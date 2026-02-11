Primul tău diamant: Momentul în care iubirea devine eternă

2 minute de citit Publicat la 16:42 11 Feb 2026 Modificat la 16:42 11 Feb 2026

La Sabrini, primul diamant nu e doar o bijuterie. foto: sabrini.ro

Sunt clipe care schimbă totul. Prima întâlnire. Primul sărut. Prima dată când ți-a spus "te iubesc". Și acum, de Valentine's Day, primul diamant – simbolul că ceea ce simți e pentru totdeauna.

Un gest simplu. O promisiune veșnică.

Nu e nevoie de un inel de logodnă pentru a-i oferi primul ei diamant. Uneori, cele mai frumoase gesturi sunt cele neașteptate: un colier delicat cu diamant natural, o pereche de cercei care strălucesc la fel de puternic ca privirea ei, sau o brățară care îi va aminti zilnic cât de specială este.

La Sabrini, primul diamant nu e doar o bijuterie – e primul capitol al poveștii voastre de iubire.

De ce diamantele naturale Blanco's & DeRuvo?

Fiecare diamant Blanco's și DeRuvo este:

• Natural 100% – format în milioane de ani, unic precum iubirea voastră;

• Certificat internațional – autenticitate garantată;

• Montat în aur de 18K (alb, galben, rose) – eleganță atemporală;

• Accesibil prin voucher 500 lei – cadoul perfect devine mai ușor.

Colecții create pentru prima dată când îi spui "ești tot ce-mi doresc"

Cercei cu diamante – delicați, versatili, purtați zilnic ca o amintire constantă;

Coliere solitaire – un singur diamant care spune totul;

Brățări fine – eleganță discretă pentru mâna pe care o vei ține mereu;

Inele cu diamante naturale – nu neapărat logodnă, ci promisiunea că sunteți împreună.

Oferta Sabrini de Valentine's Day: Voucher 500 lei

Perioada: Valabil pentru Valentine's Day 2026

Beneficiu: Reducere 500 lei la orice bijuterie cu diamante naturale Blanco's sau DeRuvo.

Colecții incluse: Inele, cercei, coliere, brățări cu diamante naturale

�� Descoperă Voucher-ul de 500 Lei aici

De ce acum e momentul perfect?

Pentru că iubirea nu așteaptă ocazii speciale – ea le creează. Și dacă ai stat vreodată în fața vitrinei gândindu-te "poate într-o zi", ziua aceea este azi.

Cu voucherul Sabrini de 500 lei, primul diamant devine nu doar posibil, ci perfect. Nu mai e un vis – e o decizie pe care o iei pentru ea, pentru voi, pentru tot ce urmează.

Cum funcționează?

1. Explorează Colecțiile Blanco's și Colecțiile DeRuvo

2. Alege bijuteria care îți vorbește direct inimii

3. Activează voucherul de 500 lei:

◦ Online: Contactează-ne pe Chat pentru activare înainte de checkout

◦ În magazin: Anunță consultantul că ai voucherul de Valentine's Day

4. Oferă-i primul ei diamant – momentul pe care nu-l va uita niciodată

Povestea continuă în magazinele Sabrini

Pentru a descoperi adevărata expresie a diamantului – strălucirea, claritatea și modul în care captează lumina – te invităm în unul dintre magazinele Sabrini din România.

Consultanții noștri îți oferă o experiență personalizată, într-un cadru elegant, ghidându-te cu discreție și profesionalism în alegerea bijuteriei potrivite. Pentru că la Sabrini, o bijuterie nu este doar o achiziție, ci un moment ales cu grijă, destinat să dăinuie.