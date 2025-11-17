Turismul de iarnă cu mașini închiriate este în creștere pe Valea Prahovei

2 minute de citit Publicat la 18:38 17 Noi 2025 Modificat la 18:38 17 Noi 2025

Maşina de închiriat Sibiu. foto: swisorent.ro

Sezonul de iarnă aduce din nou un val semnificativ de turiști pe Valea Prahovei, una dintre cele mai aglomerate zone montane din România. Stațiunile Sinaia, Bușteni, Azuga și Predeal înregistrează, încă de la începutul lunii decembrie, creșteri vizibile ale rezervărilor, iar autoritățile avertizează asupra necesității de a călători cu autoturisme pregătite pentru condiții de iarnă.

Potrivit datelor furnizate de operatori din industrie, mulți turiști aleg să pornească la drum din Ploiești și din alte orașe aflate aproape de DN1, unul dintre cele mai circulate drumuri naționale în timpul sezonului rece. În acest context, serviciile de închirieri auto Ploiești sunt tot mai solicitate, în special pentru autoturisme echipate corespunzător pentru drumurile montane.

De altfel, cererea pentru astfel de servicii este în creștere și în alte orașe strategice pentru turismul de iarnă. În special în zona Transilvaniei, companiile care oferă închirieri auto în Sibiu raportează o intensificare a rezervărilor pentru mașinile dotate cu anvelope de iarnă, sisteme de siguranță avansate și tracțiune integrală – cerințe tot mai importante pentru turiștii care se îndreaptă spre zonele montane din județele Sibiu și Brașov.

Drumurile spre munte rămân provocatoare: mecanicii recomandă verificări înainte de plecare

În paralel cu creșterea fluxului de turiști, specialiștii atrag atenția asupra riscurilor generate de plecarea la drum cu vehicule insuficient pregătite pentru sezonul rece. Temperaturile scăzute, poleiul și căderile abundente de zăpadă pot transforma un traseu obișnuit într-o provocare serioasă.

Mecanici auto din Ploiești recomandă șoferilor să efectueze verificări complete înainte de plecare: frâne, niveluri de lichide, presiunea în anvelope și funcționarea sistemelor de încălzire. Printre service-urile locale care oferă astfel de verificări se numără Petit Garage service auto Ploiești , cunoscut pentru pregătirea tehnică a autoturismelor pentru sezonul de iarnă. Astfel de controale pot preveni incidente nedorite și pot reduce semnificativ riscul de avarii în zonele montane.

Turiștii preferă mobilitatea proprie, în detrimentul transportului public

Datele centralizate de operatori arată că tot mai mulți turiști preferă să călătorească cu mașina, fie personală, fie închiriată. Motivele sunt concrete: flexibilitatea programului, accesul facil către zone greu accesibile și timpul redus pe traseu.

În perioadele de vârf, transportul public devine greu de gestionat, iar întârzierile sunt frecvente. O mașină echipată corect și adaptată pentru sezonul rece oferă nu doar confort, ci și independență totală.

Reprezentanții companiilor de rent a car din Ploiești menționează că solicitările pentru SUV-uri și mașini cu tracțiune integrală cresc constant în perioada decembrie–februarie, deoarece turiștii preferă să evite riscurile asociate condusului pe zăpadă cu vehicule neadaptate.

Recomandări pentru turiști

Autoritățile și specialiștii formulează câteva recomandări clare pentru cei care aleg să plece la drum în această perioadă:

• Verificarea stării vremii și a drumurilor înainte de plecare.

• Utilizarea anvelopelor de iarnă și, dacă este posibil, a lanțurilor antiderapante.

• Verificarea nivelului de combustibil, având în vedere posibilele blocaje din trafic.

• Evitarea supraâncarcării mașinii, pentru a menține o stabilitate optimă pe drumurile montane.

• Respectarea indicațiilor polițiștilor rutieri în zonele aglomerate.

Concluzie

Sezonul de iarnă aduce oportunități excelente de călătorie, dar și provocări specifice. În contextul creșterii numărului de turiști către Valea Prahovei, mobilitatea și siguranța devin priorități esențiale. Iar pentru cei care nu dispun de un autoturism pregătit pentru drumurile de iarnă, soluțiile de închirieri auto in Sibiu sau din alte orașe-cheie precum Bucuresti, Ploiesti si Brasov oferă alternative sigure și eficiente.

Verificarea vehiculului înainte de plecare și alegerea unei mașini potrivite pot face diferența dintre o vacanță reușită și o călătorie plină de riscuri.

Sursa imagine: swisorent.ro