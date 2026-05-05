Swiss Clinics lansează Swiss Longevity Institute, un nou proiect dedicat prevenției și medicinei longevității 

2 minute de citit Publicat la 14:41 05 Mai 2026 Modificat la 09:41 06 Mai 2026

Noul proiect Swiss Longevity Institute a fost prezentat de Valentin Burada, fondatorul Swiss Clinics. foto: swissclinics.ro

Swiss Clinics a anunțat lansarea Swiss Longevity Institute, un proiect care marchează extinderea companiei către medicina longevității și integrarea unor soluții medicale și tehnologice orientate spre prevenție, optimizarea sănătății și extinderea duratei vieții active.

Anunțul vine într-un context în care medicina traversează o schimbare de paradigmă, în care accentul se mută progresiv de la tratarea bolii la prevenție, intervenție timpurie și menținerea sănătății pe termen lung. În acest cadru, concepte precum medicina regenerativă sau terapiile anti-aging devin tot mai relevante la nivel internațional.

Noul proiect Swiss Longevity Institute a fost prezentat de Valentin Burada, fondatorul Swiss Clinics, în cadrul Longevity Gala, ca parte a unei strategii pe termen lung, în care tehnologia, medicina regenerativă și personalizarea tratamentelor redefiniesc modul în care este gestionată sănătatea.

„Longevitatea nu mai este un trend emergent, ci următorul capitol al medicinei moderne, unul în care prevenția, regenerarea și optimizarea devin fundamentale. Astăzi, tehnologia ne permite să intervenim mai devreme și mai precis, prin terapii regenerative, anti-aging și reverse aging, dar și prin protocoale personalizate, astfel încât oamenii să poată trăi mai sănătos, mai mult și mai bine. Prin Swiss Longevity Institute ne propunem să construim un cadru în care diagnosticul avansat, medicina regenerativă și optimizarea stilului de viață să funcționeze integrat”, a declarat acesta.

În cadrul evenimentului, Valentin Burada a amintit și de Longevity Residence, un concept rezidențial aflat în curs de dezvoltare, care își propune să integreze principiile longevității în stilul de viață cotidian.

Swiss Longevity Institute, hub medical dedicat longevității, bazat pe personalizare și tehnologie

Swiss Longevity Institute este gândit ca un hub medical dedicat longevității și medicinei regenerative, care integrează diagnosticul avansat, protocoale personalizate și tehnologii medicale de ultimă generație.

Modelul propus marchează o schimbare de abordare: de la protocoale standardizate la intervenții construite pe baza datelor individuale ale fiecărui pacient.

„Longevitatea nu este un rezultat singular, ci consecința unui set de intervenții corelate. Vorbim despre biologie, comportament și mediu, iar rolul nostru este să înțelegem aceste interacțiuni și să construim intervenții personalizate”, a declarat Dr. Diana Porumb, specialist în medicină regenerativă, nutriție clinică și cercetare anti-aging, care s-a alăturat proiectului.

În cadrul institutului, parcursul pacientului este organizat într-un model coerent, structurat în cinci zone funcționale distincte:

Centrul de diagnostic reprezintă punctul de plecare și include evaluări complexe: analize avansate, profil genetic și epigenetic, microbiom, echilibru hormonal și compoziție corporală. Aceste date sunt integrate într-un raport personalizat, Longevity Report™, care stă la baza întregului plan medical.

Zona de tratament medical include terapii intravenoase, terapii hormonale și intervenții regenerative, adaptate profilului biologic al fiecărui pacient.

Zona de biohacking și recuperare reunește terapii complementare non-invazive precum crioterapia, sauna, terapia hiperbară, expunerea la frig și neurofeedback.

Integrarea estetică, realizată prin Swiss Clinics, completează parcursul medical prin proceduri minim invazive și tratamente faciale, într-o abordare în care aspectul exterior devine o consecință a echilibrului intern.

Zona de stil de viață și coaching vizează nutriția, somnul și echilibrul mental, contribuind la menținerea rezultatelor pe termen lung.

Astfel, lansarea Swiss Longevity Institute reflectă o tendință tot mai clară la nivel global, în care medicina evoluează dincolo de tratament, către prevenție și personalizare.

În acest context, proiecte de acest tip pot contribui la schimbarea modului în care este gestionată sănătatea, punând accent pe intervenții timpurii și pe menținerea echilibrului pe termen lung. Miza nu mai este doar tratarea bolilor, ci prevenirea lor și îmbunătățirea calității vieții.

Prin lansarea Swiss Longevity Institute, Swiss Clinics își extinde direcția strategică în zona medicinei longevității, un segment aflat în plină dezvoltare la nivel internațional. Proiectul consolidează poziționarea companiei ca jucător orientat către inovație, prevenție și servicii medicale integrate.