Posesia în procesul de înregistrare sistematică. Poți deveni proprietar?

Fă pasul către înregistrarea proprietății și asigură-te că situația imobilului este corect evidențiată în cadastru. Sursă: ANCPI

În procesul de înregistrare sistematică a imobilelor, desfășurat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), pot apărea situații în care anumite imobile sunt în posesia unor persoane care nu dețin acte de proprietate, dar care le-au folosit o perioadă îndelungată. În asemenea cazuri, legislația în vigoare permite înscrierea posesiei în cartea funciară, în condițiile stabilite de lege.

Această procedură este importantă mai ales în localitățile în care există terenuri sau construcții folosite de generații întregi, dar pentru care nu au fost întocmite sau păstrate acte de proprietate. Prin notarea posesiei, situația de fapt a imobilului poate fi evidențiată în documentele tehnice ale cadastrului și, ulterior, în cartea funciară.

Cum este înscrisă posesia?

În procesul de înregistrare sistematică a imobilelor, posesia este identificată în teren de persoana autorizată care efectuează lucrările, împreună cu reprezentantul primăriei.

Pentru ca posesia să poată fi înscrisă în documentele tehnice ale cadastrului, este necesară participarea posesorului la identificarea imobilului. Acesta trebuie să poată indica amplasamentul și limitele imobilului pe care îl deține și să pună la dispoziție informațiile necesare pentru clarificarea situației acestuia.

Posesia de fapt înscrisă în documentele tehnice se notează în cărțile funciare deschise ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică.

Ce documente sunt necesare?

Notarea posesiei este condiționată de existența unor documente întocmite în cadrul procesului de înregistrare sistematică.

Printre documentele necesare se numără:

• fișa de date a imobilului, semnată de posesorul imobilului și de persoana autorizată să efectueze lucrările de înregistrare sistematică;

• adeverința eliberată de primărie, din care rezultă că posesorul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar, iar acesta nu face parte din domeniul public și nu este înscris în evidențe ca aparținând domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale.

Aceste documente au rolul de a susține înscrierea posesiei în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică și de a reflecta cât mai corect situația existentă în teren.

De ce este importantă verificarea documentelor tehnice?

După realizarea măsurătorilor și identificarea proprietarilor sau posesorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt publicate pentru verificare.

În perioada de publicare, deținătorii trebuie să verifice informațiile referitoare la imobilele lor, inclusiv amplasamentul, suprafața, limitele și persoanele înscrise ca proprietari sau posesori. Dacă sunt constatate neconcordanțe, poate fi depusă cerere de rectificare în perioada de afișare publică.

Această etapă este importantă deoarece permite corectarea informațiilor înainte ca datele să fie integrate în evidențele finale de cadastru și carte funciară.

Cum poate deveni posesia proprietate?

În situațiile în care posesia a fost notată în cartea funciară, dreptul de proprietate poate fi intabulat ulterior, în condițiile prevăzute de lege.

Acest lucru se poate realiza:

• din oficiu, la împlinirea termenului de trei ani de la momentul notării posesiei în cartea funciară, dacă nu a fost notat niciun litigiu prin care sunt contestate înscrierile din cartea funciară;

• la cererea posesorului notat sau a succesorilor acestuia, pe baza actului de proprietate, ca urmare a dobândirii dreptului de proprietate prin una dintre modalitățile prevăzute de lege.

Prin urmare, notarea posesiei nu înseamnă dobândirea imediată a dreptului de proprietate, ci este o etapă care permite, în condițiile legii, intabularea ulterioară a dreptului de proprietate.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).