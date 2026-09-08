Românii și creditele nebancare: cine apelează la IFN-uri și de ce

Tot mai mulți români apelează la IFN-uri pentru acces rapid la finanțare. Sursa foto: pexels.com

Piața creditelor nebancare din România a crescut constant în ultimii ani, iar tot mai mulți români aleg să se împrumute de la instituții financiare nebancare (IFN) în locul băncilor tradiționale. Motivele sunt variate: acces mai rapid, condiții mai puțin restrictive, proceduri complet digitale. Dar cine sunt cei care apelează la acest tip de finanțare — și ce trebuie să știi dacă ești printre ei?

Ce este un IFN și cum funcționează în România

Instituțiile financiare nebancare sunt entități autorizate să acorde credite, dar care nu colectează depozite de la populație și nu fac parte din sistemul bancar clasic. În România, funcționarea lor este reglementată prin Legea nr. 93/2009, iar toate IFN-urile active sunt înregistrate în registrele publice ale Băncii Naționale a României.

Spre deosebire de bănci, IFN-urile se adresează unui segment mai larg de solicitanți — inclusiv persoanelor care nu îndeplinesc criteriile stricte ale băncilor, fie din cauza unui istoric de credit limitat, fie a unor venituri variabile. Platforma horacredit.ro, de exemplu, oferă microcredite online de până la 5.000 de lei, cu un proces de aplicare integral digital, fără deplasare la sediu.

Conform datelor Băncii Naționale a României, creditul acordat de IFN-uri populației a crescut cu aproximativ 28% în 2025 față de anul anterior, ajungând la circa 15,6 miliarde de lei. Aproape în totalitate, aceste credite sunt credite de consum, în lei — ceea ce reflectă natura predominant practică și imediată a nevoilor pe care le acoperă.

Câte IFN-uri există în România

Potrivit registrelor publice ale BNR, pe piața românească activează un număr semnificativ de instituții financiare nebancare, înscrise fie în Registrul General, fie în Registrul Special — fiecare categorie cu cerințe și tipuri de activitate diferite. Numărul a evoluat în timp, cu o ușoară consolidare în ultimii ani — mai puține entități, dar cu o capacitate de creditare în creștere.

Creșterea sectorului IFN reflectă, parțial, și un nivel de bancarizare incomplet al populației. Segmente întregi de români — persoane cu venituri variabile, tineri la primul loc de muncă, persoane fără istoric bancar îndelungat — găsesc în IFN-uri o alternativă accesibilă, nu neapărat mai ieftină, dar mai rapidă și mai puțin birocratică.

Cine apelează la creditele nebancare

Persoane cu venituri variabile sau nestandardizate

Băncile evaluează bonitatea pe baza unor criterii relativ rigide: venit fix, contract de muncă pe durată nedeterminată, istoricul de credit. Persoanele care nu se încadrează în aceste tipare — freelanceri, lucrători sezonieri, PFA-uri cu venituri fluctuante — întâmpină adesea dificultăți în obținerea unui credit bancar.

IFN-urile aplică criterii mai flexibile de evaluare, ceea ce le face mai accesibile pentru această categorie. Riscul mai mare asumat de creditor se reflectă, de regulă, într-un cost mai ridicat al creditului — un aspect pe care orice solicitant trebuie să îl evalueze atent înainte de a semna.

Tineri la primul credit

Pentru un tânăr fără istoric de creditare, obținerea primului împrumut bancar poate fi dificilă tocmai din cauza lipsei de date pe care banca să le evalueze. IFN-urile oferă o cale de acces mai directă și, totodată, o oportunitate de a construi un prim istoric pozitiv de plată — cu condiția ca ratele să fie achitate la timp.

Persoane cu nevoi urgente de lichiditate

Un aparat electrocasnic stricat, o urgență medicală, o reparație neprevăzută — situațiile în care ai nevoie de o sumă mică, rapid, sunt frecvente. Creditele nebancare rapide sunt concepute exact pentru astfel de contexte: sume relativ mici, pe termene scurte, cu decizie în câteva ore.

Persoane care nu au acces la produse bancare standard

Nivelul de bancarizare în România rămâne sub media europeană. Conform INS, accesul la servicii financiare nu este uniform distribuit geografic și socioeconomic. Unele persoane nu dețin card bancar activ, nu au cont curent sau nu au interacționat niciodată cu o bancă pentru produse de creditare. IFN-urile, prin platformele digitale și cerințele simplificate, acoperă o parte din acest gol.

De ce aleg românii IFN-urile în locul băncilor

Criteriu Bancă tradițională IFN Viteză de aprobare Zile–săptămâni Ore–zile Documente necesare Multiple, adesea fizice Minime, digital Criterii de eligibilitate Stricte Mai flexibile Costul creditului (DAE) De regulă mai mic De regulă mai mare Sume disponibile Mari Mai mici (microcredite) Relație cu clientul Sucursală / aplicație Predominant online

Alegerea unui IFN nu înseamnă automat că banca a refuzat creditarea. O parte dintre solicitanți preferă pur și simplu viteza și simplitatea procesului — în special pentru sume mici, pe perioade scurte, unde costul suplimentar față de o bancă este mic în valoare absolută.

Ce trebuie să știi înainte de a aplica la un IFN

Verifică autorizarea instituției

Orice IFN care acordă credite în România trebuie să fie înscris în registrele BNR. Verificarea este gratuită, durează câteva minute și poate preveni contactul cu entități neautorizate care activează pe piața gri. Nu aplica niciodată la o instituție care nu apare în registrul public al BNR.

Citește contractul integral, inclusiv clauzele fine

Rata dobânzii afișată nu reflectă întotdeauna costul real al creditului. DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este indicatorul care include toate comisioanele și costurile asociate și permite o comparație corectă între oferte. Citește contractul cu atenție înainte de a semna, inclusiv condițiile de penalizare la întârziere.

Evaluează capacitatea de rambursare

Un credit nebancar, oricât de rapid și de accesibil, rămâne o obligație financiară reală. Înainte de a aplica, calculează dacă suma ratei lunare se încadrează confortabil în bugetul tău — luând în calcul și cheltuielile curente fixe, nu doar veniturile brute.

Respectă termenele de plată

Întârzierile la plată generează penalizări și, dacă depășesc 30 de zile, sunt raportate la Biroul de Credit, afectând istoricul de creditare pe o perioadă îndelungată. Dacă anticipezi dificultăți, contactează creditorul înainte de scadență — nu după.

Reglementarea IFN-urilor în România

Sectorul nebankiar nu funcționează fără reguli. IFN-urile din România sunt supravegheate de Banca Națională a României și trebuie să respecte un cadru legal extins, incluzând Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare și OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Începând cu 2024, prin Legea 243/2024, au fost introduse plafoane ale dobânzilor practicate de IFN-uri pentru creditele acordate persoanelor fizice — o măsură menită să limiteze costurile excesive și să crească protecția consumatorilor. Drepturile consumatorilor în relația cu orice instituție de credit, bancară sau nebancară, sunt monitorizate și de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care poate primi sesizări și poate interveni în caz de practici neloiale.

Orice modificare a condițiilor contractuale trebuie comunicată în scris, iar consumatorul are dreptul de retragere din contract în termen de 14 zile de la semnare, conform reglementărilor în vigoare.

Greșeli frecvente la alegerea unui credit nebancar

● Compararea doar a dobânzii nominale, nu a DAE — dobânda afișată poate fi mai mică decât costul real al creditului

● Ignorarea clauzelor de penalizare — costurile la întârziere pot depăși rapid suma împrumutată dacă nu sunt gestionate

● Aplicarea la mai mulți creditori simultan — fiecare interogare în Biroul de Credit poate afecta temporar scorul de creditare

● Subestimarea nevoii reale — împrumutarea unei sume mai mari decât necesarul, din precauție, crește nejustificat costul total

● Neacordarea atenției termenului de rambursare — un termen mai scurt reduce costul total, dar crește rata lunară; evaluează ce se potrivește bugetului tău concret

Întrebări frecvente

Un IFN poate refuza cererea de credit?

Da. Deși criteriile de eligibilitate sunt mai flexibile decât la bănci, IFN-urile evaluează capacitatea de rambursare și pot respinge o cerere pe baza politicilor interne de risc. Respingerea nu este automată nici în sens pozitiv, nici negativ.

Creditele de la IFN apar în istoricul de credit?

Da. IFN-urile raportează atât comportamentele pozitive (rate plătite la timp), cât și restanțele la Biroul de Credit. Un credit nebancar gestionat corect contribuie la construirea unui istoric pozitiv.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc rata la un IFN?

Depinde de contract. De regulă, se aplică penalizări zilnice, iar după 30 de zile informația este raportată la Biroul de Credit. Dacă restanța se prelungește, creditorul poate recurge la proceduri de recuperare sau executare silită.

Este mai scump un credit de la IFN față de unul bancar?

De regulă, da — DAE la creditele nebancare este mai mare. Diferența se justifică parțial prin viteza de procesare, cerințele documentare reduse și riscul mai mare asumat de creditor. Compararea ofertelor și citirea condițiilor complete rămân esențiale înainte de orice decizie.

Creditele nebancare nu sunt o soluție pentru oricine și nu sunt gratuite. Sunt un instrument financiar cu reguli proprii, costuri specifice și un cadru de reglementare clar. Românii care aleg să apeleze la IFN-uri o fac din motive concrete — viteză, accesibilitate, simplitate — iar atunci când sunt utilizate responsabil, aceste servicii pot acoperi nevoi reale fără consecințe negative pe termen lung.

Cheia rămâne aceeași ca la orice decizie financiară: informează-te înainte, citește contractul integral, evaluează-ți capacitatea reală de rambursare și compară mai mult de o ofertă înainte de a semna.

Informațiile din acest articol au caracter strict informativ și nu reprezintă consultanță financiară. Înainte de orice decizie legată de gestionarea datoriilor, este recomandat să consulți un specialist financiar autorizat.