Parteneriat strategic pentru siguranță digitală: CyberShield și Primăria Sectorului 2 aduc educația cibernetică aplicată în școli

Contextul în care apare această intervenție este bine cunoscut în comunitatea școlară. foto: cybershield

Asociația Educație în Securitate Cibernetică - CyberShield®, dezvoltă proiectul „Construim competențe digitale pentru viitor, inițiativă derulată cu sprijinul Primăriei Sectorului 2 și implementată la Școala Gimnazială Ferdinand I din București, în baza unui protocol de colaborare semnat cu unitatea de învățământ, care stabilește cadrul, responsabilitățile și obiectivele educaționale urmărite pe parcursul derulării activităților. Proiectul aduce în sala de clasă un set coerent de sesiuni aplicate, materiale actualizate și exerciții structurate, astfel încât elevii și profesorii să poată înțelege riscurile curente din mediul online și să exerseze, în condiții controlate, decizii corecte care reduc expunerea la fraude, manipulare și pierderi de date.

Contextul în care apare această intervenție este bine cunoscut în comunitatea școlară. Utilizarea zilnică a telefonului și a platformelor de comunicare a devenit normă pentru elevi, iar integrarea instrumentelor digitale în procesul didactic reprezintă o realitate pentru profesori, însă odată cu accesul facil la resurse și canale sociale apar și riscuri concrete, care merg de la mesaje înșelătoare și pagini clonate, până la tentative de șantaj și solicitări de informații personale prin apeluri ce folosesc identități false sau voci sintetizate.

În lipsa unor rutine clare și a unor reguli simple, aplicabile imediat, aceste situații pot degenera rapid, punând presiune pe copii, pe familii și pe cadrele didactice. De aceea proiectul propus își asumă o abordare explicit practică, bazată pe scenarii reale, pe verificări rapide și pe proceduri scurte, ușor de reținut și de repetat.

La Școala Gimnazială Ferdinand I, proiectul „ Construim competențe digitale pentru viitor <>” va fi implementat sub forma unor sesiuni care combină explicații concise cu demonstrații și exerciții care simulează decizii în timp limitat, astfel încât participanții să observe, fără ambiguități, cum arată o situație cu potențial de risc, cum se confirmă sau se infirmă o presupunere, cum se refuză politicos o solicitare dubioasă și cum se raportează prompt un incident către adultul responsabil sau către o autoritate competentă. În mod sistematic, fiecare întâlnire va produce un set de concluzii practice, cu pași de urmat pentru elevi și note metodice pentru profesori, iar aceste concluzii vor fi integrate în resursele digitale disponibile pe platforma CyberSkill.ro, astfel încât învățarea să poată continua în ritmul fiecărui utilizator, inclusiv acasă.

Conținutul educațional este organizat astfel încât să acopere ariile unde presiunea este cea mai mare.

Elevii vor lucra pe exemple care arată cum se construiește o capcană financiară, cum se cere plata prin metode greu de recuperat, cum se camuflează identitatea unui interlocutor și cum se împinge conversația spre urgență, pentru a forța decizii pripite.

Profesorii vor găsi materiale despre igiena parolelor, despre autentificarea în doi pași, despre limitele partajării de informații în grupurile de clasă și despre semnele care indică o escaladare a tensiunii în mediul digital, astfel încât intervenția să poată apărea înainte ca un conflict să se cronicizeze. Vor fi explicate, cu exemple ușor de urmărit, diferențele dintre o reclamă transparentă și una mascată, mecanismele prin care se distribuie software nedorit, precum și pașii minimi prin care se verifică un apel sau un mesaj ce pretinde o identitate cunoscută, inclusiv situațiile în care se folosesc mostre de voce generate artificial.

Metoda de lucru mizează pe consecvență și pe claritate. Fiecare temă pornește de la situații întâlnite frecvent în viața de zi cu zi, trece prin pașii de verificare și se închide cu un set de reguli sintetice, care pot fi reluate până când devin reflex.

Profesorii primesc variante de adaptare pentru vârste și niveluri diferite, împreună cu fișe de lucru și cu itemi de evaluare care măsoară înțelegerea procedurilor, nu memorarea de definiții, iar elevii primesc conturi dedicate pe CyberSkill.ro, unde pot revedea explicațiile, pot repeta exercițiile și pot urmări progresul. Conținutul va fi ajustat pe baza feedbackului din clasă, astfel încât mesajele neclare să fie corectate rapid, iar exemplele să rămână relevante.

„Ne propunem să transformăm siguranța digitală dintr-un subiect abstract într-un set de deprinderi verificabile la clasă, iar acest lucru înseamnă să pornim de la riscurile pe care elevii și profesorii le întâlnesc efectiv, să arătăm cum se recunoaște o capcană, cum se verifică o identitate, cum se protejează un cont și cum se raportează rapid un incident, folosind reguli scurte, autentificare în doi pași, actualizări la timp și prudență la linkuri și atașamente, astfel încât fiecare decizie să fie mai sigură, în fiecare zi”, a declarat Cristian Iosub, președintele Asociației Educație în Securitate Cibernetică - CyberShield®.

Conducerea Școlii Gimnaziale Ferdinand I subliniază că parteneriatul oferă o soluție potrivită realității din clasă, deoarece materialele sunt structurate clar, exemplele sunt apropiate de experiența elevilor, iar profesorii primesc instrumente care pot fi integrate în activitatea curentă fără a încărca suplimentar orarul, ceea ce face posibilă o schimbare de comportament care nu depinde de o singură prezentare, ci de exersare constantă și de reguli simple, aplicabile imediat.

Sprijinul Primăriei Sectorului 2 asigură cadrul logistic necesar desfășurării activităților și permite concentrarea resurselor pe conținut, pe exersare și pe măsurarea rezultatelor.

Prin accentul pus pe verificare, pe decizii informate și pe raportare promptă, inițiativa urmărește să reducă numărul situațiilor în care elevii oferă involuntar date sensibile, să limiteze accesul neautorizat la conturi și să crească frecvența reacțiilor corecte în fața conținutului înșelător, cu efect direct asupra climatului de învățare. În același timp, prin resursele accesibile pe CyberSkill.ro și prin documentele metodice dedicate cadrelor didactice, școala capătă un instrument pe termen lung, care poate susține lecțiile de educație digitală dincolo de durata intervenției.

Mulțumim echipei de proiect, formată din Cristian Iosub, Andrea Gligor, Daniel Iosub, Paul Păunescu, Dan Ciprian Bogdan, precum și voluntarilor Asociației.

Pentru informații suplimentare, solicitări media sau detalii privind desfășurarea proiectului, ne puteți contacta la datele de mai jos.