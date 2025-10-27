Revalid® Bond Repair – gamă elvețiană pentru părul uscat și deteriorat

1 minut de citit Publicat la 13:20 27 Oct 2025 Modificat la 13:32 27 Oct 2025

Revalid® Bond Repair, cu formulă elvețiană inovatoare, repară la nivel molecular firul de păr. foto: Revalid

Ai auzit de gama Revalid® Bond Repair pentru păr uscat și deteriorat? Vopsirea, decolorarea și coafarea cu placa sau ondulatorul pot afecta sănătatea și aspectul părului. Revalid® Bond Repair, cu formulă elvețiană inovatoare, repară la nivel molecular firul de păr, îl hidratează intens și previne ruperea și apariția vârfurilor despicate. În doar câțiva pași simpli, părul tău devine mai puternic, strălucitor și pregătit pentru orice moment special.

Părul tău s-a uscat, și-a pierdut strălucirea și e greu de aranjat? Avem vești bune: gama Revalid® Bond Repair a fost creată special pentru a reda sănătatea și hidratarea părului tău încă de la prima utilizare.

Vedeta gamei este Bond Repair Balm – un tratament leave-in (fără clătire) care face minuni:

crește nivelul de hidratare a părului cu 77% (1)

reduce vârfurile despicate cu până la 96% (2)

protejează părul de temperaturi de până la 200°C (3)

reduce efectul de frizz cu 43% (4)

Rezultatul? Păr moale, strălucitor, rezistent și mult mai ușor de coafat

O rutină completă pentru părul tău

Folosit împreună cu șamponul și balsamul din aceeași gamă, Bond Repair Balm face parte dintr-un sistem holistic ce fortifică și revitalizează părul, redându-i frumusețea naturală încă de la prima spălare.

Ce spun femeile care l-au încercat

90% confirmă că balsamul hidratează intens părul (5)

80% spun că părul devine mai rezistent la factorii externi și coafare (5)

Cu astfel de rezultate, nu e de mirare că gama Revalid® Bond Repair este deja iubită de consumatoare.

Unde îl găsești

Noua gamă Revalid® Bond Repair este disponibilă în farmacii și farmacii online. Mai multe detalii pe www.revalid.ro .

Despre Revalid®

Revalid® a fost dezvoltat în anul 1992 în Elveția, special pentru îngrijirea holistică a părului și pentru tratarea căderii părului. Dezvoltate de experți pentru a-ți face părul mai sănătos și mai puternic, produsele Revalid® de înaltă calitate sunt formulate special pentru a satisface nevoile tuturor. Toate produsele cosmetice sunt testate dermatologic și produse în Elveția. Pentru mai multe informații despre noua gamă Bond Repair și produsele de îngrijire a părului Revalid®, vizitați site-ul nostru www.revalid.ro .

Referințe

1 Test gravimetric realizat pe șuvițe de păr pentru măsurarea eficienței produsului.

2 Test de laborator S-721_KeraGuard cu ingredientul activ KeraGuard™ pentru a demonstra efectul de protecție termică asupra părului.

3 Evaluare dermatologică privind reducerea ruperii și a vârfurilor despicate, vizibile după doar 3 utilizări

4 Test de control al efectului de frizz pe diferite tipuri de păr: caucazian, brazilian și asiatic.

5 Evaluat după 5 zile de folosire zilnică.