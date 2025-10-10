Românii fug de comisioane: de ce tot mai mulți aleg închirierile directe, fără agenți imobiliari

Timp de ani buni, piața chiriilor din România a fost dominată de intermediari, comisioane mari și anunțuri manipulate.

Cu toate acestea, în vremurile moderne, lucrurile încep să se schimbe vizibil. Tot mai mulți români preferă chirii direct de la proprietar, alegând să nu plătească taxe sau comisioane în plus.

Această schimbare nu este întâmplătoare. Ea reflectă o transformare profundă în comportamentul de consum, dar și o nevoie tot mai mare de transparență și control personal asupra procesului de închiriere.

De ce românii spun „nu” comisioanelor

Motivele sunt simple și concrete: comisioanele de 50-100% din valoarea chiriei lunare sunt considerate prea mari, mai ales într-un context în care costul vieții și al locuințelor a crescut semnificativ în ultimii ani.

Mulți chiriași povestesc experiențe frustrante cu anunțuri false, apartamente inexistente sau agenți care postează aceleași locuințe la prețuri diferite. În aceste condiții, închirierea direct de la proprietar nu mai este doar o opțiune de economisire, ci o metodă de protejare împotriva practicilor abuzive.

Economia chiriilor directe: economii reale și predictibilitate

Un chiriaș care plătește o chirie medie de 500 de euro în București, de exemplu, ajunge să achite încă 250-500 de euro doar ca taxă de intermediere. Pentru un tânăr profesionist sau un student, această sumă poate însemna bugetul lunar pentru alimente.

Prin alegerea unei chirii fără comision, economiile anuale sunt sesizabile. În plus, relația directă între chiriaș și proprietar simplifică tot procesul, de la stabilirea vizionării, până la semnarea contractului.

Platformele digitale - noul standard al pieței

În ultimii ani, au apărut platforme digitale care promovează închirieri fără agenți, oferind un spațiu sigur și transparent unde chiriașii pot discuta direct cu proprietarii.

Aceste platforme au eliminat treptat nevoia de intermediari, punând accent pe siguranță, verificarea proprietăților și comunicare directă.

Un exemplu este rentnbuy.com, platformă românească ce permite listarea gratuită a apartamentelor, gestionarea mesajelor și chiar generarea contractelor digitale. Prin sistemul său de verificare și mesagerie internă, datele de contact sunt protejate, iar utilizatorii discută doar după ce ambele părți își dau acordul. Aceasta este o soluție sigură și modernă pentru închiriere direct de la proprietar.

O schimbare de mentalitate: de la “comoditate” la “control personal”

Dacă acum câțiva ani românii preferau să lase totul „pe mâna agentului”, astăzi piața arată exact invers.Accesul facil la informație, creșterea educației financiare și experiențele negative din trecut au determinat o nouă atitudine: oamenii vor să vadă, să verifice și să decidă singuri.

Chiriile directe oferă acest control complet. Chiriașul știe exact cui îi plătește banii, vede istoricul proprietății, și poate negocia direct condițiile. În plus, lipsa comisioanelor face procesul mai echitabil pentru ambele părți.

Proprietarii câștigă, la rândul lor

Nu doar chiriașii beneficiază de sistemul direct. Proprietarii care aleg să-și listeze locuințele fără agenți economisesc timp și evită apelurile repetate din partea intermediarilor.Mai mult, părerile din piață arată că anunțurile directe atrag mai repede aplicări de calitate deoarece persoanele interesate sunt reale, iar comunicarea se face eficient.

2025 - anul transparenței în piața chiriilor

Anul 2025 marchează o maturizare a pieței imobiliare din România.Datele publice și statisticile de trafic arată o creștere constantă a interesului pentru chirii fără agenți. Pe rețelele sociale, în grupurile de chirii și pe platformele specializate, expresii precum „chirie direct proprietar” sau „fără comision” au devenit tot mai folosite.

Această tendință nu e doar economică, ci și culturală: românii își recâștigă controlul asupra modului în care locuiesc.

Concluzie

Românii nu mai vor să plătească pentru „intermedieri invizibile”.Piața imobiliară se digitalizează rapid, iar închirierile directe devin standardul unui mod de viață mai transparent, mai rapid și mai echitabil.

Fie că ești proprietar sau chiriaș, alegerea unei chirii fără comision poate însemna libertate, siguranță și încredere.