Piața auto second hand din România: adevăruri și mituri

SUV-urile domină anunțurile și preferințele. foto: freepik.com

Pe fundalul unei crize economice prelungite și al creșterii costurilor auto, segmentul mașinilor la mâna a doua capătă tot mai multă relevanță în România. Pentru mulți, o mașină folosită nu mai reprezintă doar un compromis, ci o alegere strategică: accesibilitate, varietate și costuri mai mici pe termen scurt. Însă, pe măsură ce cererea crește, apar și riscuri, iar spațiul dintre mituri și realitate devine din ce în ce mai greu de deslușit.

Pe de o parte, cei care au cumpărat deja un automobil second hand știu că unele oferte strălucitoare ascund defecte ascunse, documente incomplete sau istoric dubios. Pe de altă parte, vânzătorii, fie privați, fie comercianți, încearcă să prezinte avantajele acestui segment fără să fie mereu transparenți. De aceea, în discuția despre mașinile rulate trebuie să demontăm prejudecățile, să evidențiem capcanele și să subliniem regulile care diferențiază o tranzacție corectă de una periculoasă.

Cifrele recente arată cât de dinamic și imprevizibil poate fi acest sector: scăderi semnificative pe piața de mașini noi, dar creșteri spectaculoase pentru mașinile înmatriculate pentru prima dată în România. În acest context, deciziile de cumpărare capătă o importanță critică. Vom explora trei aspecte fundamentale: structura pieței și tendințele actuale, riscurile reale la achiziția unui vehicul second hand și criteriile prin care un cumpărător informat își poate proteja investiția.

Evoluția și structura pieței de mașini la mâna a doua în 2025

În primul rând, piața auto second hand din România continuă să crească, ca efect al unei nemulțumiri față de prețurile mașinilor noi și al restricțiilor economice. În primele cinci luni ale anului 2025, s-au înmatriculat circa 163.983 de autovehicule second hand, cu aproximativ 30,15% mai mult decât în aceeași perioadă din 2024. În paralel, înmatriculările de mașini noi au scăzut cu aproape 12,1%. (Datele provin din statistici transmise de ACAROM)

Segmentul de preț preferat de majoritatea cumpărătorilor se situează între 10.000 și 25.000 €, iar SUV-urile domină anunțurile și preferințele, reprezentând circa 38% din totalul ofertelor în platformele de vânzări auto. (Conform datelor analizate de Autovit)

Această structură reflectă realitatea unui cumpărător mediu care caută echilibru între preț, versatilitate și utilitate. Dar pe acest fond competitiv apar și practici mai puțin transparente, iar diferențele între comercianți serioși și speculatori pot fi mari.

Mituri frecvente și riscuri reale la achiziție

Mit: „Dacă mașina arată bine, este și bine întreținută”

Aspectele estetice, vopsituri, tapițerii revigorate sau caroserie lustruită, pot crea o impresie pozitivă, dar nu garantează nici calitatea motorului, nici integritatea structurală. O mașină cu exterior impecabil poate ascunde defecțiuni grave la motor, uzură internă sau coroziune ascunsă.

Mit: „Este suficient să verific istoricul înregistrărilor service”

Cea mai mare parte dintre mașinile second hand vândute au fost modificate, fie prin falsificarea kilometrajului, fie prin omisiuni în documente. Statisticile arată că peste 15% dintre autoturismele verificate au avut kilometrajul modificat. Adesea, bordul indică un rulaj mai mic decât cel real, iar documentele pot fi incomplete sau chiar false.

Mit: „Garanția este inutilă, orice reparație face parte din riscuri”

Pe piața românească există reglementări care protejează cumpărătorii chiar și pentru mașinile folosite, spre exemplu, defectele ascunse pot da dreptul la remedieri sau despăgubiri, dacă se poate demonstra că vânzătorul le-a cunoscut și le-a ascuns. În practică însă, aplicarea acestor drepturi este dificilă, iar multe tranzacții evită includerea oricărei garanții.

Riscuri adiționale care trebuie luate în considerare:

- Defecte mecanice nedeclarate (motor, transmisie, trenul de rulare)

- Documente neconforme sau proveniență dubioasă

- Costuri de întreținere disproporționate, mai ales la modelele premium sau motorizări dificile

- Reparații ascunse după accidente sau modificări neconforme

Aceste riscuri nu sunt ipotetice: mulți cumpărători au ajuns să plătească sume mari ulterior pentru remedieri pentru care nu fost informați inițial.

Cum să identifici un comerciant auto serios și tranzacția corectă

Un comerciant auto serios trebuie să furnizeze raportul complet, service, inspecții tehnice, revizii periodice, și să prezinte documentele originale de achiziție, foaia de service și istoria altor proprietari. Eventualele discrepanțe trebuie lămurite înainte de finalizarea tranzacției.

Orice ofertă trebuie completată de posibilitatea unei verificări la un service sau reprezentanță autorizată. Testul de rulare pe drum variat va pune în evidență eventuale zgomote, schimbări greoaie de viteză sau probleme de suspensie.

Nu merge pe mâna promisiunilor verbale, solicită un contract în care să fie trecute detalii precum: descrierea mașinii (serie sasiu, motorizare, echipamente), starea cunoscută, drepturile legale pentru defecte ascunse și clauze privind retrocesiunea sau reparația în caz de nereguli. Un dealer auto second hand serios oferă nu doar mașini, ci și consultanță tehnică și istoricul complet al vehiculului.

De asemenea, pentru consumatorii protejați de legislația românească, trebuie să existe posibilitatea formulării unei reclamații și acces la soluționare amiabilă sau juridică, iar comerciantul responsabil nu va ezita să accepte acest cadru.

Descoperind realitatea sub „oglinda trotuarului”

Piața auto second hand din România nu e nici paradis, nici un câmp minat, este un teren plin de oportunități, dar care cere mai mult decât încredere: cere discernământ. Creșterea spectaculoasă a tranzacțiilor, scăderea pieței de mașini noi și interesul pentru SUV-uri și segmentul 10.000–25.000 € conturează un mediu propice pentru cumpărători informați.

Este esențial să demontăm miturile care domină percepția: frumusețea nu garantează funcționalitatea, istoricul nu este întotdeauna complet și garanția, deși rar oferită, nu trebuie ignorată. Cumpărătorul care cere documente, efectuează inspecții și impune contracte clare are șanse mult mai mari să evite capcanele.

Când toate aceste elemente se îmbină, transparență, verificare tehnică și contract, tranzacția devine nu doar o alegere practică, ci una inteligentă. În felul acesta, visul unei mașini potrivite la un preț corect poate deveni realitate, fără surprize neplăcute pe termen lung.