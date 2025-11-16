„Sunt foarte pasionat de administrație”-Podcast cu Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum despre București, investiții și orașul viitorului

4 minute de citit Publicat la 14:08 16 Noi 2025 Modificat la 14:19 16 Noi 2025

Bucureștiul intră tot mai des în rapoartele internaționale despre orașele care contează pentru investiții. În clasamentul „Orașele viitorului”, realizat de fDi Intelligence, Capitala se află pe locul 9 în top 10, într-o ligă în care primele poziții sunt ocupate de Londra, Dublin și Varșovia, iar Bucureștiul depășește Stockholm. Pentru Ciprian Ciucu, acest lucru este un semn că orașul are potențial, dar și o confirmare că mai sunt multe de făcut.

Despre cum poate administrația locală să transforme acest potențial în dezvoltare reală, despre rolul fondurilor europene, al investițiilor private și despre modul în care se construiește încrederea investitorilor, Ciprian Ciucu discută într-un podcast cu Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa al Germaniei. Întreaga discuție poate fi urmărită în această seară, de la ora 19.00, pe canalul de YouTube al lui Ciprian Ciucu.

De la rapoarte puse în sertar la administrație practică

Ciprian Ciucu își explică în podcast parcursul profesional și de ce a ales administrația publică:

„Sunt foarte pasionat de administrație. Trebuie să mărturisesc că sunt implicat în politică pentru că am vrut să practic, direct, administrație publică. Acesta este unul dintre motivele pentru care am renunțat la cariera mea anterioară. Ca și consultant, deveneam frustrat, pentru că îmi făceam cercetarea, redactam rapoartele, recomandările și așa mai departe. Iar de cele mai multe ori ajungeau în sertare, nu se uita nimeni pe ele și nu le implementa nimeni.”

Decizia de a trece „de partea cealaltă a mesei” vine din dorința de a pune în practică idei și politici publice, nu doar de a le formula pe hârtie. „Așa că am spus: bine, o să fiu eu cel care primește recomandările și o să aplic lucrurile. Și îmi place. Îmi place cu adevărat să fiu în această poziție”, spune Ciprian Ciucu.

Pentru el, teoria și practica nu se exclud, ci se susțin: conceptele, modelele și experiența acumulată în zona de consultanță au fost aduse direct în administrația locală, în Sectorul 6 și în proiectele pe care le promovează la nivelul Bucureștiului.

„Orașul-parc” și un București mai verde

Unul dintre conceptele explicate în podcast este „orașul-parc”. Ciprian Ciucu spune că nu îl interesează doar construirea unor parcuri izolate, ci amenajarea cartierelor după aceeași logică, cu spații verzi, alei, mobilier urban și infrastructură gândită unitar:



„Am dezvoltat acest concept, «orașul-parc». Nu doar construiești parcuri diferite, ci amenajezi toate cartierele ca un parc, cu aceeași tehnologie.”

Sectorul 6 a câștigat premii pentru investițiile în spații verzi și are primul parc mare construit după comunism, ridicat după 35 de ani, lucru pe care Ciprian Ciucu îl leagă direct de o viziune coerentă și de capacitatea administrației locale de a organiza proiecte mari, finanțate corect și duse până la capăt.

InvestEU și primul spital public construit în București după comunism

Discuția atinge și tema fondurilor europene și a proiectelor majore de infrastructură publică. Ciprian Ciucu amintește de finanțarea obținută prin InvestEU pentru construcția unui spital:

„Am obținut această finanțare InvestEU. Suntem printre primele zece proiecte aprobate după ce mecanismul a fost lansat în Uniunea Europeană, pentru construcția unui spital. Sunt destul de mândru de echipa mea, pentru că acesta va fi primul spital public construit în București după comunism.”

Mesajul este clar: atunci când administrația locală are proiecte pregătite, știe să își facă temele tehnic și să lucreze cu instituțiile europene, fondurile vin, iar orașul câștigă infrastructură nouă – fie că vorbim de spații verzi, școli sau spitale.

Investitori, încredere și rolul administrației locale

Invitatul lui Ciprian Ciucu, Gunther Krichbaum, pune accent pe încrederea mediului de afaceri în România și în orașe precum Bucureștiul. El leagă în mod direct investițiile de credibilitatea autorităților locale:

„Vedem că multe companii au încredere în România, iar această încredere trebuie creată. În final, ea este creată din nou de autoritățile locale, pentru că aceasta înseamnă credibilitate: capacitatea de a atrage investitori străini. Așa a fost până acum, așa este și așa va fi și în viitor. Așadar, vă mulțumesc încă o dată pentru invitație.”

Mesajul transmis este că administrațiile locale sunt cele care dau tonul: ele pregătesc terenul pentru investiții, rezolvă infrastructura de bază, oferă predictibilitate și dialog, creează un climat în care capitalul privat se simte în siguranță.

În acest context, faptul că Bucureștiul apare în topul „Orașelor viitorului” este un punct de plecare, nu o destinație finală. Orașul are nevoie de investiții serioase, de parteneri importanți și de o administrație care știe să lege la aceeași masă companiile, instituțiile europene și comunitatea locală.

Bucureștiul, reprezentat în Europa

Ciprian Ciucu subliniază și dimensiunea externă a mandatului său: spune că, în acești ani, a fost singurul primar din București care a reprezentat Capitala României în Europa. Discuțiile cu oficiali europeni, precum Gunther Krichbaum, nu sunt episoade izolate, ci parte dintr-un efort mai larg de a pune Bucureștiul pe harta marilor orașe europene și de a construi parteneriate care se traduc în proiecte concrete și finanțări.

Unde poate fi urmărit podcastul

Podcastul în care Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum discută despre rolul administrației locale în atragerea investițiilor, despre fondurile europene și despre conceptul de „oraș-parc” poate fi urmărit în această seară, de la ora 19.00, pe canalul de YouTube al lui Ciprian Ciucu.

Este o discuție pentru cei interesați de administrație publică, investiții și viitorul Bucureștiului ca oraș european: cum se construiește credibilitatea, cum se aduc bani în oraș și cum arată, în viziunea unui primar pasionat de administrație, un „oraș al viitorului” care pune oamenii și calitatea vieții în centru.