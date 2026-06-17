Noua lege a cetățeniei din Portugalia și impactul asupra Golden Visa: Ce se schimbă și ce rămâne la fel

Tabelă cu orarul zborurilor, într-un aeroport. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Programul Portugal Golden Visa a fost, în ultimii ani, unul dintre cele mai discutate programe de rezidență prin investiții din Europa. Datorită cerințelor reduse de ședere și posibilității de a obține cetățenia pe termen lung, acesta a atras un interes considerabil din partea investitorilor. Cu toate acestea, noua lege a cetățeniei aflată pe agenda Portugaliei aduce în prim-plan extinderea perioadei necesare pentru obținerea cetățeniei de la 5 la 10 ani. Acest lucru arată că sistemul nu este eliminat, dar o componentă importantă a acestuia este redefinită.

Mulți investitori consideră că programul se schimbă complet, însă această percepție este greșită. Contrar a ceea ce se crede, modificarea nu afectează drepturile oferite de programul Portugal Golden Visa. Singura schimbare este extinderea perioadei necesare pentru cetățenie de la 5 la 10 ani.

De ce este Portugal Golden Visa atât de popular?

Programul Portugal Golden Visa oferă investitorilor libertatea de circulație în Spațiul Schengen și se remarcă prin cerințele reduse de ședere. Investitorii își pot menține permisul de ședere petrecând doar 7 zile pe an în Portugalia.

Programul nu este popular doar datorită libertății de circulație în Europa. Dacă sunt îndeplinite condițiile necesare, investitorii pot obține și cetățenia portugheză. Din acest motiv, programul nu mai este perceput doar ca o oportunitate de residency by investment, ci ca un plan pe termen lung pentru rezidență și cetățenie.

În prezent, opțiunile de investiție sunt orientate în principal către fonduri de investiții, contribuții pentru cercetare și inovare, precum și donații culturale sau de interes public. Acest lucru demonstrează că sistemul devine tot mai structurat, selectiv și instituționalizat.

Ce schimbă exact noua reglementare?

Principalul obiectiv al proiectului de lege nu este permisul de ședere prin investiții, ci procesul de obținere a cetățeniei. Această distincție este foarte importantă deoarece, spre deosebire de percepția existentă pe piață, sistemul nu se închide, ci regulile privind accesul la cetățenie sunt redefinite.

Printre principalele modificări propuse se numără:

● Revizuirea perioadei de așteptare și a modului de calcul pentru cetățenie;

● Stabilirea unor criterii mai clare privind integrarea și cunoașterea limbii;

● Clarificarea modului în care perioada petrecută cu permis de ședere va fi inclusă în calculul pentru cetățenie.

Scopul principal al legii este de a conferi cetățeniei un caracter mai semnificativ și mai selectiv.

Anterior, pentru a solicita cetățenia portugheză era suficientă, în general, o perioadă de 5 ani de rezidență legală. Odată cu noua reglementare, extinderea acestei perioade la aproximativ 10 ani este considerată una dintre cele mai importante schimbări din sectorul migrației prin investiții.

Proiectul de lege nu a intrat încă oficial în vigoare, însă a fost aprobat de președintele Portugaliei la 3 mai 2026. Pentru a deveni aplicabil, acesta trebuie publicat în Monitorul Oficial.

Pe parcursul procesului legislativ, una dintre cele mai dezbătute teme a fost conceptul de „grandfathering”. Mulți investitori și reprezentanți ai industriei au atras atenția asupra incertitudinilor privind modul în care noile reguli se vor aplica persoanelor care au intrat în sistem conform reglementărilor anterioare. În special, există întrebări cu privire la faptul dacă actualii investitori Golden Visa vor fi evaluați conform calendarului de cetățenie existent la momentul depunerii cererii.

Se așteaptă ca aceste incertitudini să fie clarificate după publicarea oficială a legii.

Din acest motiv, noua legislație este văzută nu doar ca o simplă modificare a termenelor, ci și ca o transformare importantă care îi determină pe investitori să își reevalueze planurile pe termen lung.

Căutarea unui sistem mai echilibrat în Europa

Decizia Portugaliei poate fi privită ca parte a unei tendințe mai ample care s-a conturat treptat în Europa în ultimii ani. Tot mai multe state europene supun programele de cetățenie și rezidență prin investiții unor controale și reglementări mai stricte.

Există mai multe motive care stau la baza acestei abordări, iar acestea sunt strâns legate între ele. În primul rând, există dorința de a proteja valoarea și semnificația cetățeniei. Cu alte cuvinte, cetățenia nu este văzută doar ca un statut juridic, ci și ca o expresie a unei legături autentice și de durată cu țara respectivă.

În plus, autoritățile urmăresc consolidarea procesului de integrare. Se așteaptă ca persoanele care trăiesc în țară să se adapteze nu doar din punct de vedere legal, ci și lingvistic, cultural și social.

Un alt factor important îl reprezintă standardele internaționale de transparență financiară. În ultimii ani, statele acordă o atenție sporită monitorizării și controlului capitalului provenit din investiții.

Cu toate acestea, Portugalia continuă să se diferențieze de alte programe Golden Visa din Europa. Atâta timp cât este îndeplinită cerința minimă de ședere, Portugalia rămâne singura țară europeană cu un program Golden Visa care permite obținerea cetățeniei fără obligația unei rezidențe permanente cu normă întreagă. Chiar dacă drumul către cetățenie devine mai lung, programul continuă să ofere avantaje importante în comparație cu alte programe europene care impun rezidență efectivă pe termen lung.

Ce înseamnă acest proces pentru investitori?

Cel mai important aspect al acestor schimbări este modul în care sistemul este utilizat. Atunci când regulile privind cetățenia se modifică, sistemul nu dispare, însă modul în care evoluează procesele și așteptările investitorilor se schimbă.

În acest context, Portugal Golden Visa își păstrează poziția de instrument puternic pentru obținerea rezidenței. Motivul este că, spre deosebire de multe alte programe europene de rezidență prin investiții, Portugalia continuă să ofere o cale către cetățenie.

Investitorii care urmăresc obținerea unui al doilea pașaport vor continua, din acest motiv, să considere Portugalia o opțiune atractivă.

Golden Visa continuă, dar regulile se schimbă

În concluzie, noul proiect de lege privind cetățenia în Portugalia reprezintă o transformare care redefinește parcursul investitorilor către cetățenie pe termen lung. Programul continuă să ofere investitorilor un drept solid de rezidență în Europa și acces la Spațiul Schengen.

Noile criterii privind cetățenia îi obligă pe investitori să își planifice obiectivele într-un mod mai strategic și pe un orizont mai lung. Din acest motiv, Portugal Golden Visa nu mai este doar un program alternativ de rezidență cu beneficii rapide. Acesta a devenit un plan de investiții și de viață care necesită planificare atentă, sincronizare corectă și o perspectivă pe termen lung.

În ciuda tuturor acestor schimbări, Portugalia își menține poziția ca unul dintre cele mai puternice și echilibrate programe de rezidență prin investiții din Europa. Ceea ce se schimbă nu este existența programului, ci modul în care investitorii se raportează la acesta și faptul că drumul către cetățenie va fi modelat de reguli mai selective.