Succesiunile sunt gratuite în procesul de înregistrare sistematică

2 minute de citit Publicat la 10:30 06 Iul 2026 Modificat la 10:30 06 Iul 2026

Programul ANCPI sprijină proprietarii prin cadastrarea gratuită a imobilelor și facilitarea procedurilor de succesiune. Sursă: ANCPI

În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, derulate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară este gratuită pentru proprietari/deținători. De asemenea, atunci când imobilul intră în procesul de înregistrare sistematică, moștenitorii beneficiază de dezbaterea gratuită a succesiunilor.

Această facilitate este importantă în cazurile în care proprietățile figurează pe numele unor persoane decedate, iar moștenitorii nu au deschis încă procedura succesorală. Pentru ca situația juridică a imobilelor să poată fi clarificată, este necesară parcurgerea pașilor prevăzuți de lege.

Cum începe procedura succesorală

În procesul de înregistrare sistematică, după înscrierea imobilelor în cartea funciară pe numele persoanei decedate, oficiul de cadastru și publicitate imobiliară transmite primăriei informațiile necesare pentru deschiderea procedurii succesorale.

Aceste informații pot include datele de identificare ale defunctului, datele imobilului, extrasul de carte funciară pentru informare, precum și copii ale actelor de proprietate colectate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică.

Pe baza acestor informații, secretarul primăriei întocmește sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale și o transmite Camerei Notarilor Publici.

Ce documente sunt necesare

Pentru deschiderea procedurii succesorale sunt utilizate documentele și informațiile existente la nivelul instituțiilor implicate, precum și cele puse la dispoziție de moștenitori, după caz.

Pot fi necesare informații și documente privind:

• datele de identificare ale persoanei decedate;

• bunurile care fac parte din masa succesorală;

• posibilii moștenitori;

• certificatul de deces sau extrasul de uz oficial de la registrul de stare civilă;

• actele de proprietate referitoare la imobile;

• alte documente solicitate în cadrul procedurii notariale.

Este important ca moștenitorii să urmărească informațiile transmise de primărie sau de notarul public și să se prezinte atunci când sunt citați, pentru ca procedura să poată fi finalizată în termen.

Care sunt pașii până la finalizarea succesiunii

După transmiterea sesizării de către primărie, Camera Notarilor Publici repartizează cauza către notarul public competent. Acesta desfășoară procedura de dezbatere a succesiunii și solicită, după caz, prezența moștenitorilor și documentele necesare.

Costurile aferente certificatelor de moștenitor eliberate în cadrul acestui proces sunt decontate de ANCPI, în condițiile prevăzute de lege.

Pentru ca moștenitorii să beneficieze de gratuitate, certificatul de moștenitor trebuie eliberat în termen de doi ani de la sesizarea Camerei Notarilor Publici. Dacă procedura succesorală se finalizează după acest termen, onorariul este suportat de moștenitori.

De ce este importantă prezentarea la notar

Prezentarea moștenitorilor atunci când sunt citați de notar este esențială pentru finalizarea procedurii succesorale. Lipsa acestora poate întârzia procesul și poate duce la pierderea gratuității, dacă termenul prevăzut de lege este depășit.

Moștenitorii al căror certificat de moștenitor este eliberat în termenul prevăzut pot beneficia atât de gratuitatea succesiunii, cât și de înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în cadrul procesului de înregistrare sistematică.

Prin finalizarea succesiunii, situația juridică a proprietății este clarificată, iar imobilul poate fi evidențiat corespunzător în cartea funciară.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.

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