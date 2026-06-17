Superstiții de ieri și de azi la jocurile de noroc clasice și online

Motivele care stau la baza superstițiilor sunt complexe și interesante. foto: magnific.com

Superstițiile sunt prezente în toată lumea din cele mai vechi timpuri. Motivul e simplu: sunt un mecanism care ajută creierul uman să se simtă în control. Ele apar în viața de zi cu zi, în diferite situații. Printre acestea se regăsește și gamblingul. Jucătorii au tot felul de superstiții la jocurile de noroc, de care sunt foarte legați. În contextul apariției casinourilor online, se pune întrebarea dacă acestea au schimbat superstițiile jucătorilor. Citește și află mai multe despre superstițiile de ieri și de azi la jocurile de noroc clasice și online.

De ce au oamenii superstiții

Motivele care stau la baza superstițiilor sunt complexe și interesante. Creierul uman este „setat” să vadă tipare și, uneori, să le creeze. Situațiile de tip cauză-efect aduc o stare de liniște psihică și sufletească. Practic, creierul are nevoie de motive, chiar dacă acestea sunt lipsite de o bază științifică.

Superstițiile te ajută să te simți în siguranță, pot calma anxietatea și îți dau senzația că ai control asupra aspectelor vieții care uneori sunt de necontrolat într-o lume atât de imprevizibilă. Acestea sunt și o cale de a te conecta la cultura în care te-ai născut sau la religia ta.

Multe sunt prezente în viața ta încă din copilărie și ți se fixează de atunci în minte fără să realizezi. Deși există și superstiții negative, multe sunt pozitive și chiar aduc alinare în anumite contexte. Ele nu țin de nivelul de inteligență sau de educație și sunt, în majoritatea cazurilor, inofensive.

Indiferent că e vorba de superstiții la aparate jocuri noroc sau de alt tip, fii totuși atent ca acestea să nu devină o fixație. Pe cât sunt de liniștitoare de obicei, pot face mai mult rău decât bine dacă devin obsesii.

Superstițiile la casinoul tradițional

Acestea variază de la cultură la cultură, dar există câteva general cunoscute. Una dintre ele este să porți ceva roșu când mergi la casino: șosete, lenjerie, chiar și pantofi. De ce? Pentru că este considerată o culoare care aduce noroc. Posibil ca originea acestei idei să fie China, unde roșu este culoarea prosperității. Multe casinouri chiar includ culoarea în decor.

Numerele ocupă un loc important în rândul superstițiilor. Jucătorii evită să parieze pe anumite numere considerate cu ghinion și le aleg pe acelea considerate norocoase. O superstiție interesantă a celor care joacă la mese de blackjack sau la alte jocuri de masă este să evite să își încrucișeze picioarele. Motivul? Picioarele încrucișate ar bloca norocul de care ar putea să aibă parte.

Pe lângă aceste superstiții generale, fiecare jucător are obiceiurile sale. Unii au obiecte norocoase pe care le iau cu ei. Alții pariază doar pe anumite sume, care au la bază numere cu însemnătate pentru ei. Superstițiile acestea particulare au de obicei la bază experiențele jucătorilor.

Ce superstiții au jucătorii la online casino

Mulți jucători s-au orientat acum spre casinourile online pentru beneficiile oferite de acestea. Asta nu a dus la dispariția superstițiilor, ci la o adaptare a lor.

Ideea de obiecte/talismane norocoase a rămas. Fie că vorbim de un tricou norocos, de un breloc, de un inel, jucătorii se asigură că au aceste lucruri asupra lor înainte să joace pe o platformă online. Numerele norocoase contează și ele și sunt folosite sub diferite forme: prin depunerea unei anumite sume, aceeași miză la toate jocurile, parierea la o anumită oră din zi.

O altă superstiție a jucătorilor online este să joace doar la anumite jocuri despre care cred ei că sunt cu șanse mai mari de câștig (sloturile cu volatilitate mică, de exemplu). Alții joacă doar la sloturi online de top sau doar la cele mai noi jocuri. La fel ca la casinoul tradițional, experiențele tind să dicteze superstiții specifice.

Reține că respectarea superstițiilor nu este o garanție că vei fi ferit de pierderi sau că vei câștiga. Rezultatul la jocurile de casino depinde doar de noroc și nu poate fi influențat în vreun fel.