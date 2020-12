Ambasadorul Israelului în România, prima reacție după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19: Vreau să am viața mea înapoi

"A durat cam 3 minute, am așteptat încă 20 de minute să văd că totsi este în regulă și am plecat. Și după cum puteți să vedeți, sunt sănătos și mă simt bine

Nu am simțit nimic, și sunt bine că și cum nu s-a întâmplat nimic. Și totul s-a desfășurat într-un mod foarte liniștit. Lumea a așteptat 3-4 minute la coadă, am venit, am primit vaccinul și am plecat.", a povestit acesta într-o intervenție video în direct la Antena3.

Acesta s-a declarat foarte mândru de sistemul sanitar din Israel și a vorbit despre principalul motiv care l-a făcut să se vaccineze.

"Noi am ajuns deja la 500.000 de vaccinari. Numai ieri, Israelul a vaccinat 115.000 de persoane. Sistemul de sănătate este foarte bun. Israelul a primit de la început o cantitate foarte mare de vaccin și asta a ajutat foarte mult. Așteptăm că până săptămâna viitoare să putem să vaccinăm 160.000 de persoane în fiecare zi.

O sa va spun de ce m-am vacinat. In primul rand, vreau sa am viata mea inapoi. Si cred ca numai prin acest vaccin o sa pot sa am viata mea inapoi. In ultimele luni, de fiecare data cand am calatorit in Israel, a trebuit sa stau doua saptamani in izolare. Nu este ceva usor."