Transformă traficul din București într-o plăcere pe două roți cu ajutorul celor de la școala BDG

3 minute de citit Publicat la 11:01 15 Ian 2026 Modificat la 11:01 15 Ian 2026

Motocicleta a devenit o opțiune rațională pentru cei care au de-a face zilnic cu traficul din București. foto: scoalabdg.ro

Bucureștiul are o reputație arhicunoscută atunci când vorbim despre trafic aglomerat, lent și consumator de timp. Tocmai din această cauză, tot mai mulți locuitori apelează la alternativa pe două roți, care schimbă complet experiența urbană.

Pentru cine este potrivită o astfel de alternativă?

De la navetiști și mediul corporate, până la pasionații de libertate, motocicleta a devenit o opțiune rațională pentru cei care au de-a face zilnic cu traficul din București. Economisești timp, economisești bani, ai flexibilitate, elimini problema parcării și nu trebuie să eviți orele de vârf.

Echipa BDG a observat această tendință și a intervenit în consecință cu scoala de soferi A Bucuresti , adaptată atât pentru cei care abia descoperă cu ce se mănâncă lumea moto, cât și celor care vor să obțină permisul într-o manieră controlată și profesională.

De ce multe persoane aleg școala BDG pentru permisul moto de categoria A?

Un aspect care este discutat destul de rar, și de care oamenii nu țin cont, este rata de promovare. La scoala BDG , acest capitol este impresionant și vorbește de la sine:

● Gradul de promovabilitate pe partea moto este de 99%

● Pe an sunt școlarizați sute de elevi, cu vârste și aspirații diferite

● Beneficiază de o flotă de motociclete noi, potrivite pentru învățarea reală

● Instructorii sunt specializați exclusiv pentru segmentul moto

● Cursurile sunt flexibile, pentru a se adapta și programului tău

Toate aceste elemente contribuie și fac din școala BDG un loc care inspiră siguranță, predictibilitate și încredere în capacitățile proprii pe termen lung.

În ce constă practic cursul de categoria A?

Cursanții se pregătesc atât pentru a trece cu brio examenul, cât și pentru realitatea din trafic. Procesul este bine gândit și se desfășoară etapizat, astfel:

● Primești explicații tehnice și înveți regulile de bază

● Începi să te acomodezi cu motocicleta în poligon

● Te familiarizezi cu exercițiile practice specifice examenului final

● Primești instruire pe traseu, printre mașini și situații reale

Ce părere au elevii școlii BDG despre modul în care a decurs procesul de învățare?

Pentru a te asigura că promisiunile se află în concordanță cu realitatea din teren, analizarea recenziilor lăsate de foștii elevi reprezintă un pas indispensabil:

„O scoala de soferi cu adevarat excelenta! Instructorii si stafful sunt foarte rabdatori, intelegatori si chiar isi fac treaba foarte bine! Abia astept sa revin pentru permisul de A” - recenzie disponibilă pentru vizualizare aici .

Întrebări frecvente care apar în rândul cursanților

Întrebare 1: Care e vârsta minimă pentru școala de șoferi categoria A?

Răspuns 1: Vârsta minimă pentru a obține permisul de conducere categoria A, este de 24 de ani fără 3 luni.

Întrebare 2: Cu ce acte trebuie să mă prezint la școală?

Răspuns 2: Procesul este unul cât se poate de simplu, fiind de ajuns doar prezentarea cu buletinul.

Întrebare 3: Am limite în ceea ce privește capacitatea cilindrică și puterea motocicletei pe care vreau să o conduc?

Răspuns 3: Nu, obținerea permisului de categoria A iți permite să conduci motociclete cu orice capacitate cilindrică și putere.

Întrebare 4: Ce se întâmplă dacă nu treci examenul din prima?

Răspuns 4: Poți relua doar examenul, iar instructorii te ajută să corectezi partea dificilă pentru tine.

Întrebare 5: Cât de noi sunt motocicletele pe care voi învăța?

Răspuns 5: Investim constant în modele de ultimă generație, dotate cu sisteme moderne care fac manevrele mult mai ușoare. Practic, înveți pe utilaje noi, care elimină stresul mecanic și îți permit să te concentrezi 100% pe condus.

Mini-rezumat

Să fim sinceri, traficul din București poate fi un coșmar, iar singura metodă de a-l evita alături de stresul parcării este motocicleta. La școala BDG, întreg procesul de a obține permisul pentru categoria A, este gândit astfel încât să fie simplu și sigur pentru fiecare cursant. Cu o promovabilitate de 99%, instructori pasionați și răbdători și motociclete noi, drumul către obținerea permisului devine o experiență plăcută.

Dacă vrei să descoperi și tu cum se simte libertatea pe două roți și să înveți într-un mediu sigur și profesional, înscrie-te acum simplu și rapid la școala BDG pentru a-ți începe aventura pe motocicletă!