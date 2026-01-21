Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart

Proprietarul unei clădiri de apartamente din Quebec, Canada, a descoperit cu stupoare că una dintre locuințele sale era acoperită de un strat gros de gheață, după ce țevile de apă au cedat din cauza frigului extrem.

Având în vedere că prețurile la energie au crescut foarte mult în ultima vreme, toată lumea încearcă să economisească bani oriunde poate, însă, așa cum a aflat recent un proprietar de apartamente din Trois-Rivières, Quebec, oprirea încălzirii pe perioada unei vacanțe, în plină iarnă geroasă, nu este deloc o soluție eficientă.

Jacques Nault a crezut că a pășit într-un castel de gheață desprins din povești atunci când a deschis ușa unuia dintre apartamentele sale din Trois-Rivières, la începutul acestei luni. Pereții, tavanul, mobilierul și chiar electrocasnicele erau acoperite de un strat gros de gheață; peste tot se aflau sculpturi abstracte din gheață, iar podeaua era acoperită cu aproximativ 30 de centimetri de gheață, potrivit CTV News.

Proprietarul apartamentului le-a declarat jurnaliștilor locali că acest „castel de gheață” a fost rezultatul spiritului de economisire al unuia dintre chiriașii săi. Dorind să economisească câțiva dolari la factura de încălzire, acesta a provocat pagube de zeci de mii de dolari, pur și simplu oprind încălzirea din apartament înainte de a pleca în vacanță. Temperaturile negative au făcut ca țevile de apă să se spargă și să acopere totul cu gheață.

„Totul este scump. Costul vieții crește din ce în ce mai mult”, a spus Nault. „Oamenii vor să economisească bani. Pentru ei, încălzirea nu pare să conteze prea mult. Dacă nu sunt acasă, își spun: «Hai să reducem costurile cu electricitatea». Nu cred că acesta este un mod bun de a economisi bani”.

„Este apă în tavan, în pereți, peste tot. Va apărea mucegaiul”, a adăugat Jacques Nault. „Vom demonta, vom usca și vom reconstrui, în funcție de ceea ce este acoperit de asigurare”.

Fostul chiriaș a fost evacuat oficial din apartament, însă nu este clar dacă proprietarul va iniția vreo acțiune legală împotriva acestuia, pentru a recupera o parte din costurile renovării.