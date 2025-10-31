Trendul nunților în natură prinde avânt: Cernica Events, alegerea preferată a cuplurilor moderne din România

1 minut de citit Publicat la 12:55 31 Oct 2025 Modificat la 12:55 31 Oct 2025

Una dintre destinațiile preferate de tinerii care vor să spună “DA” în aer liber este Cernica Events. foto: Cernica Events

Tot mai multe cupluri din România aleg să-și unească destinele în mijlocul naturii, în decoruri verzi, aerisite și relaxante. Nunțile în aer liber nu mai sunt o raritate, ci o tendință în creștere – alimentată de dorința mirilor pentru un eveniment personalizat, cu un aer relaxat, în afara convențiilor clasice.

Una dintre destinațiile preferate de tinerii care vor să spună “DA” în aer liber este Cernica Events, un complex de evenimente situat la doar 11 kilometri de București, într-un cadru natural spectaculos. Locația pune la dispoziție peste 10 saloane de evenimente elegante, patru pontoane pe lac, o grădină generoasă și o infrastructură gândită pentru flexibilitate maximă.

„Am observat în ultimii ani o creștere clară a cererii pentru nunți de zi, organizate în natură, în special de către cuplurile tinere care pun preț pe relaxare, intimitate și timp de calitate alături de cei dragi. Oaspeții se simt mai liberi, iar atmosfera este una autentică, fără rigiditate”, spune echipa de event planning la Cernica Events.

De ce aleg mirii nunțile în natură?

Pe lângă peisajele spectaculoase și cadrul romantic, nunțile în aer liber vin la pachet cu avantaje importante:

● Mai mult spațiu și libertate de mișcare

● Fotografii de poveste, cu lumina naturală și fundaluri verzi

● Atmosferă relaxată, fără formalismul tradițional

● Posibilitatea de a personaliza fiecare detaliu, de la décor, meniu nunta , până la programul evenimentului

În plus, cuplurile moderne tind să acorde tot mai multă importanță calității timpului petrecut cu cei dragi, cat și recuperării după eveniment, motiv pentru care nunțile de zi, organizate într-un cadru natural, devin tot mai căutate.

Servicii complete și flexibilitate totală

Un alt motiv pentru care Cernica Events a devenit una dintre cele mai populare locații pentru nunți în natură este pachetul complet de servicii, care include:

● Planificare personalizată cu un event planner dedicat

● Posibilitatea de a organiza ceremonia civilă sau religioasă în aer liber

● Colaboratori atent selecționați: DJ, formații live, fotografi și videografi profesioniști

● Soluții flexibile pentru orice scenariu: plan B în caz de vreme nefavorabilă

Mirii care au ales această locație confirmă succesul:

“Cernica Events este locatia ideala atunci cand doresti ca evenimentul tău sa fie perfect! Totul este la superlativ, mâncarea excepțională, a fost lăudată de toti invitatii noștri! Multumim staff-ului pentru nunta minunata pe care am avut o la Cernica Events!” Manea Adina– recenzie Google

Programează o vizionare și află de ce tot mai multe cupluri spun „DA” în mijlocul naturii, la Cernica Events!

