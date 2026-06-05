Parchet SPC: soluția modernă și rezistentă pentru locuințe și spații comerciale

3 minute de citit Publicat la 16:56 05 Iun 2026 Modificat la 16:56 05 Iun 2026

Pardoseala SPC este o pardoseală rigidă, realizată dintr-un compozit mineral și polimeric. foto: allshapes.ro

Pardoseala SPC a devenit una dintre cele mai căutate alternative la parchetul laminat clasic, mai ales în locuințe moderne, birouri și spații comerciale. Motivul este simplu: arată bine, se montează rapid, se întreține ușor și rezistă mai bine la umezeală și trafic.

Dacă înainte parchetul laminat era una dintre cele mai populare alegeri pentru interior, astăzi tot mai multe persoane caută soluții mai practice. O pardoseală nu trebuie doar să fie frumoasă în prima zi, ci să rămână stabilă, curată și rezistentă în timp.

Ce este pardoseala SPC?

Pardoseala SPC (Stone Plastic Composite sau Stone Polymer Composite) este o pardoseală rigidă, realizată dintr-un compozit mineral și polimeric.

Pe scurt, este o pardoseală modernă, stabilă și rezistentă, care poate imita foarte bine aspectul lemnului, pietrei sau betonului decorativ.

Față de parchetul laminat clasic, care are de obicei un miez pe bază de fibre lemnoase, pardoseala SPC are un miez rigid, mai puțin sensibil la umezeală și variații de temperatură.

De ce este pardoseala SPC mai practică?

Pardoseala SPC este aleasă pentru că răspunde unor nevoi reale: rezistență, întreținere simplă și aspect modern.

Rezistă mai bine la umezeală

Pardoseala SPC este o alegere bună pentru zone unde parchetul laminat clasic poate fi riscant.

Se potrivește foarte bine în:

● bucătării,

● holuri de intrare,

● spații închiriate,

● locuințe cu animale de companie,

● zone unde se face curățenie des.

Este mai stabilă

Pardoseala SPC își păstrează mai bine forma. Nu se dilată și nu se contractă la fel de ușor în funcție de temperatură sau umiditate.

Acest lucru contează mai ales în spații cu ferestre mari, încălzire în pardoseală sau trafic constant.

Se întreține ușor

Pentru curățenie, de obicei sunt suficiente aspiratorul și mopul bine stors. Nu ai nevoie de tratamente speciale, lacuri sau soluții complicate.

Pentru locuințe, asta înseamnă mai puțină bătaie de cap. Pentru spații comerciale, înseamnă întreținere rapidă și eficientă.

Arată modern

Modelele actuale de pardoseală SPC pot imita foarte bine lemnul natural, piatra sau betonul. Poți obține un aspect cald, elegant sau minimalist, fără să alegi o pardoseală sensibilă.

Este o soluție potrivită atât pentru amenajări moderne, cât și pentru spații mai clasice.

De ce este potrivită pentru locuințe?

Într-o locuință, pardoseala trebuie să facă față vieții de zi cu zi. Copii, animale, musafiri, apă vărsată, mobilier mutat, curățenie rapidă - toate contează.

Pardoseala SPC este potrivită pentru case și apartamente pentru că oferă un echilibru bun între aspect și rezistență.

Poate fi folosită în living, dormitor, hol și bucătărie, mai ales dacă vrei un aspect unitar în toată casa. Într-un open-space, de exemplu, poți avea aceeași pardoseală în zona de living și bucătărie, fără treceri vizibile între materiale diferite.

Este o alegere bună și pentru locuințele cu animale de companie, deoarece se curăță ușor și rezistă mai bine la uzură decât multe variante de parchet laminat.

De ce este aleasă în spații comerciale?

În spațiile comerciale, pardoseala este folosită mult mai intens decât într-o locuință. Acolo contează traficul, curățenia frecventă, aspectul profesional și rezistența în timp.

Pardoseala SPC poate fi o soluție bună pentru:

● birouri,

● showroom-uri,

● magazine,

● recepții,

● clinici,

● saloane de beauty,

● spații HoReCa cu trafic moderat.

Aici, pardoseala SPC devine o variantă mai practică decât parchetul laminat clasic.

Ce trebuie să verifici înainte să alegi pardoseala SPC?

Chiar dacă pardoseala SPC are multe avantaje, alegerea nu trebuie făcută doar după culoare. Sunt câteva detalii importante care influențează rezultatul final.

Stratul de uzură

Cu cât spațiul este mai circulat, cu atât stratul de uzură trebuie să fie mai potrivit pentru trafic. Pentru un dormitor nu ai nevoie de aceeași rezistență ca într-un magazin sau birou.

Grosimea plăcii

Grosimea influențează senzația la mers și stabilitatea pardoselii. Nu este singurul criteriu, dar trebuie luată în calcul împreună cu restul specificațiilor.

Suportul pe care se montează

Pardoseala SPC are nevoie de un suport curat, uscat și cât mai drept. Dacă suprafața este denivelată, pot apărea probleme la îmbinări sau zgomote la mers.

Compatibilitatea cu încălzirea în pardoseală

Multe modele SPC sunt compatibile cu încălzirea în pardoseală, dar acest lucru trebuie verificat înainte de montaj.

Greșeli frecvente când alegi pardoseala SPC

Una dintre cele mai comune greșeli este alegerea doar după aspect. Două modele pot arăta aproape la fel, dar pot avea rezistență diferită.

O altă greșeală este ignorarea montajului. Chiar dacă pardoseala este bună, un montaj greșit poate afecta rezultatul final.

De asemenea, nu este recomandat să alegi aceeași variantă pentru orice tip de spațiu. O pardoseală potrivită pentru dormitor nu este neapărat potrivită pentru un showroom sau o recepție.

De aceea, este important ca soluția să fie aleasă în funcție de proiect, nu doar după preț sau culoare.

Pardoseala SPC câștigă teren în fața parchetului laminat clasic pentru că este mai practică, mai rezistentă la umezeală și mai stabilă în timp.

Este potrivită atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale, birouri, showroom-uri sau clinici. Arată bine, se întreține ușor și poate fi integrată în multe stiluri de amenajare.

Alegerea corectă depinde însă de spațiu, trafic, suportul existent și calitatea montajului. De aceea, pentru proiecte profesionale, este recomandat să soliciți o soluție adaptată, nu doar un preț pe metru pătrat.