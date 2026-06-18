Schimbarea de gardă: Lamine Yamal și generația care vrea să moștenească tronul lui Messi

5 minute de citit Publicat la 10:05 18 Iun 2026 Modificat la 10:05 18 Iun 2026

Lamine Yamal a marcat în semifinala Euro 2024 cu Franța. foto: pontul-zilei.com

Dacă Lionel Messi închide la 38 de ani ultima sa Cupă Mondială, Lamine Yamal o începe pe a sa la 18 ani. Tânărul atacant spaniol, deja câștigător Euro 2024 la 17 ani, a sosit la turneul din America de Nord ca posibil cel mai bun jucător al ediției. A pornit slab — accidentat la coapsă în aprilie, a fost rezervă în meciul de debut cu Capul Verde. Dar generația care vine după Messi e largă și pregătită: alături de Yamal, Gilberto Mora (17 ani, Mexic), Pau Cubarsí (19, Spania), Kenan Yıldız (20, Turcia) și mulți alții sunt gata să marcheze viitorul.

Pentru fanii care plasează pariuri pe „MVP-ul turneului" sau „cea mai bună revelație", noua generație oferă cote atractive.

Ce trebuie să știi pe scurt:

· Lamine Yamal (18 ani) a câștigat Euro 2024 la o zi după ce a împlinit 17 ani

· A revenit dintr-o ruptură de gradul 2 la coapsă din aprilie 2026

· Poartă numărul 19 — același cu care Messi a debutat la naționala Argentinei

· Intrat doar de pe bancă în meciul 0-0 cu Capul Verde

· Gilberto Mora (17 ani, Mexic) e numit „Pedri mexican"

· Estêvão (Brazilia) ratează turneul din cauza accidentării

· Generația include Cubarsí, Yıldız, Güler, Endrick, Diallo, Adeyemi

Lamine Yamal: vedeta turneului

În iulie 2024, la Berlin, Lamine Yamal a marcat în semifinala Euro 2024 cu Franța — un gol din afara careului care a făcut istorie. La 17 ani, a câștigat Euro și a devenit cel mai tânăr câștigător al unui mare trofeu în istoria fotbalului.

Doi ani mai târziu, la Mondialul 2026, Yamal vine ca:

· Cel mai mare talent al generației sale (de acord aproape unanim al analiștilor)

· Vedeta-cheie a Spaniei alături de Pedri, Rodri, Lamine Yamal

· Câștigător al Trofeului Kopa 2025 (cel mai bun jucător sub 21 din lume)

Numerologic, Yamal e simbolic: poartă numărul 19 pentru Spania — același număr cu care Messi a debutat la naționala Argentinei în 2005 (înainte de a primi numărul 10). Pentru fani, schimbarea de gardă e clară.

Accidentarea care a tulburat planurile

În aprilie 2026, Yamal a suferit o ruptură de gradul 2 la coapsă la Barcelona, într-un meci de campionat. Diagnosticul inițial era 6-8 săptămâni de pauză. Pentru Spania, asta însemna risc de a-l rata complet la Mondial (turneul începe pe 11 iunie).

Yamal a recuperat în 7 săptămâni — limita superioară a estimării medicale. Antrenorul Hansi Flick a decis o abordare prudentă:

· Nu titular în primul meci (0-0 cu Capul Verde, 15 iunie)

· Intrare în minutul 70 ca substituție pentru Lamine Yamal

· Minute reduse în primele 2-3 meciuri

· Titular așteptat pentru meciurile cu miza mare (sferturi+)

Echipa medicală spaniolă lucrează cu protocol strict: maxim 60 de minute pe meci în primele 3 jocuri, monitorizare GPS continuă, recuperare cu terapie hiperbarică și PRP între meciuri.

Gilberto Mora: „Pedri mexican"

În Mexic, un alt nume face zgomot: Gilberto Mora, 17 ani. Mijlocaș creativ, lăudat de presa internațională ca „Pedri mexican" — referința la mijlocașul Barcelonei.

Realizările lui Mora:

· Cel mai tânăr câștigător al Gold Cup 2025 la 17 ani, cu Mexic

· Debut profesionist la 16 ani la Tijuana

· MVP juvenil al Gold Cup

· Transferul de iarnă 2026: Mora a semnat cu Atlético Madrid pentru 25 milioane EUR

Mexicul e co-organizator al Mondialului 2026. Cu Mora ca jucător-cheie, mexicanii speră la prima trecere de optimi din 1986.

Pau Cubarsí: tânărul fundaș central

Spaniol, 19 ani, fundaș central la FC Barcelona. Pau Cubarsí e considerat unul dintre cele mai mari talente în poziția sa din ultimii 20 de ani. A debutat la Barcelona la 17 ani și a devenit imediat titular în spatele lui Ronald Araújo.

Pentru Spania, Cubarsí oferă:

· Build-up din apărare la nivel european

· Citire excepțională a jocului

· Calmitate sub presiune

· Profil tactic complet diferit de cei mai tradiționali centrali iberici

La Mondial, va fi probabil titular alongside Aymeric Laporte.

Generația turcă: Yıldız și Güler

Turcia, după ce a câștigat impresionant grupa preliminară, are doi tineri excepționali:

Kenan Yıldız (20 de ani) — mijlocaș ofensiv la Juventus. Născut în Germania, ales să joace pentru Turcia. Stil tehnic, drbiable, capacitate de gol din afara careului. Cota la „revelația turneului" la 12,0.

Arda Güler (20 de ani) — mijlocaș creativ la Real Madrid. A revenit dintr-o serie de accidentări pentru a juca un sezon excelent 2025-2026. Capacitate de pase strălucitoare, șuturi din afara careului. Cota la „MVP" la 50,0.

Endrick: speranța Braziliei

Endrick are 19 ani și e atacant la Real Madrid. Pentru Brazilia sub Ancelotti, el trebuie să fie vedeta noii generații. A marcat 5 goluri în 12 meciuri pentru naționala Braziliei până la turneu.

Accidentarea lui Estêvão. Coechipierul lui de la Brazilia, Estêvão Willian (Chelsea, 18 ani), a fost considerat de mulți „următorul Neymar". Din nefericire, a suferit o accidentare la coapsă în mai 2026 și ratează complet Mondialul. Pierdere majoră pentru Brazilia.

Generația mai largă

Lista talentelor sub 21 de ani care vor face istorie la turneu include:

· Karim Adeyemi (Germania, 23) — extremă rapidă la Borussia Dortmund

· Amad Diallo (Coasta de Fildeș, 23) — Manchester United

· Désiré Doué (Franța, 20) — PSG

· Florian Wirtz (Germania, 22) — Liverpool

· Jude Bellingham (Anglia, 22) — Real Madrid (la al doilea Mondial!)

· Kobbie Mainoo (Anglia, 21) — Manchester United

· Ethan Nwaneri (Anglia, 18) — Arsenal

Cu acest grup, Anglia poate avea un atac/mijloc cu vârstă medie sub 24 de ani.

Cotele „Revelația turneului"

Casele de pariuri ofereau, înainte de start:

· Lamine Yamal: 4,0

· Désiré Doué: 8,0

· Florian Wirtz: 9,0

· Kenan Yıldız: 12,0

· Karim Adeyemi: 14,0

· Gilberto Mora: 18,0

· Ethan Nwaneri: 22,0

După prima rundă, cotele s-au modificat:

· Yamal s-a stabilizat la 6,0 (accidentarea și minutele reduse au afectat percepția)

· Doué a urcat la 6,5 (Franța 3-1 Senegal, Doué a marcat asisti)

· Wirtz a urcat la 7,0 (Germania 7-1 Curaçao, a marcat 1 gol și 2 asisti)

Pentru pariori cu apetit la valoare, Mora (Mexic) la 18,0 poate fi atractiv — Mexicul fiind co-gazdă, are calendar accesibil în grupe, iar Mora are spațiu să se demonstreze.

Va prelua Yamal de la Messi?

Întrebarea fundamentală a turneului: e 2026 momentul când Yamal preia oficial tronul de la Messi?

Argumentele pentru: Yamal are 18 ani și deja a câștigat Euro 2024. Talentul tehnic e clar la nivel Messi/Maradona. Mondialul 2026 e prima sa scenă mondială.

Argumentele contra: Accidentarea recentă a afectat ritmul de joc. Spania nu mai e favorită absolută după 0-0 cu Capul Verde. Cota pentru „MVP Mondial 2026" e doar 18,0 — relativ mare pentru ce promite.

Una e clară: la 18 ani, Yamal nu are presiunea de a câștiga Mondialul. Are timp pentru încă 3-4 Cupe Mondiale în carieră. Schimbarea de gardă va dura mai mulți ani.

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Surse

[1] FIFA. Young Player of the Tournament eligibility and history. fifa.com [2] The Athletic. Yamal returns from injury just in time for World Cup. theathletic.com [3] Marca. Spain's new generation: Yamal, Cubarsí, and the future. marca.com [4] Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Reglementări pariuri sportive. onjn.gov.ro [5] JocResponsabil.ro. Resurse pentru pariuri responsabile. jocresponsabil.ro