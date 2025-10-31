Vinerea Neagră este ocazia perfectă de a reface stocurile de consumabile și textile pentru hotel. Unde găsești ofertele reale

3 minute de citit Publicat la 14:35 31 Oct 2025 Modificat la 14:35 31 Oct 2025

Halat gri. foto: pexels.com

Vinerea Neagră nu este doar un eveniment de shopping, ci un moment-cheie pentru profesioniștii din HoReCa. În perioada 6 - 9 noiembrie 2025, magazinul Vetro.ro lansează o campanie de Black Friday cu reduceri reale, care acoperă toate produsele din site.

Dacă gestionezi un hotel, o pensiune, un restaurant sau un spa, aceasta este șansa perfectă de a reînnoi stocurile de consumabile, textile și uniforme fără a depăși bugetul.

Toate produsele sunt reduse - fără excepții

Unul dintre motivele pentru care Black Friday la Vetro.ro este atât de așteptat este transparența ofertelor. Nu există „promoții selective” sau „discounturi limitate la o categorie”. În această campanie de Vinerea Neagră pe Vetro.ro , toate produsele de pe site beneficiază de 19% reducere, iar pentru cele care sunt deja la promoție, se aplică un +9% discount suplimentar.

Astfel, ai parte de oportunități reale de economisire, indiferent dacă vrei să refaci stocurile de prosoape, halate, uniforme sau echipamente profesionale pentru întreaga echipă.

Textile pentru hoteluri - confort, durabilitate și eleganță

În industria ospitalității, textilele de calitate sunt un element esențial. Ele influențează direct experiența clienților și imaginea brandului.

La Vetro.ro, categoria dedicată HoReCa include o gamă completă de prosoape, halate de baie, lenjerii și accesorii create special pentru utilizare intensivă.

Aceste produse sunt fabricate din bumbac de calitate superioară, oferind o absorbție excelentă, texturi moi și o rezistență ridicată la spălări frecvente. În plus, designul minimalist și finisajele elegante contribuie la o atmosferă rafinată în camerele de hotel, centrele spa și zonele de relaxare.

Uniforme profesionale pentru personalul tău

Imaginea personalului joacă un rol major în percepția pe care o au clienții despre unitatea ta. Uniformele curate, moderne și bine croite inspiră profesionalism și încredere.

Categoria de uniforme de lucru de la Vetro.ro oferă o selecție variată de halate, bluze, pantaloni, sorturi și echipamente personalizabile, potrivite pentru diverse domenii - de la bucătari și recepționeri, până la personalul de curățenie sau din spa-uri.

În perioada Black Friday, toate aceste articole beneficiază de reduceri consistente, astfel încât îți poți echipa întreaga echipă fără costuri suplimentare.

Consumabile și accesorii pentru spa, coafor și frizerie

Dacă hotelul tău include un centru de înfrumusețare sau o zonă de relaxare, poți profita de campanie pentru a reface stocurile de consumabile și echipamente pentru coafor și spa.

Aici găsești produse esențiale - de la halate profesionale și prosoape rezistente, până la accesorii pentru îngrijire și igienă. Calitatea materialelor și rezistența la utilizare zilnică fac ca aceste produse să fie o investiție sigură pentru orice spa modern.

Livrare gratuită la comenzile de peste 200 lei + TVA

Un alt motiv pentru care merită să profiți de ofertele din 6 - 9 noiembrie este livrarea gratuită oferită de Vetro.ro pentru comenzile de minimum 200 lei + TVA.

Astfel, poți comanda tot ce ai nevoie - textile, consumabile, uniforme etc. - fără costuri suplimentare de transport. Este un beneficiu semnificativ, mai ales pentru comenzile de volum mare, specifice hotelurilor și pensiunilor.

De ce să alegi Vetro.ro pentru achizițiile de Black Friday

Vetro.ro este partenerul de încredere al profesioniștilor din domenii precum HoReCa, beauty și medical. Cu o experiență solidă pe piața echipamentelor profesionale, magazinul oferă produse certificate, testate și atent selecționate.

În plus, campaniile de reduceri sunt autentice - fără prețuri umflate anterior, fără reduceri „de formă”. Totul este transparent, astfel încât clienții pot verifica oricând istoricul produselor și pot avea încredere că fac o achiziție real avantajoasă.

Indiferent de mărimea unității tale, Vinerea Neagră este momentul ideal pentru a investi inteligent. Refă stocurile de consumabile, textile, uniforme și echipamente la prețuri excepționale și pregătește-ți afacerea pentru sezonul de iarnă.

Intră pe www.vetro.ro în perioada 6 - 9 noiembrie 2025, explorează reducerile de 19% la toate gamele de produse, plus 9% extra la articolele deja aflate la promoție, și bucură-te de transport gratuit pentru comenzile de minimum 200 lei + TVA.

Este Black Friday-ul profesioniștilor - momentul în care calitatea, eficiența și economia se întâlnesc într-un singur loc: Vetro.ro.