Val de susținere pentru Ciprian Ciucu: Vlad Gheorghe se alătură mobilizării dreptei împotriva extremismului

În București se conturează un val tot mai clar în zona de centru-dreapta, format din cei care vor să oprească ascensiunea extremismului și să susțină un candidat capabil să câștige. După REPER și Forța Dreptei, Vlad Gheorghe a decis să își retragă candidatura și să îl susțină pe Ciprian Ciucu, semnalând că există o direcție comună pentru toți cei care nu vor să lase Capitala pe mâna unei candidate extremiste cu istorie și legături în PSD.

Vlad Gheorghe a explicat că, după analiza studiilor sociologice, riscul era evident: candidata extremistă are șanse reale de câștig. În aceste condiții, el a ales să nu fragmenteze votul electoratului pro-democrație și și-a îndemnat susținătorii să voteze pentru Ciprian Ciucu pe 7 decembrie. A fost o decizie grea, dar responsabilă — o decizie care pune siguranța Capitalei înaintea calculelor personale.

Motivația lui Vlad Gheorghe nu este doar electorală. El a legat gestul și de radicalizarea tot mai vizibilă din spațiul public, inclusiv episoade precum huiduielile peste Imnul Național la Alba Iulia. Pentru Vlad Gheorghe, aceste semnale arată cum discursul extremist începe să erodeze respectul pentru simbolurile și regulile fundamentale ale unei societăți democratice. De aici și concluzia că fragmentarea votului e un cadou făcut extremismului.

Ciprian Ciucu a mulțumit pentru susținere și a subliniat că decizia lui Vlad Gheorghe se adaugă unui val de sprijin tot mai consistent venit din zona pro-europeană. Vorbim despre oameni și proiecte politice diferite, dar unite de aceeași preocupare: păstrarea Bucureștiului în zona stabilității democratice și a administrației profesioniste.

Ciucu a afirmat că modelul extremist, populist și fără experiență administrativă câștigă teren tocmai pentru că, în zona democratică, prea multă energie se consumă în atacuri interne. De aceea, apelul său către Cătălin Drulă nu a fost unul la retragere, ci la decență: să renunțe la atacurile care dezbină electoratul de dreapta și să își concentreze campania pe propriile propuneri, nu pe atacuri împotriva candidaților care au șanse reale să oprească extremismul.

Valul pro-Ciucu care s-a format în ultimele zile, prin deciziile REPER, Forța Dreptei și acum Vlad Gheorghe este reacția firească a celor care înțeleg gravitatea riscului și aleg să se poziționeze de aceeași parte a baricadei — partea care apără normalitatea democratică. În fața unei candidate extremiste aflate în creștere, acest val devine singura forță politică cu capacitatea de a păstra Bucureștiul într-o direcție europeană și predictibilă

