Un medic pediatru din Galați s-a recuperat la Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia, după ce a suferit un accident rutier

În luna mai a anului 2024, Maricica a suferit un accident rutier care s-a soldat cu 28 de fracturi la nivelul tuturor segmentelor, dintre care cele mai afectate au fost umărul stâng și glezna dreaptă. Fracturile multiple și atrofia musculară aveau să reprezinte o provocare enormă, dar totul a început cu un prim pas: încrederea în procesul de recuperare.

De la imobilizare totală, la primele mișcări în Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia din Iași

După 6 săptămâni de imobilizare totală, Maricica a început procesul de recuperare la Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia . După o evaluare primară meticuloasă, a fost elaborat un plan de terapie individualizat, cu accent pe autonomia transferului, verticalizarea progresivă, mobilizarea pasivă a umărului și reluarea mersului cu încărcare progresivă.

„Am venit pe targă, cu imobilitate totală pe membrele inferioare și membrul superior stâng. Eram cu atrofie musculară, cu dureri la orice mică mobilizare și extrem de astenică. Am început terapia inițial la pat, câteva zile, și apoi am mers în sala de kinetoterapie. Nu au întârziat să apară satisfacția și progresele care au venit treptat-treptat. Acum plec mergând pe picioarele mele, în cadru, mai greu, dar merg și pot să îmi folosesc și membrul superior stâng”, a menționat Maricica.

Prima provocare majoră a fost să învețe din nou să își miște membrele, însă, în acest parcurs, Maricica nu a fost singură – întreaga echipă multidisciplinară din cadrul Spitalului de Recuperare Medicală Arcadia a fost alături de ea, monitorizând atent fiecare pas în procesul de recuperare.

Maricica a avut acces la tehnologie robotizată de înaltă performanță

Planul de recuperare a Maricicăi a inclus ședințe personalizate de kinetoterapie și utilizarea tehnologiilor robotizate, precum Walkerview, o bandă interactivă cu analiza 3D a mersului, pentru reeducarea mersului și antrenamentului la efort. Care Therapy, un dispozitiv care accelerează vindecarea tisulară, a fost utilizat pentru a permite o mobilizare mult mai ușoară a umărului stâng.

Durerea și imposibilitatea de a se mișca au fost un început greu pentru ea, dar Maricica nu a pierdut niciodată speranța că va reuși să se ridice din nou: mai mult, a învățat să își aprecieze fiecare mică reușită.

Ramona Baciu, fiziokinetoterapeut în cadrul Spitalului de Recuperare Medicală Arcadia: „Doamna doctor este un om excepțional din toate punctele de vedere. Nu a existat niciodată «nu pot» sau «nu vreau» . Mereu a venit cu zâmbetul pe buze și a spus «pot mai mult, rezist și fac tot ce este nevoie ca să mă văd pe picioare»”.

Astfel, Maricica a reușit să își depășească propriile limite: de la recuperarea mișcărilor de bază, până la redobândirea forței musculare și îmbunătățirea coordonării, a învățat că fiecare pas înainte, oricât de mic, o aduce mai aproape de obiectivul final - acela de a merge din nou.