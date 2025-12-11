Sondaj tbi bank: Aproape 90% dintre români vor cheltui mai puțin sau cel mult la fel ca anul trecut pentru cumpărăturile de sărbători

Bărbat zâmbitor îmbrăcat în tricou galben. foto: tbibank.ro

Sărbătorile de iarnă sunt o ocazie de a petrece timp alături de cei dragi, dar, uneori, pot fi și o sursă de presiuni financiare. Creșterile de prețuri din ultimul an au afectat puterea de cumpărare a oamenilor și, implicit bugetele alocate cumpărăturilor de sărbători. Astfel, aproape jumătate (49%) dintre români au în plan să cheltuie mai puțin în acest an decât în decembrie 2024, potrivit unui sondaj realizat recent la inițiativa tbi bank, pe un eșantion de 1.011 respondenți din toată țara. Doar 11% spun că vor aloca mai mulți bani pentru cumpărăturile de Crăciun, în timp ce 40% cred că vor reuși să păstreze același buget ca anul trecut.

Aproape 48% dintre respondenți au în plan să se încadreze cu cheltuielile în maximum 500 de lei de Crăciun, 15,3% vbor aloca în total între 500 și 700 de lei, iar alți 16,7% între 700 și 1000 de lei. Prudența românilor se vede și în ceea ce privește sursa bugetului de cheltuială. Aproximativ 85% spun că vor folosi bani din economiile personale sau din salariul lunilor anterioare, mai arată datele sondajului tbi , ceea ce justifică scăderea bugetului alocat sau menținerea la același nivel, deși prețurile au crescut.

Restul de aproape 15% nu au bani puși deoparte pentru sărbători și au în plan să acceseze împrumuturi sau soluții de finanțare pentru cumpărături în rate fără dobândă, ceea ce le-ar oferi mai multă flexibilitate privind bugetul total alocat. Pentru aproape 61% dintre români, cele mai importante aspecte în cazul finanțării sunt mai ales dobânda și condițiile de rambursare, iar pentru 18% contează în primul rând valoarea ratei lunare.

„Observăm în acest an o schimbare semnificativă în modul în care românii își gestionează resursele odată cu creșterea prețurilor și scăderea puterii de cumpărare, trecând tot mai mult de la cheltuieli spontane la o abordare financiară mai prudentă. Bugetele se restrâng, fiind recalibrate la realitățile economice actuale, iar deciziile de cumpărare se concentrează tot mai mult pe necesitate și valoare reală chiar și în cazul sărbătorilor de iarnă, o perioadă când cheltuielile cresc pe toate planurile”, spune Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi .

Cert este că românii vor putea cumpăra mai puține lucruri chiar și cu un buget similar celui alocat anul trecut. Aproape 32% cred că prețurile cadourilor sunt cu circa 30% mai mari față de Crăciunul din 2024, iar 18% se așteaptă la creșteri de 40% sau mai mult.

Când vine vorba de alegerea cadourilor, peste 83% spun că se orientează în funcție de preferințele persoanelor cărora vor fi dăruite, 78% își planifică din timp aceste achiziții, în timp ce 70% recunosc că în acest an reducerile sau promoțiile reprezintă un factor important în deciziile de achiziție. Aproximativ 38% dintre respondenți sunt interesați în acest an de produse de beauty sau fashion, 28% se gândesc să achiziționeze în primul rând jucării, iar peste 25% se orientează și către produse electronice pe care le pot încadra în buget.

Aproape 46% dintre respondenți au pe listă 2-3 cadouri, doar pentru familie sau apropiați, în timp ce 28,6% vor dărui între 4 și 5 cadouri. De cealaltă parte, românii înțeleg că și cei din jur ar putea avea aceleași provocări privind cheltuielile de sărbători, astfel că mai mult de 69% dintre respondenții la sondajul tbi se așteaptă să primească mai puține cadouri de Crăciun în acest an comparativ cu 2024, iar circa 12% cred că produsele pe care le vor primi vor fi în același timp mai ieftine.

Sondajul tbi bank a analizat modul în care românii vor să facă achizițiile de Black Friday și Crăciun și a fost desfășurat în octombrie 2025, la nivel național, prin platforma iVox, pe un eșantion total de 1.011 utilizatori de internet din România. Peste 53% dintre participanți sunt de sex masculin, iar peste 30% dintre respondenți lucrează în sectorul de stat.