Romservice Termo Solutions - Echipa de profesioniști care are grijă de centrala ta. Ce trebuie să știi despre ei

Activitatea echipei RSV seamănă adesea cu munca de detectiv. foto:canva

Iarna are un mod ciudat de a ne testa răbdarea. De obicei, exact în cea mai geroasă noapte din an, când vântul suflă viscolit pe la ferestre, centrala termică decide să ia o pauză, ceea ce naște adeseori panică. Diferența dintre o noapte de coșmar și revenirea la confort o face un singur lucru: numărul de telefon pe care îl apelezi.

În București și Ilfov, unul dintre numerele de încredere la care poți apela oricând este cel al celor de la RSV.ro (Poți apela la RSV și din unele localități din Giurgiu, Dâmbovița sau Teleorman iar harta este într-o continuă extindere).

Specialiștii RSV - detectivii de căldură

Activitatea echipei RSV seamănă adesea cu munca de detectiv. Când ajung la o intervenție, rar se întâmplă ca problema să fie evidentă la prima vedere. Tocmai de aceea, pe baza experienței și pe baza „simptomelor” date de centrală, tehnicienii încep să caute cauza care a dus la apariția problemei. Este un aspect extrem de important, deoarece foarte multe firme care se ocupă de reparații centrale aleg să repare simptomul, ceea ce duce inevitabil la o nouă problemă.

Orice specialist RSV știe că o reparație rapidă, făcută superficial, este doar o amânare a inevitabilului, motiv pentru care se asigură că rezolvarea este una pe termen lung.

Ce e special la echipa Romservice Termo?

Ce trebuie să știi despre echipa Romservice Termo este că investesc constant în cunoaștere. Tehnologia centralelor termice evoluează galopant. Modelele în condensare de astăzi sunt computere performante care ard gaz. Pentru a ține pasul, tehnicienii RSV participă regulat la cursuri de specializare oferite de marii producători.

Dincolo de certificări și diplome, calitatea umană este cea care contează în relația cu clientul. Să intri în casa unui om, adesea supărat sau îngrijorat din cauza frigului, necesită tact și răbdare. Membrii echipei sunt instruiți să explice pe înțelesul tuturor ce s-a întâmplat, așadar, dacă ai o problemă cu centrala și alegi să apelezi la RSV pentru reparații centrale , la finalul zilei vei avea atât o centrală funcțională, cât și informații despre cum să o folosești corect în așa fel încât defecțiunile să se întâmple cât mai rar.

Într-un domeniu în care improvizațiile pot fi fatale, RSV a ales calea rigorii absolute.

Iată pilonii pe care este construită compania:

· Autorizare ISCIR și ANRE: Aceasta este garanția reală a siguranței și conformității legale. RSV este autorizată atât de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR), cât și de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Orice intervenție, de la verificări tehnice periodice (VTP) și puneri în funcțiune (PIF), până la lucrări asupra instalațiilor de gaze, este recunoscută legal și realizată conform normativelor stricte în vigoare. .

· Expertiză Multi-Brand: Piața centralelor este vastă, iar RSV are competența de a interveni asupra unei game largi de mărci, incluzând nume consacrate precum Viessmann, Vaillant, Motan, Saunier Duval, Immergas, Ariston sau Ferroli. Indiferent de sigla de pe carcasă, echipa știe ce se află în interior.

· Servicii Complete: RSV nu face doar reparații. Portofoliul lor acoperă întreg ciclul de viață al unei centrale:

· Consultanță în alegerea echipamentului.

· Montaj și Punere în Funcțiune (PIF).

· Verificări Tehnice Periodice (VTP) – obligatorii la fiecare 2 ani.

· Curățări chimice pentru eliminarea calcarului și a magnetitei.

· Promptitudine: Înțelegând că lipsa căldurii este o urgență, RSV dispune de un dispecerat eficient care prioritizează intervențiile, asigurând acoperire în București și Ilfov.

Romservice Termo Solutions este un nume care a demonstrat că prin seriozitate, educație continuă și respect față de client, problemele tehnice devin doar mici obstacole ușor de depășit. Cu peste 12 ani de experiență și cu mii de clienți mulțumiți, este răspunsul evident la întrebarea: “pe cine sun dacă am probleme cu centrala? “Dacă alegi să colaborezi cu ei, confortul casei tale este pe mâini sigure.