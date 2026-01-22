APIA lansează o petiţie pentru modificarea noului impozit auto

Tot azi, oficialii de la APIA vor prezenta retrospectiva pieţei auto în 2025. Sursa foto: Getty Images

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) organizează, joi, o conferinţă de presă, în care va lansa o petiţie menită să ducă la modificarea actualei forme de calcul a impozitului auto, potrivit Agerpres.

"Într-un peisaj fiscal care a derapat de la bunele practici europene şi de la principiul "poluatorul plăteşte", APIA reclamă anomaliile generate de sistemul de impozitare auto introdus din 2026 şi aduce în faţa autorităţilor vocea cetăţenilor, alături de o alternativă de calcul echitabilă, fundamentată tehnic şi ştiinţific", menţionează Asociaţia.

Potrivit sursei citate, în conferinţă, pe lângă lansarea oficială a petiţiei APIA, în vederea modificării noului impozit auto, demers ale cărui concluzii vor fi transmise direct factorilor decizionali, va fi prezentată retrospectiva pieţei auto în 2025, cu date şi perspective strategice.

Dacă în 2025 unii bucureșteni achitau mai puțin de 10 lei pe an pentru un autoturism hibrid, anul acesta nota de plată este mult mai mare. Până acum, în Capitală, mașinile hibride beneficiau de o reducere de 95% la impozit. Din 2026, primăriile mai pot acorda cel mult o reducere de 30%, și doar în cazul mașinilor plug-in hibrid.

Pentru autoturismele full hibrid și mild hibrid, facilitatea fiscală a fost eliminată complet, ceea ce se reflectă direct în sumele mai mari pe care proprietarii trebuie să le plătească, apropiate de valorile pentru mașinile convenționale.