Starurile care lipsesc: cum reconfigurează absențele ierarhia favoritelor

4 minute de citit Publicat la 10:02 18 Iun 2026 Modificat la 10:02 18 Iun 2026

Pentru fanii care urmăresc cotele individuale la cazinourile online, înțelegerea cine lipsește e crucială pentru evaluarea șanselor. foto:superpont.com

În jurul oricărui Mondial, „lista de absențe" e la fel de importantă ca cea de prezenți. Pentru 2026, lista e neobișnuit de lungă. Rodrygo (Brazilia) și Hugo Ekitike (Franța) sunt accidentați cu rupturi grave. Italia a ratat calificarea pentru a treia ediție consecutivă, lipsindu-l pe Donnarumma de scena majoră. Estêvão (Brazilia) a fost depășit de o accidentare în mai. Nigeria, Polonia, Ungaria — toate cu vedete importante (Osimhen, Lewandowski, Szoboszlai) — n-au reușit calificarea.

Pentru fanii care urmăresc cotele individuale la cazinourile online , înțelegerea cine lipsește e crucială pentru evaluarea șanselor.

Ce trebuie să știi pe scurt:

· Rodrygo (Brazilia): ruptură LCA și menisc, out până la finalul lui 2026

· Hugo Ekitike (Franța): ruptură de tendon Ahilean

· Estêvão (Brazilia): accidentare la coapsă; înlocuit de Neymar (34 ani)

· Italia neqalificată pentru a treia ediție consecutivă (Donnarumma, Bastoni, Tonali absenți)

· Nigeria, Polonia, Ungaria — toate calificate ratate (Osimhen, Lewandowski, Szoboszlai out)

· Jurrien Timber, Xavi Simons (Olanda), ter Stegen (Germania) — și ei absenți

Rodrygo: pierderea Braziliei

Rodrygo Silva de Goes, 25 de ani, extremă la Real Madrid. Unul dintre cei mai talentați jucători brazilieni ai generației. În aprilie 2026, într-un meci de campionat spaniol cu Athletic Bilbao, Rodrygo a suferit ruptură de ligament încrucișat anterior plus ruptură de menisc la genunchiul stâng.

Diagnostic: out cel puțin 8 luni. Asta înseamnă out complet pentru Mondial plus prima jumătate a sezonului 2026-2027.

Pentru Brazilia, e o lovitură majoră. Rodrygo era partener tactic perfect cu Vinícius Júnior. Combinația lor — alergări încrucișate, dribling-uri în viteză — era una dintre cele mai temute din lume. Fără el, Brazilia depinde excesiv de Vinícius pe stânga.

Înlocuitorul: Raphinha (Barcelona, 29 ani) sau Antony (Manchester United, 26 ani). Niciun nu are calitatea lui Rodrygo.

Hugo Ekitike: lovitura Franței

Hugo Ekitike, 24 de ani, atacant la Eintracht Frankfurt. Era considerat înlocuitorul natural al lui Olivier Giroud (acum 39 de ani) în atacul Franței. Cu cota la „rezerva de aur" a turneului.

În martie 2026, Ekitike a suferit ruptură de tendon Ahilean într-un meci de Bundesliga. Diagnostic: 6-9 luni recuperare. Out din toate competițiile de vară.

Franța a apelat la Marcus Thuram (Inter Milano) și Randal Kolo Muani (Juventus) ca rezerve pentru Mbappé. Niciun nu are profilul „atacant central pur" al lui Ekitike.

Estêvão: ratezarea unui Mondial

Estêvão Willian, 18 ani, atacant la Chelsea. Numit „următorul Neymar" încă din 2024, era considerat marea promisiune a Braziliei pentru 2026.

În mai 2026, Estêvão a suferit ruptură de gradul 2 la coapsa stângă la antrenamentele cu naționala. Recuperare estimată: 7 săptămâni — exact perioada turneului.

Brazilia a luat o decizie surprinzătoare: a apelat la Neymar (34 de ani, jucător la Santos după revenirea în Brazilia). Neymar nu mai jucase pentru naționala din 2024 din cauza multiplelor accidentări. Returul lui e mai mult simbolic decât tactic — Ancelotti îl folosește în roluri reduse.

Italia: a treia ediție consecutivă fără

Italia a ratat calificarea pentru a treia ediție consecutivă (2018, 2022, 2026). Pentru o țară cu 4 Cupe Mondiale câștigate (cea mai apropiată după Brazilia), e o situație fără precedent.

Cauza din 2026: o pierdere șocantă în finala barajului european cu Bosnia-Herțegovina, pe 31 martie 2026, la Stadion Bilino Polje din Zenica. Scor: 1-1 după 120 de minute, Bosnia a câștigat 4-3 la penalty-uri. Antrenorul Luciano Spalletti a demisionat instantaneu. Italia s-a întors la planurile pe termen lung.

Absențele individuale dureroase:

· Gianluigi Donnarumma (PSG, portar 27 de ani) — unul dintre cei mai buni portari ai generației

· Alessandro Bastoni (Inter, fundaș central) — pilon defensiv

· Sandro Tonali (Newcastle, mijlocaș) — recuperat după suspendarea pentru pariuri din 2023

· Federico Chiesa (Aston Villa, extremă) — talent recunoscut

Pierderea Italiei afectează ierarhia europeană. 3 antrenori italieni sunt prezenți la turneu (Ancelotti la Brazilia, Montella la Turcia, Cannavaro la Uzbekistan), dar nu și echipa.

Națiuni necalificate cu vedete

Lista țărilor care n-au reușit calificarea, cu vedetele lor absente:

Nigeria:

· Victor Osimhen (Galatasaray) — atacant de top mondial

· Wilfred Ndidi (Beșiktaș) — mijlocaș defensiv excelent

Nigeria, deși a câștigat AFCON 2024, a fost eliminată în preliminariile africane.

Polonia:

· Robert Lewandowski (Barcelona) — la 37 de ani, încă activ

· Wojciech Szczęsny (Al-Nassr) — portar veteran

Polonia a ratat calificarea în barajul UEFA.

Ungaria:

· Dominik Szoboszlai (Liverpool) — mijlocaș creativ

· Péter Gulácsi (RB Leipzig) — portar

Ungaria a făcut grup excelent dar a fost eliminată în baraj.

Suedia s-a calificat (vezi articolul Trionda), cu Alexander Isak și Viktor Gyökeres prezenți.

Alte absențe importante

Olanda:

· Jurrien Timber (Arsenal) — fundaș central tânăr, accidentat

· Xavi Simons (Lipsia) — mijlocaș creativ, accidentat coapsă

Germania:

· Marc-André ter Stegen (Barcelona) — portar de rezervă, ruptură de meniscă

Japonia:

· Kaoru Mitoma (Brighton) — extremă, ruptură de ligament

Maroc:

· Sofyan Amrabat (Fenerbahçe) — mijlocaș defensiv, accidentare cronică

Anglia:

· Jack Grealish (Manchester City) — nu a fost selecționat, formă slabă

Cum reconfigurează absențele ierarhia

Impactul cumulativ al absențelor schimbă semnificativ cotele:

Brazilia — fără Rodrygo și Estêvão. Înlocuirea cu Neymar (34, neformat de 2 ani) e o decizie de impact. Cota la trofeu a urcat de 6,6% la 7,5% (cumva paradoxal — case încă cred în nume).

Franța — fără Ekitike. Mbappé devine și mai dependent de creativitatea proprie. Cota la trofeu rămâne 13% — Franța are profunzime suficientă.

Olanda — fără Timber și Xavi Simons. Cota la trofeu: 4,5% (slabă printre marile europene).

Italia neqalificată — eliminează o întreagă favorită din ecuație. Echipele de mijloc (Olanda, Belgia, Portugalia) câștigă spațiu.

Cele mai bune oportunități de cote create de absențe

Pentru pariori:

Golden Boot fără Lewandowski/Osimhen: cota lui Mbappé la 270 e mai bună (mai puțini concurenți)

Best XI fără Donnarumma: cota la portari ca Mike Maignan, Emi Martínez, Thibaut Courtois mai bună

Echipele defensive avantajate: Maroc, Senegal, Japonia — toate au calitate apărarea proporțional mai bună decât atac, deci profită de un Mondial unde atacurile mari sunt slăbite

Lucrul cel mai important pentru pariori

Absențele schimbă ierarhia mai mult decât prezența noilor staruri. Pentru 2026:

· Brazilia mai slabă decât pare (Rodrygo absent, Neymar la 34)

· Franța mai stabilă (depth chart bun)

· Anglia beneficiar tăcut (Italia, Polonia, Olanda toate slăbite)

· Maroc, Senegal profită de absența marii Italii

Pentru cota Anglia la trofeu (11,2% Opta), pare valoare bună — adversarii potențiali sunt mai slabi decât în alte ediții.

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Surse

[1] FIFA. Final 2026 World Cup squads database. fifa.com [2] BBC Sport. The notable absences from World Cup 2026. bbc.com/sport [3] The Athletic. How injuries reshaped the World Cup landscape. theathletic.com [4] Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Reglementări pariuri sportive. onjn.gov.ro [5] JocResponsabil.ro. Resurse pentru pariuri responsabile. jocresponsabil.ro