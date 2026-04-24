Mini Cooper și multe alte premii în campania de primăvară Mini Rush de la MrBit

3 minute de citit Publicat la 16:44 24 Apr 2026 Modificat la 16:44 24 Apr 2026

Noua campanie intitulată Mini Rush vine cu o mulțime de premii.

E primăvară, cel puțin din punct de vedere calendaristic, însă la MrBit (L1213854W001295 ONJN) a început un nou „anotimp”, cel al surprizelor. Noua campanie intitulată Mini Rush vine cu o mulțime de premii, de la un automobil Mini Cooper Cabrio, până la diverse gadgeturi și aur, ce urmează a fi acordate până pe data de 1 iunie.

Încă de la apariția pe piața din România, MrBit și-a creat reputația unui operator care derulează numeroase campanii promoționale interesante. Sunt de notorietate deja campaniile în care sunt puse la bătaie pariuri sportive bonus , Roata Norocului și alte surprize.

Campania Mini Rush, la care pot lua parte jucătorii activi ai platformei, continuă trendul deja tradițional, cu noi surprize. Până pe 1 iunie, au loc extrageri zilnice în care sunt oferite premii jucătorilor care acumulează tichete, în funcție de activitatea pe care o au pe platformă. Indiferent dacă preferă pariurile sportive sau jocurile de casino, ei au șansa să obțină tichete pentru extrageri. Tichetele acordate în cadrul campaniei Mini Rush se acordă astfel:

• 1 tichet la fiecare pariu de cel puțin 20 RON cu cota minimă de 1.50

• 1 tichet la fiecare 100 lei mizați la casino (una sau mai multe sesiuni)

Ca să ofere mai multe șanse jucătorilor, MrBit a decis să cumuleze sumele jucate la casino online. Astfel, utilizatorii vor primi 1 tichet pentru extrageri chiar dacă astăzi joacă 60 de lei, iar mâine 50 de lei. Suma se va aduna, iar jucătorul va obține un tichet.

foto interior

În fiecare luni, tichetele acumulate se resetează, iar jucătorii pot obține altele pentru extragerile următoare. Totuși, în cazul extragerii finale, de pe 1 iunie, tichetele nu se vor reseta, tocmai pentru ca jucătorii să aibă mai multe șanse.

Premiile oferite în campania Mini Rush

Mr Bit oferă un Mini Cooper Cabrio ca mare premiu, dar la extragerile zilnice vor fi acordate și alte surprize ce constau în gadgeturi și grame de aur, după cum urmează:

• iPhone 17 Pro 256 GB

• Apple Watch Ultra 3

• GoPro

• Apple iPad Air 11, M3, 128GB

• PlayStation 5

• Apple AirPods Max

• 2.5 Grame de Aur

În același timp, în extragerile zilnice se oferă un bonus între 500 și 2500 RON ce poate fi utilizat atât în secțiunea MrBit pariuri cât și la casino online. În același timp, sunt oferite rotiri gratuite pentru sloturi populare din oferta acestui operator online.

Din dorința ca această campanie să fie cât mai atractivă, anumite premii vor fi acordate într-un cuantum mai mare. Spre exemplu, sunt oferite 9 telefoane iPhone 17 pro, 8 ceasuri Apple Watch Ultra, iar lista poate continua.

E bine de știut că, pentru a intra în cursa pentru premiile sonore, jucătorii au nevoie de mai multe tichete. Conform regulamentului oficial, pentru fiecare premiu major condițiile sunt următoarele:

• Mini Cooper Cabrio, în valoare de 153.000 de lei (20 tichete pentru a participa)

• 2.5 Grame de Aur, în valoare de 2.200 de lei (5 tichete pentru a participa)

• Apple AirPods Max, în valoare de 2.800 de lei (5 tichete pentru a participa)

• PlayStation 5, în valoare de 2.850 de lei (5 tichete pentru a participa)

• Apple iPad Air 11, M3, 128GB, în valoare de 3.250 de lei (5 tichete pentru a participa)

• iPhone 17 Pro 256 GB, în valoare de 3.250 de lei (5 tichete pentru a participa)

• Apple Watch Ultra 3, în valoare de 4.300 de lei (5 tichete pentru a participa)

• GoPro, în valoare de 4.250 de lei (5 tichete pentru a participa)

În cazul extragerilor pentru bonusuri și rotiri gratuite, este suficient un singur tichet acumulat pentru ca jucătorii să devină eligibili.

MrBit, distracție responsabilă pe primul loc

MrBit este o platformă de pariuri sportive și cazino online autorizată de ONJN (L1213854W001295), care promovează jocul responsabil și oferă un mediu sigur pentru utilizatori. Operatorul organizează frecvent campanii promoționale, atât pentru pariuri sportive, cât și pentru casino, menite să aducă mai multă distracție și să recompenseze jucătorii activi.

Pe MrBit, utilizatorii pot paria pe o gamă variată de evenimente sportive, atât dintre cele mai cunoscute cât și unele mai puțin știute. În același timp, pasionații de casino online au acces la peste 4.500 de jocuri, inclusiv sloturi, ruletă, blackjack și baccarat, disponibile atât în format live, cât și RNG. De asemenea, platforma oferă acces la pariuri pe loterii internaționale.

Mini Rush este despre bucurie, competiție și recompense — dar cel mai mare câștig pentru jucătorii de casino și pariuri sportive rămâne întotdeauna controlul asupra propriilor alegeri. Joacă inteligent, mereu responsabil!