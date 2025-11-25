Supapă de reținere vs. supapă de siguranță - care e diferența

2 minute de citit Publicat la 12:57 25 Noi 2025 Modificat la 12:58 25 Noi 2025

O supapă de reținere este concepută pentru a permite trecerea fluidului într-o singură direcție. foto: sistemehidraulice.ro

În cazul instalațiilor hidraulice și pneumatice, multe piese poartă denumiri asemănătoare, iar funcțiile lor par apropiate la prima discuție. Situația devine și mai interesantă atunci când echipele folosesc termeni în stil propriu, iar explicațiile ajung să se suprapună fără să existe o clarificare. Două dintre piesele care creează cele mai multe confuzii sunt supapa de reținere și supapa de siguranță, deși funcțiile lor sunt total diferite, iar rolul fiecăreia influențează direct sistemul. Citește mai departe pentru a afla tot ce trebuie să știi!

Ce înseamnă o supapă de reținere și în ce situații își arată valoarea

O supapă de reținere este concepută pentru a permite trecerea fluidului într-o singură direcție. Ideea de bază este simplă, fluidul circulă în sensul dorit, iar atunci când fluxul încearcă să se întoarcă, supapa se închide instant. Astfel, presiunea rămâne acolo unde este nevoie, iar fluidul rămâne captat în partea de sistem care trebuie menținută sub presiune.

În interiorul supapei se află de obicei un element care se deplasează liber, precum o bilă, clapetă sau un piston mic, care răspunde doar la presiunea direcțională. În momentul în care presiunea se inversează, supapa închide circuitul exact ca o poartă cu sens unic. Comanda acum supape hidraulice!

Situații în care se folosește supapa de reținere:

● menținerea poziției unui cilindru după oprirea pompei, fără „lăsare în timp”

● protejarea pompei împotriva curgerii inverse, mai ales în sisteme cu conducte lungi

● ridicarea cabinelor basculabile sau platformelor cu brațe articulate

● stabilizarea înălțimii utilajelor de ridicare sau manipulare

O supapă de reținere acționează în tot circuitul, iar eficiența sa se vede în stabilitate, lipsa vibrațiilor și poziții menținute corect pe perioade lungi.

Ce reprezintă supapa de siguranță și de ce are rol critic în proiectare

Supapa de siguranță are un rol complet diferit, fiind proiectată pentru a elibera excesul de presiune atunci când sistemul ajunge peste valoarea admisă. Funcția ei principală este protecția echipamentului, a furtunurilor, a pompei, a cilindrilor, a operatorului și a mediului din jur.

Supapa rămâne închisă în regim normal de lucru și se deschide în mod controlat atunci când presiunea trece peste valoarea setată. În acel moment, fluidul este descărcat sau recirculat în rezervor pentru a readuce presiunea la un nivel sigur.

Supapele de siguranță sunt esențiale în:

● prese hidraulice, mai ales în aplicații industriale

● instalații cu sarcini imprevizibile sau vibrații mari

● sisteme forestiere, miniere sau cu potențial de blocaj mecanic

● circuite în care există posibilitatea loviturilor hidraulice

Astfel, supapa de siguranță acționează ca o centură de siguranță și poate sta ani fără să simți intervenția acesteia, însă în momentul critic își arată adevărata valoare. La nevoie, alege o supapa bypass pentru pompe și pistoane .

Diferența esențială dintre acestea

Cel mai ușor mod de a înțelege diferența dintre cele două este prin comparație cu situații din viața reală, iar supapa de reținere poate fi văzută ca un mecanism care asigură continuitatea unei poziții, iar supapa de siguranță ca un mecanism care previne o situație critică. Principalele diferențe sunt:

● Obiectiv - menținerea direcției fluidului vs. eliberarea presiunii în exces

● Moment de acțiune - permanentă în flux direcțional vs. activare doar în suprapresiune

● Beneficiu - stabilitate în poziție și prevenirea scurgerii vs. protecție completă asupra instalației

● Principiu intern - clapetă sau bilă cu deschidere unisens vs. arc calibrat cu punct fix de declanșare

Cele două piese pot lucra împreună și chiar se completează în multe instalații, pentru că un sistem performant are nevoie și de menținerea presiunii în anumite zone și de protecție împotriva presiunii excesive în alte zone.