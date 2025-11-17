RCA mai scump în 2026: +12% în Spania, +4–5% în Franța și +7% în Germania  

2 minute de citit Publicat la 17:50 17 Noi 2025 Modificat la 17:50 17 Noi 2025

Maşini pe o strada aglomerata. foto: pexels.com

RCA-urile din 2026 vor veni la pachet cu o notă de plată mai mare în mai multe țări Europene: Spania a crescut polițele cu 12% față de anul trecut, Franța anunță majorări de până la 5%, iar în Germania se prevede o creștere de 7%, precum și schimbări pe clasele de risc, care ar putea împinge tarifele și mai sus.

Spania a raportat în T3 2025 o scumpire de 12,28% față de anul trecut, iar prima medie a urcat la 1005 euro, un maxim istoric. Indicele Kelisto, arată că polițele de tip „todo riesgo”, echivalent al asigurării casco complete, s-a majorat cu peste 26% de la un an la altul. Pentru șoferul obișnuit, adică pentru RCA, trendul din Spania indică presiune persistentă pe tarife.

Franța pregătește încă un val de scumpiri în 2026, cu estimări de 4-5% la asigurarea auto, din nou pe fondul pieselor și manoperei mai scumpe și al daunelor mai frecvente. Presa generalistă franceză a preluat estimările consultanților și vorbește explicit de o scumpire cu 5% la polițele auto și de locuință, în ciuda inflației generale încetinite. Pentru publicul larg, aceste procente se traduc direct în prime anuale mai mari la RCA, chiar dacă evoluția nu mai e la fel de brutală ca în 2023-2024.

În Germania, efectul se vede din două direcții. Pe de o parte, prețurile curente ale polițelor sunt, în medie, cu aproximativ 7% mai mari decât cele de anul trecut, semn că scumpirea nu s-a oprit. Pe de altă parte, din ianuarie 2026 intră în vigoare noile norme, Regionalklassen și Typklassen.

· Regionalklasse este clasa de risc a zonei în care locuiește șoferul, calculată după frecvența și severitatea daunelor, furturi și evenimente meteo.

· Typklasse este clasa de risc a modelului auto, pe baza daunelor istorice pentru acel model.

La nemți, clasele de risc se actualizează în fiecare an. Când aceste clase se schimbă, șoferii sunt reîncadrați. Pentru 2026, ADAC estimează că aproximativ 5,9 milioane de șoferi vor trece într-o clasă de risc mai mare la RCA, iar circa 4,5 milioane într-una mai mică, restul rămânând neschimbați. Impactul reîncadrării asupra primei este, de regulă, sub 10% pentru o poliță. Important însă, acest efect se adaugă peste scumpirea generală a pieței. Cu alte cuvinte, dacă tarifele medii cresc oricum, iar tu ești mutat și într-o clasă de risc mai ridicată, va trebui să suporți simultan ambele creșteri.

În România, după scoaterea plafonării de la 1 iulie 2025, discuția despre prețuri a redevenit sensibilă. Date de piață pe T1 2025 arată o primă medie RCA anualizată de 1.065 lei pentru persoane fizice, în creștere cu 4% față de anul anterior, înainte ca măsura de plafonare să expire.

În paralel, introducerea criteriului geografic în iulie 2024 a accentuat diferențele regionale, București și Ilfov au riscuri și tarife orientative mai ridicate decât restul țării, exact cum vedem în Germania la Regionalklassen. Pentru șoferi, asta înseamnă că aceeași mașină, același istoric, dar o adresă diferită, poate face ca o poliță RCA să fie mai scumpă, chiar de la prima înmatriculare, spun cei de la https://rcainmatriculare.ro/ .

Polița RCA, de răspundere civilă auto, acoperă pagubele pe care le provoci altora, este obligatorie și nu îți repara mașina ta. Casco, asigurare facultativă, acoperă daunele proprii, inclusiv vandalism sau fenomene meteo, în funcție de poliță.