She Glows. Monxuan Shows – Lansarea oficială a Uleiului de păr Monxuan, cu premii spectaculoase și parteneri de elită

2 minute de citit Publicat la 16:51 22 Sep 2025 Modificat la 16:51 22 Sep 2025

Monxuan își răsplătește comunitatea nu doar cu un produs revoluționar, ci și cu o campanie generoasă. foto: Monxuan

Monxuan , brandul viral de îngrijire a părului, a marcat pe 18 septembrie 2025 un moment memorabil: lansarea mult-așteptatului Ulei de păr Monxuan, un produs premium ce promite să devină indispensabil în ritualul de frumusețe al femeilor moderne.

Evenimentul exclusiv „She Glows. Monxuan Shows” a avut loc în eleganta locație showroom-ul cuanna.ro , pusă la dispoziție special pentru acest prilej. Atmosfera a fost completată de partenerii oficiali ai campaniei: Farmacia Tei și Bebe Tei, Meja Luxury Brands (care oferă premii spectaculoase în cadrul tombolei) și CUANNA, gazda sofisticată a serii.

O seară a frumuseții, expertizei și eleganței

La lansare au fost prezenți hairstiliști celebri, creatori de trenduri în beauty, dar și influenceri si persoane publice care au împărtășit impresii în timp real cu comunitățile lor online.

Invitatul special al serii, Dr. Maria Barsevschi, medic dermatolog și coordonator al Elos Hair Clinic, este un expert recunoscut în sănătatea scalpului și a firului de păr. Specializată în tratamente împotriva căderii părului și în transplant capilar, cu o vastă experiență în tehnicile DHI și FUE, Dr. Barsevschi a susținut o prezentare despre importanța unui scalp echilibrat și despre rolul produselor de calitate în menținerea vitalității părului.

Discursul său a fost urmat de demonstrații live de styling, sesiuni interactive și prezentări susținute de stiliști de top.

Cadouri garantate și o tombolă de neuitat

Monxuan își răsplătește comunitatea nu doar cu un produs revoluționar, ci și cu o campanie generoasă.

În perioada 22 septembrie – 31 octombrie 2025, la achiziția unui Șampon pentru păr deteriorat și lipsit de volum (380 ml) și a unui Balsam spray Leave-in pentru păr deteriorat (200 ml), clienții primesc CADOU Uleiul de păr Monxuan (30 ml) – vedeta campaniei.

Achizițiile pot fi făcute în locatiile fizice Farmacia Tei și Bebe Tei sau online, pe platformele dedicate.

Mai mult, fiecare achiziție este și un bilet către Tombola* „She Glows. Monxuan Shows”, unde sunt puse la bătaie peste 70 de premii fabuloase, printre care:

· 3 premii Dyson: două plăci de păr și o perie Dyson;

· 30 de kituri complete de îngrijire Monxuan;

· Tratamente premium pentru scalp și păr la Elos Hair Clinic;

· Vouchere pentru schimbare de look la hairstiliști de renume;

· The Glow Ritual – Monxuan Signature: experiență exclusivă Hair Spa pentru scalp și păr;

· Cadouri spectaculoase Meja Luxury Brands: piese vestimentare și accesorii de lux.

Cu cât ai mai multe bonuri fiscale, cu atât mai mari sunt șansele de câștig!

*Înscrierea la tombolă, validarea bonurilor și extragerea câștigătorilor se fac exclusiv pe site-ul oficial MONXUAN.RO – secțiunea Tombola , unde găsești regulamentul complet și toate condițiile de participare.

She Glows. Monxuan Shows a demonstrat că frumusețea înseamnă strălucire, expertiză și generozitate. Monxuan a reușit să adune sub același acoperiș parteneri de elită, specialiști și iubitori de beauty, într-un eveniment unde TU ești cea care primește cadouri, experiențe și inspirație.

Pentru că atunci când părul tău strălucește, TU strălucești!