Schimbări majore pentru românii din Germania în 2026. Cum poți obține alocația majorată la 259 euro și ce taxe mai poți recupera

În fiecare an, peste 900.000 de români lucrează în Germania.

În 2026, românii care lucrează în Germania pot obține noua alocație, majorată la 259 €, precum și alte taxe recuperabile, indiferent că sunt încă acolo sau s-au întors deja în țară. Opțiunea este valabilă pentru oricine a lucrat pe teritoriul german în ultimii patru ani.

În fiecare an, peste 900.000 de români lucrează în Germania, dintre care aproximativ 200.000 sunt muncitori sezonieri, conform Destatis. În 2026, noile schimbări legislative le pot crește considerabil veniturile. Părinții care muncesc acolo pot beneficia de alocația germană (Kindergeld), majorată la începutul anului la 259€ lunar pentru fiecare copil. Nici măcar nu contează dacă cel mic este alături de ei, în Germania, sau a rămas acasă, în România.

Legislația europeană este clară: se încasează diferența dintre suma oferită de statul german și cea din România. Un aspect critic de reținut este că alocația se poate recupera retroactiv doar pentru ultimele 6 luni.

În ceea ce privește impozitul pe venit: statul german a crescut plafonul neimpozabil la 12.348€, sumă până la care nu se aplică niciun impozit.

Alte deduceri de care poți beneficia: naveta spre serviciu, dedusă cu 0,38 €/km, cheltuielile pentru echipamente folosite în scop profesional, cum ar fi laptopul sau telefonul, precum și chirie sau utilități.

