Primăria și firma de cadastru anunță începerea lucrărilor în localitate

Campania de informare îi ajută pe proprietari să afle etapele înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul de cadastru și carte funciară. Sursă foto: ANCPI

Înainte de începerea lucrărilor de înregistrare sistematică, cetățenii sunt informați cu privire la etapele care urmează să fie parcurse în localitatea lor. Aceste activități de informare sunt importante pentru ca proprietarii și deținătorii de imobile să știe când încep lucrările, ce documente trebuie pregătite și cum trebuiesă participe la proces.

Lucrările de înregistrare sistematică sunt realizate gratuit pentru cetățeni și au ca scop înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procesul este coordonat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin oficiile de cadastru și publicitate imobilară, cu implicarea primăriilor.

Cum sunt anunțați cetățenii?

Înainte de începerea măsurătorilor, la nivel local sunt organizate activități de informare. Primăria și firma care urmează să realizeze lucrările anunță cetățenii despre principalele etape ale procesului și calendarul estimat.

Informarea se poate face prin afișe, anunțuri publice, întâlniri organizate în localitate sau alte materiale de comunicare puse la dispoziția cetățenilor în cadrul campaniei locale.

Prin aceste informări, proprietarii află când încep lucrările, ce trebuie să facă în perioada măsurătorilor și când vor putea verifica documentele tehnice ale cadastrului.

Unde pot adresa întrebări proprietarii?

Cetățenii pot solicita informații atât la primărie, cât și în cadrul întâlnirilor de informare organizate în localitate. Aceste întâlniri sunt utile pentru clarificarea etapelor procesului și pentru explicarea modului în care proprietarii trebuie să colaboreze cu echipele de cadastru.

De asemenea, informații privind desfășurarea lucrărilor pot fi consultate și pe site-ul ANCPI: https://www.ancpi.ro/pnccf_docs2/index.php.

De ce este importantă participarea cetățenilor?

Participarea cetățenilor este esențială pentru buna desfășurare a lucrărilor. Proprietarii trebuie să urmărească anunțurile făcute la nivel local, să participe la activitățile de informare și să pregătească documentele referitoare la imobilele pe care le dețin.

În etapa măsurătorilor, aceștia pot contribui la identificarea corectă a proprietăților prin indicarea amplasamentului și a limitelor imobilelor. Ulterior, după întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, proprietarii trebuie să verifice informațiile din documentele tehnice ale cadastrului, care sunt afișate pentru 60 de zile și, în această perioadă, să semnaleze eventualele neconcordanțe, conform procedurilor prevăzute de lege.

Informarea din timp ajută cetățenii să înțeleagă ce au de făcut și contribuie la realizarea unor evidențe cadastrale corecte și actualizate.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).