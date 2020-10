Corina Chiriac, despre COVID-19: "Cred că cifrele sunt umflate. Comunismul era sugar cu suzetă pe lângă vremurile actuale"

Corina Chiriac a declarat, în cadrul unei emisiuni, că perioada comunistă era "un sugar cu suzetă în gură pe lângă vremurile actuale".

„Comunismul era un sugar cu suzeta în gură față de vremurile actuale, îndrăznesc să spun asta, pentru că am trăit acele vremuri și știu ce a fost bun și rău. În vremurile astea, dacă la început casa mea a fost o închisoare, având peste 65 de ani, ulterior casa mea a devenit un adăpost”, a declarat artista la Gândul Live.

Corina Chiriac declară că face parte din categoria celor care cred că cifrele oficiale privind situaţia COVID-19 sunt umflate

Artista a mai povestit şi cum a reuşit să menţină o mentalitate pozitivă în această perioadă.

„Eu sunt bine, cu ajutorul lui Dumnezeu. M-am gândit ce să vă spun, util… Pentru mine această perioadă a fost benefică. Eu l-am avut duhovnic pe arhimandritul Papacioc.

Eu am trecut în urmă cu 20 de ani printr-o depresie foarte mare, din cauza unor necazuri, am fost foarte supărată, au murit părinții, au fost mai multe necazuri. Am fost la el la chilie, și mi-a spus că el a făcut o pușcărie grea și că a avut încredere în Dumnezeu (…)”, a mai spus Corina Chiriac.

Cântăreaţa a recunoscut că distanţarea socială a afectat-o şi că îi este dor de prieteni şi de şueta românească

„Cu unii mă vad, în particular, câte doi-trei, în siguranță. Mi-e dor de șueta românească, de stat la taclale. Îmi este teamă că societatea umană poate claca în anumite perioade din cauza izolării.

Mie nu mi-e frică de mine, eu cred în Dumnezeu. Dacă îmi sună clopoțelul, oricum voi pleca. Eu mai cred și în viețile succesive (...). Omul are de la Dumnezeu liberul arbitru, dar când dă de libertate greșește prin exces”, a mai declarat Corina Chiriac.

Referitor la pandemie, Corina Chiriac conchide

"Aici intrăm într-o controversă, este o Cutie a Pandorei pe care nu vreau să o deschid (…)” Am refuzat să iau parte activă la ceea ce s-a întâmplat. Eu în momentul de față sunt un pensionar liber de obligații. Nu mă bag în ceea ce se întâmplă.

Am atâta treabă. Sunt în proces de resetare”, a mai precizat Corina Chiriac.