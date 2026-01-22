Preţul pus de Vladimir Putin pentru Groenlanda: "Maximum un miliard de dolari"

Putin a subliniat că Rusia are experienţă istorică în acest sens cu vânzarea Alaskăi. Foto: Hepta

Vladimir Putin spune că teritoriul Groenlandei valorează între 200 de milioane şi un miliard de dolari, informează EFE, citată de Agerpres.

Potrivit lui Putin, suprafaţa Groenlandei este puţin mai mare decât cea a peninsulei Alaska pe care Rusia a vândut-o SUA în secolul al XIX-lea.

"Aceasta înseamnă că, dacă o comparăm cu costul cumpărării Alaskăi de către SUA, preţul pentru Groenlanda ar fi de aproximativ 200-250 milioane de dolari", a declarat el în timpul unei întâlniri a Consiliului de Securitate al Rusiei, a doua pe care a convocat-o în această săptămână.

"Dacă este să comparăm cu preţurile aurului la acel moment, această cifră ar fi mai mare, probabil aproape de un miliard. Cred că Statele Unite pot ajunge la această cifră", a adăugat el.

Putin a subliniat că Rusia are experienţă istorică în acest sens cu vânzarea Alaskăi, pe care Washingtonul a cumpărat-o în 1867 de la ţarul Alexandru al II-lea pentru suma de 7,2 milioane de dolari, adică 4,73 dolari pe kilometru pătrat, ceea ce ar reprezenta aproximativ 158 de milioane de dolari la rata actuală, potrivit preşedintelui rus.

În plus, şeful statului rus a amintit că Danemarca a tratat întotdeauna Groenlanda ca pe o colonie şi într-un mod "destul de dur, ca să nu spun crud", informează agenţia TASS.

Cu toate acestea, Putin a dat asigurări că această chestiune "nu ne priveşte" şi şi-a exprimat convingerea că Washingtonul şi Copenhaga vor ajunge până la urmă la un acord.

Donald Trump a anunțat un acord privind Groenlanda

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri, la Davos (Elveţia), că Washingtonul lucrează cu NATO la un acord privind Groenlanda care "este cu adevărat fantastic".

Înalţi funcţionari ruşi s-au abţinut de la criticarea posibilei anexări a Groenlandei de către SUA şi chiar au pus la îndoială faptul că insula ar face parte din Danemarca, sperând ca, astfel, Washingtonul să recunoască cuceririle teritoriale ruse în Ucraina.

Putin a dat asigurări, la momentul respectiv, că planurile actualei administraţii americane de a "anexa" Groenlanda nu sunt "o idee absurdă" a actualului lider de la Casa Albă, ci au "rădăcini istorice".

El a amintit că Washingtonul a încercat deja să obţină insula autonomă daneză şi Islanda în 1860, dar Congresul nu a susţinut propunerea. Preşedintele american Harry Truman a oferit, de asemenea, 100 de milioane de dolari în 1946.

Putin a reamintit că atunci când SUA au cumpărat Alaska, presa americană a catalogat operaţiunea drept o "nebunie". "Dar achiziţia Alaskăi este, probabil, privită acum în SUA într-un mod diferit, la fel ca şi acţiunile preşedintelui Andrew Johnson", a subliniat şeful statului rus.