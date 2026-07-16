Mobilier de exterior cu masa înaltă sau joasă? Care variantă este mai practică?

Alege setul de mobilier potrivit pentru terasă sau balcon, în funcție de spațiul disponibil și de modul în care îl folosești zi de zi. Sursă foto: magnific.com

”Practic” nu are aceeași însemnătate pentru două persoane. Pentru tine, ”practic” poate însemna să ai o masă stabilă pe care să pui farfurii, pahare, laptopul sau câteva documente. Pentru altcineva, ”practic” poate însemna să poată muta ușor piesele, să transforme rapid terasa în zonă de socializare sau să aibă un mobilier care ocupă vizual cât mai puțin spațiu.

Cum vei folosi cel mai des acel set de mobilier? Dacă răspunsul tău se îndreaptă spre activități care presupun o poziție dreaptă, farfurii, tacâmuri, pahare, laptop sau jocuri de societate, un set de mobilier cu masă înaltă poate fi mai practic. Îți oferă o înălțime familiară, apropiată de cea a unei mese de bucătărie sau de dining, iar acest lucru contează mult atunci când stai mai mult timp așezat.

Dacă îți imaginezi acel spațiu ca pe-o zonă în care te retragi după o zi lungă, unde bei ceva rece, citești, asculți muzică sau stai întins într-un fotoliu comod, masa joasă poate fi varianta mai potrivită. Practicitatea, în acest caz, nu vine din înălțime, ci din senzația de libertate și relaxare pe care o oferă.

Seturile de mobilier cu masa înaltă: ordine, stabilitate și utilizare zilnică

Setul de mobilier cu masă înaltă este alegerea firească când vrei ca spațiul exterior să funcționeze ca o extensie a zonei de dining. Principalul avantaj al mesei înalte este postura - când scaunele sunt proporționate corect, stai cu spatele mai drept, ai acces ușor la suprafața mesei și poți folosi mobilierul pentru perioade mai lungi fără să simți disconfort rapid.

Masa înaltă este practică și atunci când ai copii mai mari, invitați sau membri ai familiei care preferă o poziție clară la masă. Comanda mese de gradina și creează o delimitare între zona de relaxare și zona de servire, ceea ce poate fi util într-un spațiu în care ai mai multe activități.

Un alt avantaj este stabilitatea vizuală. Seturile cu masă înaltă transmit senzația de spațiu bine definit. Sunt potrivite pentru amenajări moderne, clasice, rustice sau minimaliste, în funcție de material și formă. O masă din lemn sau imitație de lemn poate încălzi vizual terasa, una metalică poate crea un aspect urban, iar o masă cu blat din sticlă poate păstra senzația de lumină și deschidere.

Totuși, masa înaltă are și un dezavantaj clar: poate ocupa mai mult spațiu, atât fizic, cât și vizual. Într-un balcon îngust, un set de mobilier cu masă înaltă poate părea prea rigid sau prea voluminos. Scaunele au nevoie de loc pentru a fi trase, circulația trebuie să rămână comodă, iar spațiul nu ar trebui să se transforme într-un colț aglomerat. Dacă trebuie să te strecori de fiecare dată pe lângă masă, practicitatea se pierde, oricât de frumos ar fi setul.

Seturile de mobilier cu masă joasă: relaxare, flexibilitate și atmosferă

Seturile de mobilier cu masă joasă sunt asociate cu ideea de lounge. Le alegi atunci când vrei un colț comod, unde să te așezi fără formalitate, să îți întinzi picioarele, să te bucuri de o cafea, să porți conversații lungi sau să creezi o atmosferă de vacanță chiar la tine acasă.

Practicitatea mesei joase vine din flexibilitate: poți așeza pe ea pahare, cărți, reviste, gustări, lumânări decorative, plante mici sau accesorii de exterior; nu ocupă la fel de mult din câmpul vizual și poate face spațiul să pară mai aerisit.

Dacă nu obișnuiești să iei mese complete în acel spațiu, ci mai degrabă bei cafeaua, servești un aperitiv sau stai seara cu un pahar de limonadă, o masă joasă este suficientă. Ea contribuie la o atmosferă mai intimă și mai relaxată, fără să transforme zona într-un loc prea formal. De aceea, este des întâlnită în amenajările de tip lounge, în spațiile de relaxare din curți, în foișoare sau pe terasele unde accentul cade pe socializare.

Dacă ai în familie persoane în vârstă, persoane cu mobilitate redusă sau invitați care preferă scaune cu șezut mai înalt și sprijin ferm pentru spate, un set lounge cu masă joasă poate fi mai puțin potrivit. Canapelele adânci și joase sunt foarte confortabile pentru relaxare, dar pot fi mai greu de folosit atunci când trebuie să te ridici des.

Masa joasă cere, de asemenea, mai multă atenție la organizare. Pentru că este ușor accesibilă și are adesea o suprafață generoasă, poate deveni rapid locul în care se adună obiecte: telecomenzi, cărți, pahare, farfurii, jucării, încărcătoare sau decorațiuni.

Spațiul disponibil schimbă alegerea

Nu este suficient să verifici dimensiunea mesei în sine, ci trebuie să te gândești și la scaune, la spațiul necesar pentru mișcare, la deschiderea ușii, la ghivece, la eventuale cutii de depozitare sau la alte accesorii.

Pentru balcoanele înguste, seturile de mobilier cu masă joasă pot fi mai ușor de integrat, mai ales dacă alegi fotolii compacte sau băncuțe cu depozitare. O măsuță joasă rotundă sau ovală poate fluidiza circulația și reduce riscul de lovire în colțuri. În plus, piesele joase păstrează linia vizuală deschisă, ceea ce face balconul să pară mai mare. Dacă ai o priveliște frumoasă, o masă joasă nu o blochează și nu îți încarcă perspectiva.

În schimb, pe o terasă medie sau mare, masa înaltă poate fi mult mai practică. Îți permite să organizezi mese, brunch-uri, seri cu prietenii sau chiar mici activități de lucru. Dacă terasa este acoperită, poți folosi setul mai des și în mai multe anotimpuri. Într-un astfel de spațiu, masa înaltă nu mai pare voluminoasă, ci devine un element central, binevenit.

Stilul tău de viață contează mai mult decât tendințele

Dacă îți place să gătești și să servești masa afară, nu are sens să alegi o masă joasă doar pentru că arată mai relaxat în fotografii. Vei ajunge să faci compromisuri la fiecare utilizare. În acest caz, seturile de mobilier cu masă înaltă îți oferă funcționalitatea de care ai nevoie și transformă terasa sau balconul într-un loc cu adevărat util.

Dacă ai deja o zonă de dining în casă și vrei ca exteriorul să fie un spațiu de pauză, o masă joasă poate fi mai inspirată. Nu dublezi aceeași funcție, ci creezi o experiență diferită. În loc să ai două locuri unde faci același lucru, ai un spațiu pentru mese și unul pentru relaxare. Această separare poate face locuința să pară mai bine gândită și mai plăcută.