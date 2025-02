Participă la Quiz-ul BT despre siguranța online și câștigă premii

Siguranța online este un subiect pe care noi la BT îl abordăm frecvent. Avem constant postări pe acest subiect, trimitem periodic newsletter la clienți, am avut campanii punctuale, cu influenceri, ads & on so on.

Ne bazăm tot mai mult pe tehnologie și ne bucurăm de rapiditate și confort atunci când facem toate operatiunile de banking direct de acasă, din aeroport și de oriunde din lume. Însa, în același timp, tentativele de fraudă sunt din ce în ce mai frecvente în spațiul online, iar neatenția de câteva secunde poate însemna diferența dintre a-ți păstra banii și datele în siguranță… sau nu.

Cu scopul de a ajuta românii să-și testeze cunoștințele (și atenția) despre siguranța online, am pus cap la cap un quiz de siguranță online. Șiii, ca să facem lucrurile și mai interesante, cine completează quiz-ul și a răspuns corect la minimum 7 întrebări, poate câștiga unul dintre cele 15 telefoane iPhone 16, în fiecare săptămână.

Scopul nostru e ca acel quiz să fie completat de cât mai multe persoane, astfel încât cât mai mulți români să fie informați despre pericolele din online, să le conștientizeze și să se ferească pe cât posibil de ele.

Link quiz: https://www.bancatransilvania.ro/siguranta-online/testeaza-cunostinte