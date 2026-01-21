Urmează un val de concedieri și tăieri salariale în învățământ, avertizează sindicaliștii: Ilie Bolojan a cerut noi reduceri de cheltui

Marți, Consiliul Național al Rectorilor s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan. FOTO: Guvernul României

Peste 5.000 de angajați din învățământul universitar sunt vizați de concedieri și de reduceri salariale după ce Executivul a anunțat că pregătește noi tăieri de 10% în ceea ce privește cheltuielile bugetare.

Sindicaliștii avertizează că nu există altă modalitate de a face economii, așa cum cere premierul Ilie Bolojan, și spun că unele Universități care au deja bugete mici nu mai au de unde să taie și ar putea să pună lacătul pe ușă.

Sindicatele din învățământul superior au atras atenția încă de dinainte de întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan că nu se pot reduce cheltuielile fără să fie afectați angajații iar cel mai mult ar urma să aibă de suferit cei care nu predau, așadar personalul nondidactic, potrivit Antena 3 CNN.

Se estimează că 5.200 de angajați din învățământul preuniversitar ar putea fi afectați de noile măsuri. Sindicaliștii avertizează că vor urma concedieri dar și reduceri salariale pentru că altfel nu văd de unde ar putea să se reducă cheltuielile solicitate de premier.

Marți, Consiliul Național al Rectorilor s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan. Rectorii universităților din România au discutat cu premierul despre tăierile care ar urma să aibă loc în învățământul universitar.

Sunt însă probleme și în rândul studenților. Aceștia amenință din nou cu proteste dacă se va reduce numărul locurilor la buget. Potrivit unor surse, ar urma să fie redus acest număr și introduse în schimb mai multe locuri cu taxă, ceea ce spun studenții că va duce la o cifră și mai mare a abandonului școlar în condițiile în care România are cei mai puțini tineri cu studii superioare din Europa.

Profesorii amenință cu declanșarea grevei, în urma noilor tăieri bugetare

Probleme sunt și în mediul preuniversitar, unde, spun sindicatele,că deși s-au făcut tăieri, economia a fost de doar 0,6% la buget.

Surse din Ministerul Educației spun că s-ar lua în calcul reducerea numărului de locuri fără taxă pentru studenți. Tinerii susțin că vor ieși în stradă dacă se va lua o asemenea măsură.

Conform surselor din minister, motivația pentru care Bolojan ar fi decis să controleze în mod direct portofoliul Educației ar fi următoarea: prim-ministrul intenționează să taie din locurile bugetate pentru studenți și nu s-ar fi găsit candidați la portofoliul Educației care să dorească să își asume o astfel de măsură.

Nemulțumiri sunt și în sistemul preuniversitar, unde sindicatele se pregătesc de grevă și au început deja consultarea profesorilor.