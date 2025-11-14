Soț și soție, la Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia din Iași: au făcut primii pași către recuperare, după un accident rutier

Publicat la 08:19 14 Noi 2025

Mihai și Tatiana luptă împreună în fiecare zi pentru a-și recâștiga mobilitatea. foto: Spital Arcadia Iasi

Din 2023, Mihai și Tatiana luptă împreună în fiecare zi pentru a-și recâștiga mobilitatea pierdută în urma unui grav accident rutier, cu încredere că prin eforturi comune și sprijin reciproc vor depăși fiecare obstacol și vor învinge împreună.

„Noi am trecut printr-un accident. Am fost amândoi în spital, nu ne-am întâlnit deloc o lună și jumătate, ne auzeam doar la telefon. Atunci când nu mai puteam eu, putea ea, și atunci când nu mai putea ea, puteam eu. Ne ajutam unul pe celălalt”, a menționat Mihai.

Recuperare post accident auto, la Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia din Iași

După accident , viața lor s-a schimbat, dar nu și voința de a depăși obstacolele. Acum fac pași importanți către recuperare, convinși că doar împreună vor reuși să înfrunte fiecare provocare.

„Cred că suntem uniți și este bine pentru noi că suntem așa. Asta ne ajută și în procesul de recuperare”, a subliniat Tatiana.

Pentru a depăși provocările întâmpinate în procesul de recuperare, soții au ales Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia . Mihai, cu o intervenție chirurgicală la membrul inferior drept, și Tatiana, care a suferit un politraumatism sever, s-au confruntat cu o recuperare inițială foarte dificilă, însă au ales să privească dincolo de greutăți: sprijinul pe care și-l oferă reciproc le-a dat puterea să continue.

Georgiana Miron, fiziokinetoterapeut în cadrul Spitalului de Recuperare Medicală Arcadia, a menționat că, în cazul Tatianei, condiția inițială a fost una deficitară, însă au reușit să ajungă în punctul în care au realizat fezabilitatea mersului.

„Este o pacientă specială pentru că a demonstrat curaj, implicare și un exemplu frumos, lucru care este de apreciat. Potențialul de recuperare este unul ostensibil, iar potențialul moral – un lucru comprehensibil. Am certitudinea că și-a demonstrat și a confirmat faptul că este puternică”, a menționat Georgiana Miron, fiziokinetoterapeut.

Tehnologie robotizată de înaltă performanță, un aliat puternic în procesul de recuperare

La Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia, kinetoterapia a devenit un pilon esențial în planul lor personalizat de tratament – a reliefat mobilizările pasive - iar tehnologiile inovative, Vibramoov și Armeo Spring, au jucat un rol esențial în creșterea forței musculare și a amplitudinii de mișcare la nivelul articulațiilor.

Vibramoov, o tehnologie importantă în Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia, este un dispozitiv pentru neuro-reabilitarea sistemului locomotor care utilizează două tehnici de tratament de ultimă generație: Mișcare Pasivă Continuă (CPM) și Stimulare Proprioceptivă Funcțională (FPS). Terapia cu Armeo Spring reduce deficitele motorii și contribuie la îmbunătățirea parametrilor specifici reeducării funcționale. Acest dispozitiv de tip exoschelet a fost inclus în planul de recuperare pentru antrenamentul cognitiv și pentru creșterea mobilității și forței musculare.

„În fiecare zi am văzut progrese. Acum pot să mă ridic singură, pot să fac mai multe lucruri singură. E un progres pentru noi”, a menționat Tatiana.

Drumul spre recuperare este adesea lung și plin de provocări, dar Mihai și Tatiana au dovedit că, prin combinarea eforturilor comune, tehnologiilor avansate și încrederii reciproce, orice obstacol poate fi depășit.