ANM a prelungit avertizarea de ger în România: Temperaturi de -19 grade, precipitații mixte, polei și vânt. Harta cu zonele afectate

2 minute de citit Publicat la 11:00 21 Ian 2026 Modificat la 11:24 21 Ian 2026

Până vineri dimineaţa este în vigoare un cod galben de ger, valabil pentru 13 judeţe din ţară. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit miercuri avertizarea de cod galben de ger în România până joi, la ora 10:00. Alba, Sibiu, Braşov, Covasna se numără printre cele 13 judeţe, unde vremea va fi geroasă. În plus, până vineri dimineaţa este în vigoare o informare meteorologică de precipitații mixte și polei, intensificări ale vântului, dar şi vreme deosebit de rece – ger noaptea și dimineața, au precizat specialiştii.

Informarea ANM, valabilă în intervalul 21 ianuarie, ora 10:00 - 23 ianuarie, ora 10:00

Potrivit meteorologilor, miercuri, 21 ianuarie, temperaturile vor rămâne deosebit de scăzute local în nordul, centrul și sud-estul țării. În nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei, valorile termice vor coborî până în jurul a -10 grade Celsius.

Noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va aduce ger accentuat în nordul și centrul țării, unde minimele se vor situa, în general, între -19 și -10 grade. În regiunile sudice, mai ales în a doua parte a nopții și în dimineața zilei de joi, sunt așteptate precipitații mixte, iar pe arii restrânse se va forma polei, fenomen care poate crea dificultăți în trafic.

De asemenea, joi, precipitațiile mixte și depunerile de polei vor afecta regiunile estice, sud-estice și izolat centrul țării. Vântul va avea intensificări temporare, miercuri, în sudul Banatului și al Moldovei, cu rafale de 40–50 km/h.

Cod galben de ger în 13 judeţe din România

Oficialii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie au emis și o atenționare meteorologică Cod Galben de ger, valabilă în intervalul 21 ianuarie, ora 20:00 - 22 ianuarie, ora 10:00. Aceasta vizează Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, unde temperaturile minime vor fi cuprinse între -19 și -9 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în estul Transilvaniei.

ANM a prelungit avertizarea de ger în România. Sursa foto: meteoromania.ro

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Cum va fi vremea în București în perioada 21-23 ianuarie

Pentru intervalul 21 ianuarie, ora 10:00 - 22 ianuarie, ora 08:00, vremea va fi deosebit de rece la început, apoi temperaturile diurne se vor apropia de valorile normale. Cerul va fi mai mult noros, iar din a doua parte a nopții sunt prognozate precipitații slabe mixte și polei. Temperatura maximă va fi de aproximativ 1 grad, iar minima de -3…-2 grade.

În perioada 22 ianuarie, ora 08:00 - 23 ianuarie, ora 10:00, regimul termic va deveni normal pentru această perioadă, cu maxime de 2–3 grade și minime de -1…0 grade. Cerul va rămâne noros, iar în primele ore vor mai fi precipitații slabe mixte și polei. Noaptea, vor fi condiții de ceață.

Meteorologii anunță că și municipiul București se va afla, în intervalul 21-23 ianuarie, sub incidența informării meteorologice, fiind așteptate precipitații mixte și depuneri de polei.