Totul despre deschiderea unui cont bancar din străinătate  

În vremurile de azi, să-ți deschizi un cont online nu mai este o povară. Nu mai este necesar să mergi la bancă și să aduci tot felul de acte, ci toți pașii îi poți face chiar de pe telefonul mobil. Iar pentru românii din străinătate - sau pentru cetățenii străini care vor un cont într-o bancă din România - procedura este mai simplă ca oricând.

Cum să deschizi un cont bancar online ? Primul pas este descărcarea aplicației oficiale a băncii alese. Aceasta reprezintă punctul central al întregii proceduri, întrucât în aplicație au loc atât identificarea, cât și semnarea electronică a documentelor. Identificarea video a înlocuit complet vizita fizică la ghișeu, iar pașii spre crearea contului sunt foarte simpli de urmat, inclusiv semnătura digitală. Așadar, în doar câteva minute, contul bancar online devine disponibil. Fără prea mari bătăi de cap.

Contractele se semnează tot digital

Pentru finalizarea procesului, semnarea contractului se face tot electronic, documentele fiind trimise automat. Contractele semnate digital au aceeași valoare juridică precum cele semnate pe hârtie, astfel că nu mai este nevoie de nicio deplasare. În momentul în care banca aprobă solicitarea, contul devine activ și poate fi utilizat imediat, inclusiv pentru plăți, transferuri sau generarea unui card virtual.

De ce documente ai nevoie

Documentele necesare sunt puține, tocmai pentru a facilita un proces cât mai eficient. În mod obișnuit, este nevoie de un act de identitate valabil - carte de identitate sau pașaport - alături de câteva informații personale de bază, precum numele complet, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail. În anumite situații, sistemul bancar poate solicita și un document care să ateste adresa de domiciliu sau de rezidență, cum ar fi o factură de utilități sau un contract de închiriere. Acest lucru se întâmplă mai ales în cazul cetățenilor străini sau al persoanelor care deschid contul din afara României.

Ce trebuie să știe românii din străinătate

Pentru cei care locuiesc în străinătate, procedura rămâne la fel de accesibilă. Băncile permit deschiderea unui cont exclusiv online, iar comunicarea se desfășoară integral în aplicație, fără a fi nevoie de prezență fizică într-o sucursală. În situația aplicanților străini, pașaportul este adesea cerut obligatoriu, iar uneori este necesară și dovada adresei din țara de rezidență. Chiar și așa, întregul proces rămâne rapid, simplu și adaptat mobilității moderne.

Tendința este clară peste tot în lume, inclusiv în România: din ce în ce mai mulți oameni aleg să își deschidă un cont bancar online . Asta pentru că oferă ușurință și flexibilitate. Indiferent că este vorba despre un cont curent pentru utilizare zilnică, un cont de economii sau unul destinat tinerilor, toate aceste servicii pot fi accesate fără efort, direct de pe telefon, doar cu actul de identitate. Și, cel mai important, totul se realizează în doar câteva minute.