tot procesul de la început până la final. Compania oferă atât recrutare directă, cât și leasing de personal, în funcție de nevoile fiecărui angajator. De asemenea, preia responsabilitatea obținerii avizelor de muncă, a vizelor și a tuturor documentelor necesare, un proces adesea complicat și consumator de timp pentru companii.

Integrarea angajaților este un alt punct forte al Lumo HR. Muncitorii sunt monitorizați și sprijiniți constant pe parcursul adaptării la locul de muncă, astfel încât tranziția să fie cât mai rapidă și eficientă. Prin birourile deschise atât în România, cât și în Macedonia de Nord, compania asigură un suport logistic și administrativ extins, oferind siguranță și predictibilitate companiilor partenere.

Reprezentanții Lumo HR subliniază că misiunea lor este să ofere un proces corect și transparent pentru toate părțile implicate. „Ne dorim ca fiecare colaborare să fie simplă, predictibilă și corectă — pentru companii și pentru angajați deopotrivă”, afirmă aceștia.

Lumo HR este, totodată, partener în campania Antena 3 CNN, „Imigrant în România”, care își propune să aducă în atenția publicului poveștile, provocările și contribuția muncitorilor străini integrați în economia locală.