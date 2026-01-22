Cod galben de precipitaţii mixte şi polei în patru judeţe şi în Bucureşti. Zonele în care va fi ceaţă densă

1 minut de citit Publicat la 08:40 22 Ian 2026 Modificat la 09:04 22 Ian 2026

Potrivit meteorologilor, va fi ceaţă în zona Moldovei. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizări nowcasting Cod galben de precipitaţii mixte şi polei, valabile în câteva judeţe şi în municipiul Bucureşti, respectiv de ceaţă în zona Moldovei, conform Agerpres.

UPDATE 09:00 – Reprezentanţii ANM au prelungit codul galben precipitaţii mixte şi polei până ora 11:00. Atenționarea nowcasting vizează judeţele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, dar şi Capitala, potrivit meteoromania.ro.

Ştire iniţială: În urmă cu o zi, oficialii au prelungit avertizarea de ger în România, iar avertizarea este valabilă pentru 13 judeţe, printre care se numără Alba, Sibiu, Braşov, Covasna. În plus, au mai spus specialiştii, se vor înregistra temperaturi de -19 grade, precipitații mixte, polei și vânt.

Potrivit meteorologilor, astăzi, până la ora 9:00, se vor semnala precipitaţii mixte care depun local polei, în judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman şi în Bucureşti.

Tot în ora următoare, va fi ceaţă, ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, care va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului:

în judeţul Botoşani (în: Botoşani, Dorohoi, Flămânzi, Vorona, Ungureni, Hudeşti, Corni, Mihai Eminescu, Coţuşca, Suharău, Băluşeni, Havârna, Tudora, Vlădeni, Cristeşti, Vorniceni, Curteşti, Rădăuţi-Prut, Răchiţi, Copălău, Ibăneşti, Şendriceni, Vârfu Câmpului, Cristineşti, Dersca, George Enescu, Gorbăneşti, Hilişeu-Horia, Păltiniş, Broscăuţi, Coşula, Mileanca, Pomârla, Stăuceni, Roma, Unţeni, Ştiubieni, Darabani, Mihăileni, Drăguşeni, Nicşeni, Corlăteni, Leorda, Blândeşti, Cândeşti, Cordăreni, Viişoara, Brăeşti, Săveni, Conceşti, Văculeşti, Lozna, Dimăcheni şi Bucecea);

în judeţul Suceava (îndeosebi în: Suceava, Rădăuţi, Cajvana, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Udeşti, Arbore, Şcheia, Vereşti, Bosanci, Zvoriştea, Todireşti, Vicovu de Jos, Frătăuţii Noi, Dărmăneşti, Milişăuţi, Frătăuţii Vechi, Fântânele, Grăniceşti, Ipoteşti, Volovăţ, Horodnic de Sus, Dorneşti, Moara, Satu Mare, Adâncata, Vultureşti, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânţeşti, Pătrăuţi, Stroieşti, Bălcăuţi, Iaslovăţ, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămeşti, Calafindeşti, Gălăneşti, Horodnic de Jos, Buneşti, Muşeniţa, Şerbăuţi şi Burla).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM pe site-ul oficial al instituţiei.