Vinerea Neagră 2025 la produse pentru bebeluși și copii mici - ce îi poți lua prichindelului tău anul acesta la ofertă

4 minute de citit Publicat la 12:23 04 Noi 2025 Modificat la 12:23 04 Noi 2025

BabyHub.ro aduce o ediție specială de Black Friday dedicată în totalitate părinților și copiilor mici. foto: Pexels.com

Anul acesta, între 6 și 9 noiembrie, BabyHub.ro aduce o ediție specială de Black Friday dedicată în totalitate părinților și copiilor mici. Campania oferă reduceri consistente, cadouri surpriză și vouchere de cashback, transformând fiecare comandă într-o investiție inteligentă în confortul celor mici.

Indiferent că ești în așteptarea bebelușului sau ai deja un mic explorator acasă, BabyHub te așteaptă cu promoții la branduri premium - Cybex, Yoyo, Janod, Little Dutch, Spectra și multe altele. Este momentul ideal să-ți pregătești lista și să te bucuri de oferte care îmbină siguranța, designul și funcționalitatea.

Reduceri spectaculoase la cărucioare și sisteme 3 în 1

Căruciorul este, fără îndoială, una dintre cele mai importante achiziții pentru părinți, iar BabyHub vine cu reduceri impresionante la modelele de top. În centrul campaniei se află pachetele Cybex Balios One Box 3 în 1, disponibile în nuanțele Moon Black și Almond Beige, acum cu reducere de 30%.

Pe lângă acestea, toate produsele din gama Cybex Gold beneficiază de discounturi între 15% și 25%, iar gama Cybex Platinum impresionează prin combinația dintre eleganță și tehnologie, cu 20% reducere la culorile vechi și cadouri exclusive la pachetele 3 în 1 - inclusiv baza T cadou.

Fiecare detaliu contează: la modelele Cybex Coya, primești bara de protecție și plasa de insecte cadou, iar scaunele auto Platinum vin cu huse gratuite, pentru un plus de confort în orice anotimp.

Scaune de masă ergonomice și accesorii utile pentru primele mese

În primele luni, masa copilului devine un moment special - iar un scaun de masă sigur și confortabil face diferența. Gama Cybex Lemo (3 în 1 și 4 în 1), precum și modelele Click&Fold sunt reduse cu 15%, iar BabyHub oferă cadou un insert textil în limita stocului disponibil.

Tot în categoria de accesorii pentru masă, găsești seturi de boluri, tacâmuri și farfurii cu 30% reducere, ideale pentru bebelușii care învață să mănânce singuri. Sunt fabricate din materiale sigure, fără BPA, și disponibile în culori pastelate care transformă fiecare masă într-un moment de joacă și descoperire.

Cadouri, vouchere și promoții exclusive

Unul dintre cele mai atractive beneficii ale acestei campanii este sistemul de cashback. Orice părinte care plasează o comandă în perioada 6-9 noiembrie poate primi un voucher valoric ce poate fi utilizat online până la 31 ianuarie 2026.

● Pentru comenzi între 5.000 și 7.000 lei, primești un voucher de 500 lei



● Pentru comenzi de peste 7.000 lei, voucherul ajunge la 1.000 lei



Este o oportunitate excelentă de a cumpăra tot ce ai nevoie acum - de la cărucior la scaun auto, până la jucării educative - și de a reveni mai târziu pentru alte articole esențiale folosind reducerea acumulată.

Jucării educative la prețuri irezistibile

Cei mici merită cele mai frumoase jucării, iar BabyHub a pregătit o selecție de branduri iubite pentru calitatea și creativitatea lor.

● Jucăriile Janod vin cu 20% reducere



● Jucăriile Little Dutch beneficiază de discounturi între 20% și 25%



● Stocurile vechi de jucării și hăinuțe sunt reduse cu până la 40%



De la jucării din lemn și instrumente muzicale, până la puzzle-uri și jucării de baie, fiecare produs este gândit pentru a stimula imaginația și dezvoltarea copilului. Dacă vrei să adaugi un strop de bucurie sub brad, ofertele de Black Friday pe babyhub.ro te vor ajuta să alegi piesele potrivite și să începi pregătirile de sărbători.

Oferte fashion și produse premium pentru părinții care iubesc stilul

Pe lângă funcționalitate, BabyHub oferă și opțiuni elegante pentru cei care își doresc produse cu personalitate. Colecțiile Cybex Fashion - precum Priam Rockstar, We The Best, Simply Flowers Grey - sunt reduse cu 30%, atât pentru partea sport, cât și pentru landouri.

În plus, modelele Cloud T Rockstar și We The Best au 15% reducere, iar pentru iubitorii de detalii rafinate, accesoriile - de la footmuff-uri și umbrele, până la genti asortate - completează pachetul cu oferte atractive.

Este un moment potrivit pentru părinții care apreciază calitatea premium și designul sofisticat să-și actualizeze colecția fără să depășească bugetul.

Produse practice pentru îngrijirea bebelușului

Campania Black Friday include și oferte speciale pentru mamele care alăptează sau doresc să creeze o rutină confortabilă pentru bebeluș. Brandul Spectra vine cu termos cadou la achiziția de pompe și sterilizatoare, alături de 10% reducere suplimentară.

Sunt detalii mici, dar extrem de utile în viața de zi cu zi a părinților. BabyHub pune accent pe calitate și pe produse testate clinic, menite să ușureze fiecare moment al îngrijirii.

Cum te asiguri că prinzi cele mai bune oferte

Pentru că stocurile se epuizează rapid în perioada Black Friday, BabyHub oferă o facilitate rar întâlnită: poți bloca prețul promoțional chiar dacă produsul nu se află momentan pe stoc. Astfel, comanda ta este garantată la același preț redus, iar livrarea se face ulterior, fără costuri suplimentare.

De asemenea, este recomandat să te abonezi la newsletterul BabyHub.ro, unde vor fi anunțate în exclusivitate noile promoții, pachetele cadou și reducerile de ultim moment. Abonații vor primi acces prioritar la ofertele cele mai populare, înainte ca acestea să se epuizeze.

Anul acesta, Vinerea Neagră la BabyHub.ro nu înseamnă doar reduceri, ci și o invitație la bucurie. Părinții pot combina utilul cu plăcutul: pot cumpăra la preț redus produse sigure, de calitate, și pot primi înapoi o parte din valoarea comenzii sub formă de voucher.

De la cărucioare și scaune auto, la jucării educative, accesorii pentru masă, haine și produse de îngrijire, între 6 și 9 noiembrie găsești tot ce ai nevoie pentru bebelușul tău.

BabyHub.ro te așteaptă cu oferte care aduc confort, eleganță și zâmbete - pentru că nimic nu e mai frumos decât să-l vezi pe cel mic fericit, iar tu să știi că ai făcut cele mai bune alegeri.