Notino mai adaugă 7 zile de prețuri mici: Summer Black Friday continuă

Campania fusese programată să se încheie pe 29 iunie, însă interesul uriaș a mutat „gongul” final direct în seara de duminică, 6 iulie. foto: notino

Nu e o greșeală în calendar, ci un bonus nesperat: Notino a decis să lase porțile Summer Black Friday deschise încă o săptămână. Pentru tine înseamnă încă 7 zile în care wishlist-ul se poate transforma în realitate fără să sufere portofelul, iar parfumul care părea un moft devine brusc un chilipir. Campania fusese programată să se încheie pe 29 iunie, însă interesul uriaș a mutat „gongul” final direct în seara de duminică, 6 iulie.

De ce să te bucuri că s-a prelungit

Prelungirea vine la pachet cu refill de stocuri și, pe alocuri, cu reeditări de seturi sold-out în primele zile. Badge-ul „Summer Black Friday” reapare pe listări, ca un far care îți spune clar ce intră la discount. Între timp, algoritmul magazinului ajustează zilnic recomandările, ca să îți țină în față produsele populare care riscau să dispară.

Noua fereastră îți dă timp să compari formule, să citești recenzii și să decizi la rece, nu pe fugă. Mai mult, pragurile de cadou rămân active: la anumite valori, sistemul îți pune singur în coș mini parfumuri sau măști deluxe, fără să completezi tu formulare suplimentare. Platforma livrează în medie în 1-2 zile lucrătoare, direct din depozitul robotizat, așa că nu vei prinde curierul în vacanță.

Cum beneficiezi de până la 33% reducere

Mecanismul e simplu și nu s-a schimbat: pe site tastezi codul „summer” și vezi prețul coborând cu până la 30%, iar folosești aplicația pentru mobil și introduci codul „summerapp” se va reduce 3% extra, deci ajungi la până la 33% discount.

Toate detaliile și produsele participante ale campaniei pot fi răsfoite aici: https://www.notino.ro/black-friday/

Acolo se actualizează în timp real ce produse intră sau ies din promoție, iar filtrul avansat îți permite să bifezi rapid „parfumuri citrice sub 250 lei” sau „dispozitive IPL cu senzor de pigment”. Tranzacția în aplicație este securizată prin biometrie, deci nu îți cedezi liniștea pentru acei 3%.

Ce merită să adaugi în coș

Pentru zilele fierbinți din iulie, Armaf Odyssey Mandarin Sky, un citric optimist cu coajă de mandarină și boabe de tonka, e numai bun de strecurat în geanta de city-break.

Dacă pielea a făcut deja cunoștință cu soarele, loțiunea Ziaja Cupuacu livrează acel glow uniform, fără pete, plus un miros de cacao care amintește de plajă la apus.

Printre gadgeturi, epilatorul Philips Lumea IPL 8000 BRI940/00 tehnologia de salon în baie, cu un procent tăiat care face procedura definitivă mai prietenoasă cu bugetul.

La capitolul styling, uscătorul Remington Hydraluxe PRO EC9001 este unul dintre electronicele vedetă ale campaniei, iar fixativul Wella Professionals Performance îți sigilează coafura, deși costă cât o ceașcă de cafea.

Iar pentru curioși, setul de voiaj Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Jet Set apare la rubrica „Cadou” cu discount real, numai bun să testezi aroma iconică de fistic și caramel înainte să investești în full size.

Serviciile Notino fac diferența

Reducerile sunt doar jumătate din poveste. Dacă vrei să transformi un parfum în declarație de dragoste, gravarea laser este gratuită pe sticlele compatibile și poate fi configurată în trei click-uri. Ai la dispoziție ambalare premium cu panglică de atlas și mesaj tipărit pe carton satinat, iar pentru comenzi de peste 250 lei transportul devine zero.

Sistemul Try It First adaugă în cutie un eșantion al produsului full-size, așa că poți testa fără stres. În caz că te răzgândești, returul gratuit în 90 de zile îți păstrează buzunarul intact. Și dacă nu nimerești nuanța fondului de ten, Shade Finder din magazinele fizice îți scanează pielea și recomandă exact pantone-ul potrivit.

Toate aceste servicii au făcut ca 16 milioane de clienți să revină anual, conform rapoartelor interne, și explică de ce Summer Black Friday este un adevărat festival de shopping!