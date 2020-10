Avocatul Poporului la Sinteza Zilei: "Au murit bebeluşi, au murit copii de vârstă foarte fragedă, pur şi simplu pentru că au fost plimbaţi printre spitale"

Prezentă aseară la Sinteza Zilei, Renate Weber, Avocatul Poporului reclamă că autoritățile nu schimbă algoritmul de testare deși multe lucruri s-au schimbat în ultimele luni iar situația este foarte gravă:

"Ştiţi de ce nu cresc testările pe care le face statul? Pentru că nu s-a schimbat deloc algoritmul. Nu se testează aleatoriu, se testează în spitale, sunt focare în azilele de persoane în vârstă, au început, din păcate, tot mai multe cazuri în închisori, au fost de asemenea spitalele de psihiatrie. Ei acolo testează”.

Vorbind despre prețurile testelor la cerere aceasta apreciază că sunt de două ori mai scumpe decât in tarile din Europe de Vest.

"Au murit copii, au murit bebeluşi, au murit copii de vârstă foarte fragedă, pur şi simplu pentru că au fost plimbaţi printre spitale, pe teste COVID care nu se făceau, care nu veneau”

Aceasta a declarat ca in Sănătate și Educație exista doua probleme uriașe în acest moment:

"Sistemul de sănatate a abandonat ceilalti bolnavi. Pentru că în Romania accesul la servicii pentru alte maladii a fost aproape de 0. Sunt oameni cu boli cronice care nu au mai avut parte de niciun tratament și mulți dintre ei și-au pierdut viața. Sunt oameni cu boli cornice ale căror boli s-au agravat în perioada aceasta, oamenii nu au mai avut acces să-și facă analizele pe care în mod normal trebuie să și le facă (...)"

"Eu vad o problema foarte mare în lipsa serviciilor medicale firești, normale, în această perioadă."

"Felul în care raportam cred că are și el un rol. Noi raportăm absolut tot ce e deces înregistrat în spitalele acestea ca fiind COVID. Când în realitate sunt oameni care nu neaparat au decedat de COVID ci cu COVID, pentru ca ei au avut alte maladii, din pacate acelea s-au agravat (...) Felul cum raportam am impresia că ne face și nouă rău."

In ceea ce privește Educația, Avocatul Poporului consideră anul 2020 ca fiind un an de sacrificiu in contextul pandemiei:

"O sa avem o generatie de sacrificiu clar."

Pe 7 august, Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituţională prevederile articolului 8 din legea privin carantina, referitor la „izolarea într-o unitate sanitară sau la o locaţie alternativă ataşată unităţii sanitare”, dar şi pe cele referitoare la detaşare.

Curtea Constituţională a respins marţi ca neîntemeiată sesizarea Avocatului Poporului.