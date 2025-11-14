Recuperarea post-operatorie acasă: soluția tot mai des aleasă de pacienții din România

Modificat la 11:33 14 Noi 2025

Publicat la 11:33 14 Noi 2025

1 minut de citit Publicat la 11:33 14 Noi 2025 Modificat la 11:33 14 Noi 2025

După operații ortopedice intervenții abdominale sau proceduri care necesită repaus, kinetoterapia la domiciliu joacă un rol crucial. Sursa foto: viasis.ro

După o intervenție chirurgicală, perioada de recuperare este la fel de importantă ca operația în sine.

Mulți pacienți își doresc însă să se recupereze într-un loc care le oferă siguranță, liniște și confort: propria locuință.

În ultimii ani, opțiunea de recuperare post-operatorie la domiciliu a devenit tot mai populară, mai ales pentru cei care vor să evite deplasările dificile către clinici sau spitale.

Kinetoterapia post-operatorie - esențială pentru vindecare corectă

După operații ortopedice (genunchi, umăr, coloană), intervenții abdominale sau proceduri care necesită repaus, kinetoterapia la domiciliu joacă un rol crucial.

Un specialist se deplasează acasă, evaluează mobilitatea, durerea, rigiditatea și adaptează un plan de exerciții sigur.

Beneficiile sunt clare:

· prevenirea complicațiilor

· recâștigarea mobilității

· reducerea durerii

· recuperare în ritmul pacientului

· monitorizare constantă, fără drumuri dificile

Pentru mulți pacienți, începutul recuperării este delicat, iar a face primele exerciții în propriul living este mult mai confortabil decât într-o sală aglomerată.

Masajul terapeutic - sprijin important în faza incipientă ale recuperării

În faza timpurie a recuperării, cele mai mari probleme sunt inflamația, edemul, senzația de tensiune și mobilitatea scăzută.

De aceea, mulți specialiști recomandă tehnici de masaj terapeutic , aplicat acasă, pentru a sprijini drenajul limfatic și pentru a reduce senzația de presiune din zona afectată.

În această etapă nu se folosesc manevre puternice, ci tehnici blânde, orientate spre:

· reducerea inflamației

· îmbunătățirea circulației

· calmarea țesuturilor iritate

· accelerarea proceselor locale de vindecare

Aceste intervenții scad riscul ca edemul să stagneze și pregătesc articulația sau zona operată pentru etapele următoare de mobilizare.

Asistență medicală la domiciliu - pentru procedurile care nu necesită spitalizare

În recuperarea post-operatorie, monitorizarea corectă face diferența.

De aceea, tot mai mulți pacienți solicită asistență medicală la domiciliu pentru pansamente, schimbări de bandaje, injecții, perfuzii sau controlul evoluției.

Acest tip de îngrijire reduce semnificativ riscul infecțiilor și stresul deplasărilor, oferind în același timp supraveghere medicală profesionistă.

De ce aleg tot mai mulți români recuperarea post-operatorie acasă?

· este mai sigură pentru pacienții vulnerabili

· evită deplasările dureroase și epuizante

· recuperarea se desfășoară într-un mediu familiar

· programele sunt personalizate

· se câștigă timp și confort

Recuperarea post-operatorie nu trebuie să fie un maraton între casă și spital.

Poate începe exact acolo unde pacientul se simte cel mai bine: acasă.