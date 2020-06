Când vor fi anunțate noile măsuri de relaxare. Nelu Tătaru: "Fiecare caz este evaluat particular. Dacă vor fi niște restricții, vor fi strict punctuale și locale"

"Noi pregătim pentru 1 iulie un alt set de măsuri de relaxare. Eu sper ca evoluția să ne permită acest lucru. Fiecare caz este evaluat particular, fiecare anchetă evaluează cazurile particular, fiecare locație este evaluată particular, dacă vor fi niște restricții vor fi strict punctuale și locale.

Noi suntem într-o continuă evaluare în fiecare zi și săptămânal. Avem acea perioadă de 14 zile în care evaluăm fiecare măsură de relaxare, într-un context în care fiecare relaxare a avut un ordin de ministru comun cu ministrul de resort și niște norme de aplicare. Noi o să avem discuții și în această după-amiază, în ședința de guvern, vom avea și mâine. Următoarea perioadă de măsuri de relaxare se va face de la 1 iulie. Noi luni vom avea și decizia. Evoluția pandemiei va decide. E posibil să avem niște restricții punctuale, la nivel de teritoriu, la nivel de comunitate, la nivel de focar", a spus Nelu Tătaru, joi, la Târgu Jiu.

Când vor ajunge măștile la persoanele defavorizate

Măștile promise persoanelor defavorizate vor ajunge la acestea în șapte zile, a mai spus ministrul. "În termen de șapte zile, cel care a câștigat licitația va duce aceste măști la Direcția de Sănătate Publică din fiecare județ. O mască costă 0,68 lei. După cum știți am avut dați de la bugetul de rezervă al bugetului de stat 230 de milioane. Licitația a fost câștigată cu doar 73 de milioane jos", a punctat Tătaru.

Ministrul Sănătății a vorbit și despre situațiile în care oamenii care au probleme de sănătate, altele decât cele legate de coronavirus, merg la spital și nu sunt primiți. Tătaru le-a făcut o nouă recomandare managerilor unităților medicale.

"Fiecare unitate medicală își gestionează și își evaluează patologia COVID-19. Am recomandat încă de acum patru săptămâni să solicite DSP, să evalueze numărul de pacienți COVID-19 aflați în acea unitate, dacă acei pacienți pot fi dirijați către spitalele de fază 1, fază 2, boli infecțioase, să fie direcționați acolo. Dacă există un corp paviolionar la fiecare spital să fie amenajat pentru pacienții cu coronavirus, iar corpul mare să redevină către patologia non-covid. DSP poate interveni în controale".

