Urechelnițele: de ce apar și cum le poți ține departe de casă și grădină

2 minute de citit Publicat la 17:14 02 Iul 2026 Modificat la 17:14 02 Iul 2026

Aceste insecte preferă mediile umede, răcoroase și întunecate, motiv pentru care sunt active în special pe timpul nopții. foto: istockphoto

Urechelnițele sunt insecte întâlnite frecvent în grădini, curți, terase și, în anumite condiții, chiar în interiorul locuințelor. Deși aspectul lor poate crea disconfort, acestea nu sunt periculoase pentru oameni și nu transmit boli. Totuși, atunci când populația lor crește, pot provoca pagube plantelor și culturilor sau pot deveni o prezență nedorită în spațiile de locuit.

Aceste insecte preferă mediile umede, răcoroase și întunecate, motiv pentru care sunt active în special pe timpul nopții. Ziua se ascund sub pietre, ghivece, lemne, frunze uscate sau în fisurile din jurul casei, iar odată ce găsesc condiții favorabile, se pot înmulți rapid.

De ce apar urechelnițele?

În majoritatea cazurilor, apariția urechelnițelor este favorizată de condițiile de mediu și nu reprezintă neapărat un semn de lipsă a curățeniei. Printre cele mai comune cauze se numără:

· Umiditatea ridicată din jurul locuinței sau din interiorul acesteia.

· Resturile vegetale precum frunzele uscate, iarba cosită sau crengile depozitate în grădină.

· Grămezile de lemne și compost, care oferă adăpost și protecție.

· Fisurile și spațiile neizolate prin care insectele pot pătrunde în casă.

· Vegetația deasă amplasată foarte aproape de fundația locuinței.

Unde se ascund cel mai des?

Dacă observi urechelnițe în apropierea casei, este recomandat să verifici zonele în care acestea își găsesc frecvent adăpost:

· sub ghivece și jardiniere;

· în grămezi de frunze sau mulci;

· sub pietre și bucăți de lemn;

· în subsoluri și beciuri umede;

· în spatele mobilierului depozitat în exterior;

· în fisurile din ziduri sau din jurul ferestrelor și ușilor.

Identificarea acestor locuri este primul pas pentru prevenirea unei infestări.

Cum poți preveni apariția lor?

Înainte de a folosi soluții de combatere, este recomandat să elimini factorii care atrag aceste insecte. Câteva măsuri preventive pot reduce considerabil riscul apariției lor:

· menține curtea curată și îndepărtează periodic vegetația uscată;

· elimină sursele de umezeală și repară eventualele scurgeri de apă;

· depozitează lemnele și compostul la distanță de casă;

· sigilează fisurile și spațiile prin care insectele pot pătrunde;

· aerisește încăperile cu umiditate ridicată și utilizează, dacă este necesar, un dezumidificator.

Aplicarea acestor măsuri reduce semnificativ șansele ca urechelnițele să își găsească un habitat favorabil în apropierea locuinței.

Când este nevoie de combatere?

Dacă observi un număr mare de urechelnițe în casă sau în grădină, măsurile de prevenție pot să nu mai fie suficiente. În astfel de situații este recomandată utilizarea unor metode de combatere adaptate nivelului infestării.

În funcție de gravitatea problemei, pot fi folosite:

· capcane pentru monitorizare și capturare;

· soluții naturale și repelente pe bază de plante;

· tratamente insecticide pentru infestările extinse;

· măsuri combinate de igienizare și prevenție pentru rezultate pe termen lung.

Alegerea metodei potrivite depinde de zona afectată, de numărul insectelor și de sursa infestării.

Află care sunt cele mai eficiente soluții

Dacă vrei să elimini urechelnițele rapid și eficient, am pregătit un ghid complet care explică fiecare metodă de prevenire și combatere, de la soluții naturale până la insecticide profesionale.

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