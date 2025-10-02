Rejuvinova – Îmbrăcăminte funcțională din nanotextile pentru sănătate și recuperare și eprubete PRP pentru regenerare

3 minute de citit Publicat la 17:35 02 Oct 2025 Modificat la 17:35 02 Oct 2025

Rejuvinova GreenE este o gamă exclusivistă de textile dezvoltate prin nanotehnologie. Foto: nanokinet.ro

Sănătatea este cea mai de preț resursă a noastră, iar în ultimii ani tot mai mulți oameni caută metode sigure, non-invazive și validate științific pentru a-și menține starea de bine. Nu este vorba doar despre a reduce durerile sau oboseala, ci și despre a accelera procesele naturale de regenerare și recuperare ale organismului.

În acest context, Quick Pharma, companie farmaceutică românească cu experiență în distribuția angro din 2017, aduce în Europa două game inovatoare sub brandul Rejuvinova:

• Rejuvinova GreenE – o gamă din nanotextile funcționale, concepute pentru a se integra în stilul de viață al fiecăruia și în programele de recuperare. Produsele includ: maieuri și tricouri cu mânecă lungă, pantaloni colanți, chiloți, ciorapi, benzi elastice și discuri, benzi cervicale, măști pentru ochi, eșarfe, șaluri, suprasaltea & pături, branturi, suporturi pentru mână, cotiere și genunchiere. Această varietate permite utilizarea zilnică, dar și în protocoale medicale de recuperare.

• PRP Rejuvinova – eprubete vacuum specializate pentru terapia cu plasmă bogată în trombocite (Platelet-Rich Plasma), recunoscută internațional pentru stimularea regenerării țesuturilor, accelerarea vindecării și reducerea inflamațiilor.

Prin aceste două soluții complementare, Rejuvinova aduce tehnologie de ultimă generație care combină știința, inovația și siguranța, sprijinind recuperarea rapidă și o stare de bine durabilă.

Rejuvinova GreenE – Îmbrăcăminte si accesorii din nanotextile inteligente pentru sănătate și recuperare

Rejuvinova GreenE este o gamă exclusivistă de textile dezvoltate prin nanotehnologie de Green Energy Nano Technology Co. Ltd. (Taiwan) și brevetate internațional în SUA, Germania, Japonia, Taiwan și China. Produsele sunt fabricate conform standardelor GMP și includ un nanocompozit de metale prețioase – Germaniu, Titan și Pi – rafinate în Germania la puritate de 99%.

Aceste nanotextile nu sunt doar articole vestimentare, ci instrumente funcționale cu efecte demonstrate asupra organismului. Ele absorb și redirecționează energia naturală a corpului, stimulând circulația sanguină (+42,98% flux, +52,36% viteză) și crescând temperatura locală cu 1,3°C.

În practică, acest lucru înseamnă:

• accelerarea metabolismului și oxigenarea mai bună a celulelor,

• activarea proceselor de regenerare,

• sprijinirea drenajului limfatic și eliminarea toxinelor,

• reducerea inflamației și accelerarea vindecării.

Beneficii resimțite de utilizatori:

• reducerea durerilor musculare și articulare,

• recuperare rapidă după efort fizic, intelectual sau traumatisme,

• îmbunătățirea calității somnului și reducerea oboselii,

• susținerea procesului natural de slăbire,

• energie și vitalitate zilnică.

Avantaje suplimentare:

• produse multifuncționale, aplicabile pe orice zonă a corpului,

• funcționează natural, fără curent electric, radiații sau medicamente,

• durată de viață mare, peste 5 ani,

• eficiența rămâne garantată chiar și în cazul ruperii sau tăierii accidentale, scăzând cu doar 1% după 150 de spălări.

• o parte din produse sunt dispozitive medicale certificate CE, recomandate inclusiv în mediu clinic.

Recomandări de utilizare

• Se folosesc cât mai mult timp, minim 30 de minute, ziua sau pe timpul nopții.

Cine poate beneficia de nanotextilele Rejuvinova GreenE?

• copii și adulți, indiferent de vârstă, care vor să-și mențină sănătatea, energia și vitalitatea.,

• persoane active și sportivi, pentru rezistență și recuperare rapidă,

• persoane sedentare sau care petrec mult timp la birou ori la volan,

• pacienți cu mobilitate redusă sau în recuperare după accident vascular sau alte afecțiuni cronice,

• pacienți pentru care fizioterapia este contraindicată, oferind o alternativă sigură și non-invazivă,

• pacienți aflați în programe de fiziokinetoterapie, pentru accelerarea vindecării, recuperării și creșterea eficienței tratamentului

Exemplu practic:

Nanotextilele Rejuvinova GreenE sunt deja folosite în centre medicale precum NanoKinet Medical ( www.nanokinet.ro ), unde au demonstrat rezultate remarcabile în sprijinirea recuperării.

Achiziție: Produsele Rejuvinova GreenE sunt disponibile parțial în farmacii, iar întreaga gamă poate fi comandată online de pe www.equickpharma.ro . Introducând codul RG12, clienții primesc 12% reducere (promoție limitată).

Eprubetele vacuum PRP Rejuvinova – siguranță și regenerare

Quick Pharma oferă și gama de eprubete vacuum PRP Rejuvinova, utilizate în tratamentele estetice și medicale regenerative cu plasmă bogată în trombocite. Popular cunoscută ca „terapia vampir”, metoda presupune recoltarea sângelui pacientului în eprubetele PRP, centrifugarea pentru izolarea plasmei bogate în trombocite și reinjectarea în zonele care necesită regenerare: ten, scalp sau articulații.

Tipuri și volume:

• PET cu ACD + Gel

• PET cu ACD + Gel + Biotină

• Volume disponibile: 5 ml, 8 ml, 10 ml, 12 ml și 15 ml

Caracteristici:

• eprubete sterile și biocompatibile, pentru recoltare rapidă fără contaminare,

• ambalaj din aluminiu de înaltă calitate, menținând eficiența ingredientelor,

• vacuum și sigilare avansată pentru rezultate constante și sigure,

• certificate CE, ISO 13485:2016, cu trasabilitate și verificare a calității fiecărui lot.

Achiziție:

Disponibile pentru clinici și cabinete în pachete adaptate, comandate online de pe www.equickpharma.ro .

Concluzie – Două soluții complementare pentru sănătate și regenerare

• Rejuvinova GreenE oferă o alternativă simplă și practică pentru cei care se confruntă cu dureri, oboseală sau afecțiuni cronice și sprijină recuperarea medicală.

• PRP Rejuvinova pune la dispoziția medicilor eprubete vacuum sterile și certificate pentru terapii regenerative, cu rezultate predictibile și vizibile.

Prin aceste două game inovatoare, Rejuvinova combină tehnologia, știința și siguranța, oferind soluții de recuperare și regenerare eficiente, ușor de integrat în viața de zi cu zi și în programele medicale.