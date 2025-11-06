Straco Holding accelerează dezvoltarea infrastructurii din România: proiecte de sute de milioane de euro şi standarde NATO

Publicat la 13:46 06 Noi 2025

Straco Holding devine tot mai vizibilă în topul companiilor de infrastructură din România. foto: Straco Holding

Cu peste două decenii de experiență și un portofoliu impresionant de lucrări la nivel național, Straco Holding devine tot mai vizibilă în topul companiilor de infrastructură din România. De la autostrăzi și pasaje rutiere, până la rețele de cale ferată și proiecte civile, compania investește în inovație, calitate și tehnologii moderne care dau ritm dezvoltării moderne.

– prin proiecte majore precum autostrada Orăștie–Sibiu, Pasajul Domnești , reabilitarea liniei feroviare Brașov–Simeria, modernizarea DJ 101B Snagov–Gruiu și modernizarea DN 73 Pitești–Câmpulung (km 13+800 – km 42+850) – a stat la baza unei noi etape de dezvoltare: Straco Holding.

Fondată în 2003, Straco Holding, parte a Straco Grup, s-a impus pe piața construcțiilor prin seriozitate, performanță și lucrări de anvergură. Cu o viziune orientată spre excelență, compania și-a consolidat poziția de lider prin proiecte majore ce au schimbat fața infrastructurii românești.

De la drumuri și căi ferate, la proiecte civile și de mediu

Straco Holding nu se limitează la infrastructura rutieră. Dincolo de drumuri și poduri, Straco Holding privește spre viitor. Compania abordează cu încredere și proiecte civile sau urbane, susținută de o echipă de profesioniști dedicați, pregătiți să transforme fiecare proiect într-o reușită.

O tradiție de excelență și o viziune orientată spre viitor

Cu o noua echipă de conducere vizionară și o generație tânără de profesioniști, Straco Holding continuă tradiția excelenței, semnând Lotul 2 al Drumului Expres Arad–Oradea, un proiect de importanță strategică pentru vestul țării.

Cu fiecare kilometru construit, aducem România mai aproape de viitor.